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Что люди носят на голове?

19:58. 4 июля 2017 Просмотров - 136 Нет комментариев Опубликовал:



Оказывается, человек может переносить на голове до 20% собственного веса. Это наименее дорогой и достаточно эффективный способ транспортировки груза. Будучи массовым явлением в странах Африки и Азии, он был актуален и в южных американских штатах вплоть до начала XX века.

Что люди носят на голове?

В Индии и сейчас женщины носят корзины с кирпичами рабочим на стройках. В Восточной Африке представительницы племени ло могут нести нагрузку до 70% от собственного веса тела: бутыли с водой, дичь, собранные фрукты, белье со стирки, вязанки хвороста — да все что угодно. Иногда для большей устойчивости груза используются повязки — так, женщины племени кикуйю оборачивают вокруг лба кожаный ремешок. Со временем ремешок врезается в кожу лба, оставляя глубокие следы, однако других последствий для женского здоровья ученые не заметили.

Удивительно, но со стороны это выглядит невероятно грациозно — совсем не так, как если бы пришлось нести мешок с крупой на своих плечах. Предлагаем посмотреть нашу подборку о повседневных и самых необычных вещах, которые люди переносят на голове.

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?

Что люди носят на голове?




Источник: nashaplaneta.su

Метки: Это интересно
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