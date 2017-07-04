Исследования учёных Вашкевича и Клёсова показали: русский – древнейший язык в Европе
Часть I. Николай Николаевич Вашкевич. Первое образование – радиотехническое, затем иняз, служба в СА военным переводчиком в Йемене. Затем – лингвистика, конкретнее – арабистика, работа и преподавание в вузе.
Вашкевич – потрясающе работоспособный человек. Он написал не одну тысячу статей для нового этимологического словаря. Это – не считая публицистики и видеолекций.
Какова главная идея исследований Николая Николаевича? Об этом недвусмысленно говорит название одной его книги:„Системные языки мозга”. Вашкевич считает, что русский и арабский изначально заложены в мозг. Причём не только в мозг человека, но даже животных и птиц. Конечно, последнее – в несравнимо меньших объёмах.
(На схеме ниже ВГ – водород/гелий, РА – соответственно русский и арабский языки.)
„Как устроен единый человеческий язык
Александр Сергеевич Пушкин заканчивает свое стихотворение “Подражание арабскому” следующей строчкой:
Мы точь-в-точь двойной орешек
Под единой скорлупой.”
Пушкин, безусловно, пророк. Однако в данном случае он лишь фиксирует факт несравненного сродства русского и арабских языков.
Дело в том, что все, именно все – без исключения, русские пословицы и идиомы, где мы сами порою не понимаем, а почему именно так мы говорим – это Вашкевич объясняет через семантику арабского языка. То же и с этимологией слов, которым мы сами не можем найти удовлетворительного объяснения.
Например, слово „соты”. В этимологических словарях на тему происхождения слова ничего не пишут. Или ставят знаки вопроса, как в Викисловаре. А вот решение Вашкевича:
„По-арабски слово соты означает “ушестеренные”. Это производное слово от арабского корня СТ “шесть”. На этом безальтернативном решении этимология слова соты заканчивается. Каждый может сосчитать число граней пчелиных сот и убедиться в правильности решения.”
Более того, есть целая группа слов, смысл которых действительно раскрывается лишь из их прочтения по-арабски. Снова цитируем Николая Николаевича Вашкевича:
„В большинстве случаев простое прочтение русских немотивированных слов по-арабски моментально дает этимологически бесспорные решения.
Так, акула – “прожорливая”, баран – “невинный”, бык – “рогатый”; волк – “злой”; дрозд – “подражальщик” (ср. дрозд-пересмешник); жаворонок – “хлопающий в воздухе крыльями, не летя”; кобра “горделивая”; колибри – “питающийся с пестика”; кукушка – “яйца выкидывающая” даже в русском прочтении, но по-арабски, справа налево (КШ КК), тогда как “научная” этимология считает это слово звукоподражательным; лиса – “хитрая обманщица”; лошадь – “сильная”; питон – “завораживающий”; скотина – “бессловесная”; собака – “гончая”; сова – “бодрствующая”; сорока – “воровка”; угорь – “мигрант” (европейский речной угорь метать икру отправляется за семь тысяч километров в Саргассово море); хамелеон – “защищающийся цветом”; щука – “хулиган”; ягуар – “бегун”.
За пределами животного мира: лес – “густой”; поле – “чистое”; капуста – “сжатая, стиснутая”; земля – “беременная” (потому она родит); липа – “мочало” (сравните ободранный как липка), осина – “чувствительная”.
Некоторые русские слова надо читать по-арабски, т.е. в обратную сторону, тогда выясняется, что голубь – “вестник”, байбак – “зерновик”; хомяк – “пшеничник”; гусеница – “прядильщик”; бабы – “предмет любви”; рута – “пахучая”.”
Понятно, что и в арабском тоже есть немотивированные для его носителей слова. Обратим внимание, что в основном они относятся к религиозной лексике.
Вот пример от Вашкевича.
„Шахид “отдавший свою жизнь за Аллаха”, “отдавший душу Богу” от обратного прочтения русского душа, тем более что Х пятеричное может писаться как русское У (сравните греческую Гамму строчную γ ).
Ифтар – “разговление”, от русского “зафтрак”, которое, в свою очередь, идет от арабского фатар “делать что-л. рано”.
Хакк – “истина”. Корень ХКК не имеет мотивации, но если знать, что Х является носителем семы бытия во многих языках, то в обратном прочтении получается “как есть”. То, что есть, и есть истина.
Кааба – “культовое сооружение кубической формы, вокруг которого мусульмане делают семикратный обход”, от русского куб, тем более, что русское У в арамейском ( ץ ) читается именно как Ъайн.
Тавадду’ –“омовение”, от русского вода.”
Не забывает арабист пройтись и по аглицкой мове.
„…И, наконец, английское they происходит от арабского зи “которые”. Таким образом, половина английских местоимений – из русского, другая половина – из арабского.
В целом английский язык предстает как пиджин (упрощенный язык, образующийся как средство межнационального общения, которое ни для кого не является родным) на русской (русско-арабской) основе.
Судите сами. Русское может быть редуцируется до английского my be. Некоторые слова так сходу не узнаешь, но арабский язык все разоблачает.
Например, почему наше слово бык превращается в английском в beef, а волк–в wulf. Какая причина превращает букву К в букву F? Оказывается, причина в том, что эти две буквы в арабском пишутся почти одинаково: ”
Наконец, пример Вашкевича по известным русским фразеологизмам и поговоркам.
„Никто не знает, почему, выражая идею о причине, мотиве того или иного явления, русские говорят: вот где собака зарыта. Все понимают, что речь идет не о зарывании собак, тем не менее это не мешает говорящим на русском языке употреблять в этих случаях именно эти слова, причем слушающие вовсе и не понимают под словом собака именно собаку, а под словом зарывать именно зарывание. Как же разгадать эту загадку?
А так же, как и любую тайну. Код везде один. На русскую идиому надо посмотреть арабскими глазами. Оказывается, за русским зарыть скрывается арабское зариат “причина, повод, мотив”, а за словом собака скрывается идея предшествования, равнозначная английскому перфекту, выраженная глаголом сабака.
Если бы мы захотели буквально перевести выражение, то получилось бы примерно следующее: Вот какая причина предшествовала данному явлению. Именно то, что и имеется в виду. Этот метод не знает исключений.
Собаку съел. Здесь за собаками та же идея предшествования, а все выражение часть арабской пословицы сабак селю матару, буквально “его потоки обгоняют его дожди”. Под этим образом имеется в виду, что его дела обгоняют его слова. В нашей пословице смысл почти такой же.
В выражении ни одной знакомой собаки не встретил, за собакой тоже не понимают собаку, иначе эмоционально нейтральное выражение считалось бы грубой бранью. Дело объясняется просто. Перед нами наполовину переведенное арабское выражение сабек маърифату “прежде знакомый”. Одна часть переведена (знакомый), а вторая – вылезла в русском языке в виде собаки, что ничуть не смущает русских людей.
С учетом уже разобранной чуши собачьей следует признать, что наши фразеологические собаки весьма разнообразны.”
И ещё один показательный пример: знаменитая Кузькина мать, которую грозятся показать. Вот, как это объясняет Николай Николаевич.
…Напоследок добавим в компанию еще одного героя по имени Кузька. Речь, разумеется, идет о поговорке показать кузькину мать. Кто внимательно читал эту книгу, тот и без арабского языка может догадаться, что Кузька — лицо вымышленное, как и его пять собратьев.
Надо выделить из Кузьки согласные корня. Это КЗ. Тот же корень имеет и глагол поКаЗать. Следовательно, перед нами банальный семантический и звуковой повтор, называемый в арабской грамматике абсолютным дополнением.
В переводе на нормальный русский язык эта мысль звучит примерно так: показать как следует, а можно усилить фразу интонацией: Ну пок-кажу!
Абсолютное дополнение в арабском зачастую сопровождается определением, уточняющим или характеризующим действие. Характеристика действия на этот раз заключена в кузькиной матери.
Чтобы разгадать его маму, тоже не надо в совершенстве владеть арабским. Все знают, что такое мат. Нет, не матерщина, а шахматный мат. Он выражает идею смерти короля. Шах мат “король умер” — говорим мы каждый раз, когда вспоминаем эту игру.
Сказать “покажу тебе кузькину мать” все равно, что сказать убью, тем более, что каза по-арабски это не только “показать”, но и “убить, прикончить”. Эта угроза, как и арабское хактиляк “я убью тебя”, никогда, впрочем, не осуществляется, поскольку цель высказывания в данном случае не сообщить о своих намерениях обидчику, а выпустить пар.
Что касается шахмат, то часть шах — это маска короля, не сам король. Король по-арабски: малик. А маска возникла из арабского глагола КШ “прогонять”, от которого в арабском кишш “шах”, а в русском междометие КШШ.”
Надо полагать, что приведённых примеров достаточно, чтобы убедиться в действительно необычайном, а главное – неожиданном, если следовать курсу официальной истории – сродстве двух языков. Но ведь не было у нас таких плотных контактов между русскими и арабами, чтобы могло произойти столь широкая взаимная диффузия слов и смыслов!
Задавшись тем же вопросом, Николай Николаевич, будучи и инженером, сконструировал свой ответ: мозг человека рассматриваем как процессор, куда Всевышний вложил два системных языка, русский и арабский. Они как бы прямоугольные проекции симметричных точек на ось симметрии. А остальные языки, хотя и равные по мощности – косоугольные проекции.
Затем Вашкевич углубился в мировоззренческие вопросы, что мы и видели на схеме выше с водородом, гелием, русским и арабским. Прав ли арабист в этом отношении – сказать непросто. Скорее всего, нет, хотя множество проведённых им аналогий имеют место. Т.е. соотношения Вашкевичем подмечены точно, а объяснение вряд ли верное.
Здесь, в завершении первой части, следует ещё раз отметить неоценимый вклад учёного-лингвиста в составление многотысячного списка соответствия русских и арабских слов-смыслов. Причём ни один критик Вашкевича, а их у него среди коллег немало, ни один не поставил под сомнение точность переводов с арабского на русский. Что же люди критикуют? Отрицание учёным принципа историчности в языкознании, а также… не всегда должную выдержку в ответах на комментарии некоторых идиотов.
Итак, сродство русского и арабского показано. Теперь посмотрим, откуда же появились эти ядрышки под единой скорлупой. Без изобретённых Вашкевичем новых сущностей.
Часть II. Анатолий Алексеевич Клёсов. Доктор химических наук. В СССР. Затем от темы кинетики биохимических реакций перешёл к теме кинетики мутаций.
И стал у истоков создания новой дисциплины „ДНК-генеалогия”. Которая внешне схожа с известной популяционной генетикой, но последняя скорее описательная наука, тогда как первая – аналитическая.
Наверняка все читатели так или иначе знакомы с исследованиями и выводами Клёсова, поэтому долго на описании останавливаться не будем, а сразу перейдём к арийской гаплогруппе R1a.
Из книги А.А. Клёсова „Занимательная ДНК-генеалогия”.
„…Наконец, еще одна волна представителей рода R1 а отправилась на юг и достигла Аравийского полуострова, Оманского залива, где сейчас находятся Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, и тамошние арабы, получив результаты тестирования ДНК, с изумлением смотрят на сертификат тестирования с гаплотипом и гаплогруппой R1a. Арийской, праславянской, «индоевропейской» – назовите как хотите, но суть та же.
И эти сертификаты определяют границы ареала походов древних ариев. Приведенные ниже расчеты показывают, что времена этих походов в Аравию – 4 тысячи лет назад.
В настоящее время гаплогруппа R1a среди арабов достигает 9 % от мужского населения, в том числе в таких знаменитых кланах, как клан Курейш, из которого вышел пророк Магомет (он же Мухаммад), основатель ислама, и его клан упоминается в Коране.
Я получаю немало писем от «родовитых» арабов, которых своя гаплогруппа R1a поначалу шокировала, ее даже скрывали от окружающих, но постепенно она стала престижной.
Напрашивается аналогия с высшими кастами в Индии, где гаплогруппа R1a достигает 72%. ”
Утверждение выше это то, что непосредственно касается темы данной публикации. Носители гаплогруппы R1a дошли до Аравийского полуострова.
Но что это за носители, кто это были? Об этом Клёсов сказал прямо перед вышеприведённой цитатой об арабах.
„Еще через тысячу лет, 4 тысячи лет назад они, праславяне, вышли на южный Урал, еще через 400 лет отправились в Индию, где сейчас живут примерно 100 миллионов их потомков, членов того же рода R1a. Рода ариев.
Ариев, потому что они себя так назвали, и это зафиксировано в древних индийских ведах и иранских сказаниях. Они же – потомки праславян или их ближайших родственников. Никакой «ассимиляции» гаплогруппы R1а не было и нет, да и гаплотипы почти те же, легко выявляются. Идентичны славянским.
Еще одна волна ариев, с теми же гаплотипами, отправилась из Средней Азии в Восточный Иран, тоже в III тысячелетии до нашей эры, и стали иранскими ариями.”
Итак, фиксируем: славяне (в смысле носителей указанной гаплогруппы) стали высшей кастой в Индии, а среди арабов образуют знаменитые управленческие кланы, вплоть до клана, из которого вышел пророк.
Однако сам Анатолий Алексеевич неоднократно предупреждал, мол, не стоит отсюда выводить наличие некоего праязыка.
„…Представлять любой из древних языков как «родительский» для современных языков является неоправданным упрощением.”
И далее:
„Санскрит – не потомок прарусского языка, если «прарусским» не называть язык древних ариев. Но и в этом случае язык, чтобы стать русским, тоже прошел много путей, далеко не всегда линейных – он прошел от языка древних ариев через язык фатьяновской культуры, далее через языки балтийских славян, языки венедов, языки дунайских славян, и обратно на Русскую равнину, меняясь все это время в своей лексикостатистической динамике.”
Понятно, что Клёсов просто следует географии миграций протославян и совершенно логично предполагает, что с веками и тысячелетиями язык претерпевал изменения.
Теперь попробуем, наконец, обосновать заголовок публикации.
Загадочно странным представляется следующий неоспоримый факт, показанный многими исследователями: Шишковым, Лукашевичем, Кеслером, Трубачёвым, Драгункиным, да и нашим соратником по ЖЖ alex_641, автором замечательных статей о европейском койне, включая нашумевшую книгу „Логотрон” – факт существования сильно искажённых версий именно русского языка на территории Европы.
Эти версии сегодня называются национальными языками стран Старого Света.
Куда же от этого факта деться? Позиция Клёсова-бизнесмена понятна: если он по результатам своих исследований лишь заикнётся о первенстве русского языка, то у него коэны могут и некогда дарованную медаль отобрать! И заказов на исследования может запросто поубавиться. Так что не будем строги к учёному, тем более, что результатами развития своей дисциплины он может заслуженно гордиться.
Итак, Клёсов, сам того не желая, объяснил происхождение упомянутого в первой части сродства русского и арабского языков. Причём Анатолий Алексеевич доказал, что хронологически сначала были славяне, а потом часть из них достигла места проживания арабов и смешалась с местным населением, включая высшие касты.
Вот отсюда и идёт то самое сродство. Логично предположить, учитывая доказанное Вашкевичем огромное количество общей семантики двух языков, что арабский – это тот же койне, что и европейские языки. Давным-давно переделанный русский. Кстати, по Вашкевичу, только что употреблённое однокоренное повторение („давно”) – характерный признак грамматики арабского языка. Так ведь и в русском это сохранилось: так курица или яйцо, а, Николай Николаевич?!!
И уже неудивительно, что санскрит, подправленный или нет Панини, так сильно напоминает своими корнями тот же „великий и могучий”! Тот же гаплотип R1a, да ещё преимущественно в высших кастах. Также ясно, что права была и Светлана Васильевна Жарникова (имя обязывает!!!), справедливо утверждавшая, что сначала были названы реки, горы и озёра на Русском Севере, а уж затем, порою до буквы, те же названия перекочевали в Индию.
Так что теперь мы имеем все основания знать, что возраст русского языка старше возраста арабского, который оценивают в три тысячи лет.
Вот только Википедия, отражающая мнение официальной академической науки, с таким выводом категорически не согласна:
„Основная часть этого периода (IX—XIV века) приходится на эпоху формирования, развития и распада древнерусского языка, сложившегося на базе восточных праславянских диалектов”
Так кому доверять будем: собственным выводам на основе научных данных лингвиста Вашкевича и биохимика Клёсова или написанному
Английский, французский, испанский и прочие европейские языки, согласно википедиям, это в лучшем случае – раннее Средневековье. Неудивительно.
Даже пресловутую латынь, „архаическую латынь”, без каких-либо серьёзных доказательств „относят к середине II тыс. до н. э.” Тогда как, напомним, „времена этих походов в Аравию – 4 тысячи лет назад”.
Поход носителей тогдашнего русского языка. Который ведь и до походов существовал, не так ли?!!
Источник: ss69100.livejournal.com
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Ну,не современный русский..Это кастрированый язык..Романовыми всякими..Я изучаю арабский..что меня поразило..половина наших имён-арабские например ИЛЬЯ-это аллаха ихнем произношении,отсюда и наш былинный богатырь ИЛЬЯ Муромец,Далее ОЛЕГ-Алейк..благодарю,благодарность,благодарный.и так далее…вот почему нас тянет в Сирию а сирийцев к нам.
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Walentin -> serjoza
Существует мнение, что арабский был расспространён по всей Евразии как военный язык и не имел раньше географияеской и национальной привязки как нынче.Тому есть многие подтверждения. Неужели кто-то думает, что те кто вчера слезли с верблюдов и пересели в полумилионные лимузины, смогли создать такой язык? Бывшие арабы – это арии, а не семиты. Так же как и турки: это фины, а не сегодняшние “турки”. Завидую Вам, – у меня нет времени на арабский.
Сегодняшний русский язык не кастрирован. Он засорён. Кто хочет (и умеет) тот говорит красиво и складно. Кастрирована азбука. А язык получил развитие с этой кастрированной азбукой, из-за чего пострадала образность языка.
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чушь
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Это известно и без них… На русском языке клялись короли Швеции, Франции, вступая в свои должности… На старинных кладбищах той Европы на всех надгробиях – русские слова… Кто-нибудь ответит, на каком языке, интересно, общалась со своим мужем и своими подданными дочь одного из наших князей, выданной замуж за принца Франции? А совсем неверующие могут, кстати, съездить в Египет и убедиться, что и на саркофагах фараонов тоже написаны русские слова…
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Действительно, неужели станет княгиня учить французкий!
Но всё-таки мне было интересно узнать многое из этой статьи.