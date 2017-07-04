Исследования учёных Вашкевича и Клёсова показали: русский – древнейший язык в Европе

…Напоследок добавим в компанию еще одного героя по имени Кузька. Речь, разумеется, идет о поговорке показать кузькину мать. Кто внимательно читал эту книгу, тот и без арабского языка может догадаться, что Кузька — лицо вымышленное, как и его пять собратьев.



Надо выделить из Кузьки согласные корня. Это КЗ. Тот же корень имеет и глагол поКаЗать. Следовательно, перед нами банальный семантический и звуковой повтор, называемый в арабской грамматике абсолютным дополнением.



В переводе на нормальный русский язык эта мысль звучит примерно так: показать как следует, а можно усилить фразу интонацией: Ну пок-кажу!



Абсолютное дополнение в арабском зачастую сопровождается определением, уточняющим или характеризующим действие. Характеристика действия на этот раз заключена в кузькиной матери.



Чтобы разгадать его маму, тоже не надо в совершенстве владеть арабским. Все знают, что такое мат. Нет, не матерщина, а шахматный мат. Он выражает идею смерти короля. Шах мат “король умер” — говорим мы каждый раз, когда вспоминаем эту игру.



Сказать “покажу тебе кузькину мать” все равно, что сказать убью, тем более, что каза по-арабски это не только “показать”, но и “убить, прикончить”. Эта угроза, как и арабское хактиляк “я убью тебя”, никогда, впрочем, не осуществляется, поскольку цель высказывания в данном случае не сообщить о своих намерениях обидчику, а выпустить пар.

Что касается шахмат, то часть шах — это маска короля, не сам король. Король по-арабски: малик. А маска возникла из арабского глагола КШ “прогонять”, от которого в арабском кишш “шах”, а в русском междометие КШШ.”