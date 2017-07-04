Борьба с номенклатурой
17:36. 4 июля 2017 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Тема борьбы Трампа с частью американского военно-политического истеблишмента, которая ярко отражена в современной американской карикатуре (особенно у Гариссона) очень часто напоминает опять же западную карикатуру 80х на тему противостояния Горбачева с "косной партийной номенклатурой", которая противилась движению СССР "к светлому демократическому завтра".
Легко можно представить "Орла Советской России" ведомым Горбачевым, взмывающим к солнцу Перестройки, чему пытаются помешать "агрессивный советский ВПК", "партийная номенклатура" и "коррупционеры" с криками "Перестройка опасна!", в образе коллективного Егора Лигачева.
Источник: colonelcassad.livejournal.com