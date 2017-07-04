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Гибель России под спрутом судебных кланов. Василий Мельниченко (2017)

21:28. 4 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Василий Мельниченко провел круглый стол на тему «Развитие малого и среднего бизнеса России при незавершённой реформе судебной системы» в "Комитете гражданских инициатив" Алексея Кудрина. Источник: http://sota.vision

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Судья Д. Новиков обратился к Путину [Система судопроизводства]

korrupciyasud

Отчаявшийся судья Дмитрий Новиков 22 июня 2016 г. обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой изменить систему судопроизводства в России, вернув ее в правовое поле. Услышит ли Путин слова неподкупного судьи?

Источник: http://www.youtube.com/user/sashasotnik/videos

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