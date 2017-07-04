Дырка от бублика. Послесловие

Маски сброшены. Французская нефтегазовая компания Total подписала в понедельник контракт на разработку газового месторождения в Иране.

http://www.interfax.ru/business/569004

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU- Французская нефтегазовая компания Total подписала в понедельник в Тегеране контракт на разработку газового месторождения. Total стала первой западной нефтегазовой компанией, которая вернулась в Иран после отмены экономических санкций, сообщили иранские СМИ. По их данным, французская компания возглавит консорциум по разработке 11-го офшорного участка месторождения Южный Парс. В консорциуме группе Total принадлежит 50,1% акций, китайской корпорации CNPC – 30%, а иранской компании Pertopars – 19,9%. Генеральный директор группы Total Патрик Пуйянне и министр нефти Ирана Бижан Зангане подписали контракт на сумму $4,8 млрд, который рассчитан на 20 лет, сообщает иранский телеканал “Пресс-ТВ”. Пуйянне примет президент Ирана Хасан Рухани.

Ценность Сирии, как страны- потенциального транзитера газа, резко падает, ценность Турции, как потенциального союзника России резко возрастает. Новое звучание обретает расследование поставок оружия боевикам в Сирию из Болгарии через Армению и Азербайджан.

https://cont.ws/@colonel-cassad/655417

Кровавый след «Шелкового пути».

Украину уступать не следует. Пусть Арсену Борисовичу в его борьбе с преступным режимом П. Порошенко хоть немного подфартит…

Не взирая на дары Коломойского, я бы перевороту не препятствовала. Какие дары? Не может же такой крутой парень приехать в Москву без подарков!

http://politobzor.net/136808-trevozhnyy-zvonochek-dlya-poroshenko-kolomoyskiy-sobralsya-na-poklon-v-moskvu.html

Тем более, что в пылу борьбы с москалями он позволил себе персональные выпады в адрес первого лица государства! У нас с некоторых пор в таких случаях говорят: «одними помидорами не отделается»… Да он и сам это понимает. И подарить ему Москве есть чего, например, показания днепропетровских диспетчеров, которые вели злополучный рейс МН17 точнехонько в зону конфликта.

«Показания днепропетровских диспетчеров» равнозначный по стоимости «скальпам голландских экспертов» подарок, да еще и в подарочной упаковке… (Для людей без чувства юмора, — «скальпы» — это я в переносном смысле. В просвещенной Европе живем, какие скальпы! Самолет грохнуть и следы замести — это запросто. А скальпы экспертов — это только в шутку.)

Не этим ли объясняется паника среди голландских экспертов?

https://www.yaplakal.com/forum1/st/350/topic1622921.html

http://3mv.ru/90618-v-dele-mh17-nachalas-nastoyaschaya-panika-opublikovano-emocionalnoe-obraschenie-ekspertov.html

Неприятно будет эксперту узнать, что пока он честно обслуживал интересы хозяина, этот хозяин решил обменять его на что-нибудь полезное, как старье на барахолке. Так что все в панике бросились прикрывать собственные задницы, прямо по Киплингу: каждый сам за себя. Почему бы России не взять то, что само падает в руки? И фиг с ним, с Киссинджером.

Дедушка старый — ему все равно, потому его и прислали, чтобы раздавать обещания, которые никто выполнять не собирается. Помрет дедушка — не с кого будет даже спросить. Мы уже это проходили, когда Горбачеву обещали не расширять НАТО на Восток.