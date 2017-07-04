Искажение исторической правды об СССР

Вся постсоветская власть держится на искажении исторической правды об СССР.

￼ Леонид Масловский

Ведущая роль в искажении исторической правды об СССР принадлежит научной интеллигенции и СМИ. К сожалению, наша интеллигенция показала свою враждебность России чуть ли не с рождения. Возможно, потому что её основу составляли люди нерусские, которые не понимали и не любили Россию.

Из поколения в поколение взращивалась враждебная России интеллигенция. Исключением являлось только сталинское время в период с 1934 по 1953 годы, но и тогда многие её представители просто ушли в подполье.

Наша прозападная интеллигенция и 100 лет назад также оплёвывала Родину, как уже 30 лет оплёвывает Советский Союз и более 60 лет сталинское время. Русский писатель, публицист и философ В. В. Розанов ещё в 1912 году писал: "У француза - "прекрасная Франция", у англичан - "Старая Англия", у немцев - "наш старый Фриц". Только у прошедшего русскую гимназию и университет - "проклятая Россия".

Во время горбачёвской перестройки особенно злобствовали научные работники: Заславская, Агангебян, Шмелёв, Бунич, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов и др. На съездах они выходили один за другим и проклинали Советский Союз, его прошлое и настоящее. Их выступления не имели ничего общего с истиной, а являлись беспрецедентной клеветой на СССР.

В целях развала СССР и Варшавского Договора использовались самые разные приёмы. Прежде всего, искажалась историческая правда, а затем на основании сфальсифицированных сведений проводилась массированная манипуляция сознанием граждан.

Для указанных целей использовался, например, Договор о ненападении, заключённый между СССР и Германией в 1939 году (либералы его называют пактом «Молотова - Риббентропа»). Любой образованный человек знает, что договор позволил нам победить в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., так как именно в это время были спроектированы и запущены в серийное производство новые типы вооружений, в том числе танков и самолётов.

Истерично кричали о Катынском деле. Суть его в том, что в 1941 году немцы под Смоленском расстреляли 12 тысяч пленных польских офицеров так же, как они всю войну расстреливали десятки тысяч пленных советских офицеров.

Но в 1943 году, чтобы настроить поляков и другие народы Европы против СССР, ведомство Геббельса вдруг заговорило о том, что пленных польских офицеров в 1940 году расстреляли русские.

Сразу после освобождения войсками Красной Армии Смоленской области от гитлеровских захватчиков, в 1944 году, была создана комиссия, которая подтвердила, что пленных поляков расстреляли гитлеровцы. Весь западный мир с этим согласился, несмотря на то, что как и Германия был заинтересован в обострении отношений между русскими и поляками. Согласился, потому что слишком убедительны были факты, указанные комиссией.

Но в 1980-х годах ультралиберальные круги СССР, лично А. Н. Яковлев озвучили на весь мир фальшивку, сфабрикованную Геббельсом, и Россия стараниями предателей признала себя виновной в расстреле польских офицеров. СССР был дискредитирован, как в лице народов стран Запада, так, что было особенно разрушительно для советского государства, в газах собственного народа.

В аннотации к своей книге «Антироссийская подлость» Юрий Мухин написал, что указанную провокацию реанимировали с целью того, чтобы лишить Россию союзников и подтолкнуть страны Восточной Европы в НАТО. Сегодня указанная провокация довлеет над Россией, а во времена Горбачёва вызывала ненависть к СССР поляков, других народов Европы и мира.

Конечно, СССР пленных польских офицеров не расстреливал. У нас могли судить и приговорить к высшей мере наказания отдельных военных преступников, но никогда не расстреливали обыкновенных пленных: немецких, итальянских, румынских, венгерских, финских и армий других стран и народов, напавших на нас в 1941 году, а также не расстреливали пленных поляков в 1940 году. Это доказано томами дел, оставленных комиссией 1944 года.

Вообще СССР к полякам относился очень терпимо. Например, во время войны советское правительство вооружило поляков, пожелавших воевать с гитлеровской Германией. Но вооружённые нами поляки заявили, что желают воевать с немцами не в Красной Армии, а на стороне наших союзников, то есть армий Англии и США. Советское правительство поляков отпустило и помогло добраться до союзных армий. Правда союзные армии их не пожалели и бросили на убой. Воевали поляки и с Красной Армией Советского Союза против войск Германии и её союзников.

Очень жаль, что большинство русских людей в оценке политических и исторических событий, культурных и технических достижений готово верить самым злобствующим русофобам.

О преклонении русской элиты перед Западом в своей бессмертной комедии в стихах «Горе от ума» писал ещё великий русский писатель, дипломат и военный Александр Сергеевич Грибоедов, убийство которого подготовили английские спецслужбы в Тегеране за его политические взгляды и действия. Его убийство подготовили иностранцы так же, как они подготовили убийства А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова. Убили они и Игоря Талькова после того как он начал разбираться с происходящими в России событиями и давать заслуженную оценку демократам.

Но, не смотря ни на что, вера в Запад и преклонение перед Западом продолжаются и в настоящее время. Эта слепая вера Западу превращает народ-победитель в кающихся, ни на что великое неспособных грешников. Международный заговор против СССР и России, реализованный в развязанной Западом «холодной войне», поставил СССР в состояние постоянно оправдывающейся, без вины виноватой стороны.

О роли СМИ в чёрном деле разрушения СССР говорить не принято, в то время как с началом перестройки наши отечественные СМИ начали превращаться и за короткий срок были превращены в ударную армию США в «холодной войне» против Советского Союза.

СМИ «купались в деньгах», получая их как из госбюджета СССР, так, можно сказать, и из госбюджета США (многие, вероятно, получают и в настоящее время). Главный научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН, профессор, Сергей Георгиевич Кара-Мурза вспоминает о СМИ того времени следующее: «В 1988 году академик Николай Амосов опубликовал в «Литературной газете» свой манифест, в котором пропагандировал безработицу и разделение людей на слабых и сильных, вплоть до психофизиологического исследования всего населения СССР. По его мнению, в личном деле каждого человека должен стоять штамп: «слабый» или «сильный», для того, чтобы к власти допускались только сильные.

Я написал по поводу этого манифеста очень корректную статью-ответ. И стал ходить по редакциям к своим же друзьям с просьбой опубликовать этот текст. Все говорили, что статья хорошая, надо печатать, но никто так и не напечатал. То есть к этому времени, когда уже выдвигалась доктрина реформ, возможности для полемики не было никакой. А это и есть одно из условий для манипуляции сознанием народа. Для того, чтобы в нём наступило очарование переменами. Долго, конечно, так продолжаться не могло, но и этого времени оказалось достаточно, чтобы случилось то, о чём мы теперь прекрасно знаем».

То, к чему призывал Амосов, призывали фашисты. Либералы его расхваливали на всю страну, писали о том какой он замечательный хирург, по десять часов подряд делает операции, от чего у него даже срослись шейные позвонки. Многие восхищались Амосовым. Но намного позднее появилась статья «Бегом от инфаркта или к инфаркту?» Многие его почитатели призадумались. В дальнейшем стало ясно, что Амосов подводит теорию под захват власти либералами и превращения в рабов большинства представителей русской нации, среди которой по либеральным меркам много «слабых» людей.

СМИ представляли свои страницы всем, кто работал на разрушение СССР. Как силу, внёсшую огромный вклад в разрушение Советского Союза характеризует СМИ заведующий кафедрой периодической печати в Московском государственном университете, экс-министр печати СССР Михаил Фёдорович Ненашев, который сказал: «На самом деле СМИ многое могут. Я исхожу из того, что видел такую журналистику, такие СМИ. Я утверждаю, что из трёх этапов, которые за последние 25 лет прошла наша журналистика, этап перестройки – в 1985-1991 годах – был этапом, когда журналистика и СМИ действительно были «четвёртой властью».

По существу они были и главным инструментом перестройки. Ведь в эти годы доверие к СМИ было огромным. Была эйфория гласности… СМИ тогда формировали даже политическую элиту, а сегодня мы говорим, что они чаще в услужении у политической элиты. Демократы новой волны Анатолий Собчак, Гавриил Попов, Юрий Афанасьев, да и Андрей Сахаров, как один из известнейших демократов того времени, по существу были созданы перестроечными СМИ. Их творили СМИ. Именно так СМИ были интегрированы в политическое движение и руководили этим движением».

Ненашев подтверждает, что указанное политическое движение привело к распаду страны. Надо заметить, что через СМИ руководили политическими движениями в СССР спецслужбы США, выдвигая в ряды политической элиты ненавидящих СССР и Россию людей, работающих на разрушение Советского Союза не только за щедрое вознаграждение, но и в связи с патологической ненавистью к русской цивилизации.

Ведущие телевизионной передачи «Взгляд»: Любимов, Захаров, Листьев, Мукусев даже стали депутатами. Депутатами стали Куркова и Невзоров, а также газетчики из Известий»: Коротич, Яковлев, Лаптев и другие представители СМИ. Вот кто разрушал нашу страну. А нас всё пытаются убедить, что СССР разрушился сам.

Да и сохранить СССР можно было даже в 1991 году. Об этом говорят многие участники тех событий. В частности, экс-заместитель министра обороны СССР, бывший командующий ВДВ, самый молодой генерал СССР, генерал-полковник Ачалов Владислав Алексеевич.

Он подтвердил, что маршал Язов просил у него прощения и при этом сказал: «Извини меня, старого дурака, за то, что втянул тебя в эти дела». Он имел в виду 1991 год, ГКЧП. Ачалов ответил Язову: «Не за то извиняетесь, Дмитрий Тимофеевич… Вам бы надо было сесть тогда в кресло, откатиться в угол, а перед тем, как заснуть, сказать: «Товарищ Ачалов, действуйте!» У меня же было 7 воздушно-десантных дивизий в тот момент! Но… не сказал».

В 45 лет Ачалова за то, что встал на защиту Советского Союза выгнали из армии и отправили на пенсию. О возможности сохранения СССР в 1991 году говорит и В. И. Илюхин, который сказал: «Мы и тогда могли спасти Советский Союз! В ноябре 1991 года фатальной неизбежности его крушения не было! Даже позже, после Беловежских соглашений, на стороне Горбачёва оставались армия и органы государственной безопасности. Если бы этот человек захотел сохранить СССР, он вполне мог это сделать. Уж на какой-то период – несомненно. Кроме Прибалтики, ни один народ других республик не хотел выходить их состава Союза. На Украине вопрос на референдуме поставили некорректно: «Хотите ли вы жить в независимой Украине?» В марте 70 с лишним процентов населения высказались за сохранение СССР. Была у Горбачёва поддержка! Ельцин после Беловежья постоянно опасался ареста».

События, происходившие в течение почти семилетнего правления М. С. Горбачёва, полностью отрицают утверждения либералов о том, что якобы СССР развалился сам. СССР уничтожили те силы, которые стремились уничтожить Русь и русскую нацию ещё тысячу лет назад. Всю последнюю тысячу лет они пытались реализовать стремление разрушить Россию, а после того, как им это удалось в феврале 1917 года – пришедший на смену Российской империи СССР. Думаю, что это не вызывает сомнения у каждого здравомыслящего человека независимо от его политических взглядов и от того, что он говорит с той или иной целью.

Кстати, приведённые высказывания людей, многие из которых находились в высших эшелонах власти можно назвать исповедью. Большинство из них сказали написанное в данной главе в весьма преклонном возрасте, когда человек становится откровенным, как солдат перед смертельным боем.

В настоящее время, несмотря на резкое изменение в оценке отдельных периодов истории СССР, в целом до правдивой оценки ещё далеко и искажается она не менее активно, чем ранее. Ни один из известных мне журналов сегодняшней России не напечатает текст, положительно оценивающий советский социалистический строй. Казалось бы, официальной государственной цензуры, к сожалению, нет, но цензоры остались, и они отслеживают материалы, представленные для опубликования в газетах, журналах и для показа по телевидению намного строже, чем цензура времён советской власти и навязывают они обществу именно либеральные, прозападные ценности, включая взгляд на историю СССР и дореволюционной Российской империи.

И только отдельные, редкие, рассказывающие правду о жизни в СССР книги, например С. Г. Кара-Мурзы, С. Н. Семанова, В. И. Кардашова, М. П. Лобанова, Ю. И. Мухина, В. С. Бушина и других менее известных авторов всё-таки издаются. Часто их издают за деньги авторов и в убыток авторам. Но благодаря этому подвижничеству либералы не могут в России полностью овладеть умами людей, разорвать и отбросить Россию в первобытное общество, не создающее ни материальных, ни духовных ценностей.

Благодаря ним некоторые граждане опомнились и поняли что такое западная демократия. Теперь они с любовью говорят о спокойном брежневском времени. Тем не менее, многие из них пока ещё это спокойствие не связывают с социалистическим общественно-политическим строем. Даже некоторые из тех, кто разрушал СССР, вспоминают о нём добрым словом. Например, Станислав Сергеевич Говорухин о жизни в СССР сказал следующее: «Люди были другие… честнее, как ни странно, порядочнее, не было нынешнего цинизма и погони за деньгами. Искусство было другое, всё было другое… Улицы были другие: по ним тогда можно было ходить спокойно, а сегодня по ним разгуливают бандиты, а правопослушные граждане сидят за решётками и стальными дверями.

В советском Союзе было образование, наука, была школа. Сейчас ничего этого нет, а есть какое-то обезьянничание с Запада – то ли с Америки, то ли с Англии, чёрт его знает, откуда они это всё содрали! Эти ЕГЭ?! Про науку даже и говорить нечего! Раньше человек мечтал быть инженером, агрономом, биологом, преподавателем, учёным… а сейчас женщины хотят быть моделями, проститутками или дизайнерами, на худой конец, - что один чёрт, по-моему!..». Но Говорухин остался верен себе; ему непонятно, странно, почему люди в СССР были честнее и порядочнее.

Многие сегодня говорят о величии державы под названием СССР, которую другие страны уважали и боялись одновременно. О том, что жили спокойно без наркомании и, хотя и пили, но массового алкоголизма не было. О наших могучих вооружённых силах, передовой промышленности, высочайшей культуре. Но мало кто сказал о высочайшем уровне жизни народов СССР.

Многие не уяснили главного – собственность в СССР была общенародной и приносимая ею прибыль распределялась среди всех без исключения членов общества. «Частная собственность в России сегодняшней, являясь одной из основных форм собственности, не приводит ни к какому улучшению жизни народа, а является только инструментом обогащения элит», - считают многие образованные граждане нашей страны.

По отношению к общенародной собственности можно судить наш это человек или прозападный. Вот, например, М. Ф. Ненашев то ли по незнанию, то ли по давнишней неприязни к советской власти отрицает наличие общенародной собственности в СССР, но пытается доказать её отсутствие чисто либеральными приёмами. Он сказал: «На чём держалась идеология социализма? На общенародной собственности, которая по сути-то общенародной не была, иначе бы народ не позволил осуществить эту грабительскую приватизацию».

А надо сказать, что если бы не ненашевы, руководившие печатью и Гостелерадио СССР, то народ всё бы знал и о собственности, и о русском социализме. Но ненашевы всё скрыли от народа, и даже образованные люди в этих вопросах не разбирались. Они издавали миллионными тиражами и предлагали народу читать антисоветские и антирусские произведения Сорокина, Гранина, Набокова и им подобных писателей.

Ненашев всё-таки приватизацию назвал грабительской, но не сказал, кого же ограбили при приватизации? Думаю, он понимает, что ограбили народ, так как приватизированная собственность принадлежала народу. Народ благодаря этой собственности получал бесплатное медицинское обслуживание, включая самые дорогостоящие операции, почти бесплатные места в детских садах и яслях, бесплатно все виды обучения, начиная со школы и кончая аспирантурой, в том числе обучение в спортивных, музыкальных, танцевальных, авиамодельных и других видов секций и кружков, все виды жилья, в большинстве случаев нового, благоустроенного и современного.

Студентам и аспирантам государство платило стипендию и брало на себя расходы не только по обучению, но и связанные с содержанием и обеспечением всем необходимым соответствующих научных лабораторий, которыми пользовались аспиранты и студенты. Кроме того, в СССР отсутствовал сбор большинства имеющихся в странах мира налогов, а имеющиеся налоги были незначительными по сравнению с налогами в западных странах и уровнем дохода советского гражданина.

Благодаря общенародной собственности в СССР также существовали самые низкие в мире, несравнимо низкие цены за коммунальные услуги, проезд в городском и междугороднем транспорте, включая и авиационный транспорт, на детские товары, основные продукты питания, путёвки в дома отдыха и санатории, предметы первой необходимости и целый ряд других льгот, получаемых из общественных фондов потребления, как и услуг, устанавливаемых государством.

В СССР все цены и услуги устанавливало государство и на каждом продаваемом предмете, на котором можно выбить цену была выбита цена, а на каждой упаковке других товаров указана цена. Эта доля прибыли, добавленная к заработной плате, и обеспечивала высокий уровень жизни советского человека. Гражданин СССР вначале 1980-х годов потреблял в среднем 98,3 г. белка (США - 100,4), то есть почти одинаково с гражданами самой богатой страны мира. Молочных продуктов советские люди употребляли больше американцев, а именно: 341 кг в год на человека, в то время как американцы – 260 кг.

Жизненный уровень в СССР был настолько высоким, насколько он может быть у народов страны, переживших за 45 лет три крупных войны с сильнейшими врагами, стремившимися нас истребить. Уровень жизни граждан СССР постоянно возрастал, и на Западе понимали, что осталось совсем немного времени, когда по уровню жизни СССР опередит весь мир.

Со времени отказа от социализма уровень жизни большинства граждан России и бывших республик СССР не может возрастать даже теоретически: увеличение размера зарплаты или пенсии сразу приводит к повышению цен, которые совершенно не соответствуют общественно необходимым затратам труда, необходимым для производства той или иной продукции или оказания услуг. Повышение цен даже опережает повышение доходов. Граждане СССР до прихода к власти Горбачёва вообще не знали что такое инфляция. Покупательная способность рубля десятилетия оставалась на одном уровне.

После развала СССР многие это поняли. Но, как видно, не все. Сравнивать уровень жизни граждан СССР с гражданами Запада по уровню заработной платы – значит подтасовывать факты, то есть заниматься фальсификацией. Надо учитывать доход советского гражданина от владения частью общенародной собственности и отсутствие у советского человека трат, которые в западных и других капиталистических странах фактически являются обязательными и составляют основную часть расходов граждан этих стран. В настоящее время большинство из этих трат стали обязательными и в России.

Вся постсоветская власть держится на искажении исторической правды об СССР. Вот поэтому на радость Запада экраны телевизоров уже десятилетия заполнены антисоветскими фильмами и передачами.

http://zavtra.ru/blogs/iskazhenie_istoricheskoj_pravdi_ob_sssr?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com