Борьба с номенклатурой

Тема борьбы Трампа с частью американского военно-политического истеблишмента, которая ярко отражена в современной американской карикатуре (особенно у Гариссона) очень часто напоминает опять же западную карикатуру 80х на тему противостояния Горбачева с "косной партийной номенклатурой", которая противилась движению СССР "к светлому демократическому завтра".Легко можно представить "Орла Советской России" ведомым Горбачевым, взмывающим к солнцу Перестройки, чему пытаются помешать "агрессивный советский ВПК", "партийная номенклатура" и "коррупционеры" с криками "Перестройка опасна!", в образе коллективного Егора Лигачева.

Источник: colonelcassad.livejournal.com