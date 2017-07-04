Главная » Аналитика, Политика, Статьи и Обзоры, Экономика

Мир перевернулся, господа присяжные заседатели!

15:27. 4 июля 2017 Просмотров - 183 Нет комментариев Опубликовал:

 

 

Всё, что либеральная пропаганда десятилетиями рассказывала про СССР и Россию, оказалось правдой для самих США. Штатам срочно нужны perestroika и glasnost.

 

Мир перевернулся, господа присяжные заседатели!

 

Почти всё высокотехнологичное производство плавно перетекло из США в Китай, и теперь Вашингтон воюет за то, чтобы захватить хотя бы немного рынка углеводородов и экспортировать в страны Европы газ и уголь. США превратились в страну-бензоколонку!

 

Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц ещё лет восемь назад с горечью констатировал в одной из статей, что «США производят только пиво и шлюх». Утрировал, конечно, но не слишком сильно. Ещё в США умеют непревзойдённо создавать финансовые пирамиды и надувать пузыри.

 

А теперь Соединённые Штаты воюют за рынки сбыта газа (между прочим, дорогого и низкокачественного) и угля. Страна-бензоколонка, фу!

 

Однако сейчас в российских подъездах чистота (по крайней мере в тех, которые я видел), а вот все американские СМИ наперебой орут о том, что во всех американских бедах виноваты Путин и российские хакеры. В том числе истерят о «российском вмешательстве в американские выборы». Путин гадит на задних дворах и в бассейнах Соединённых Штатов, разоряет Чикаго и бьёт стёкла в Детройте.

 

В позднесоветское время в СССР запрещали слушать радио «Свобода» и «Голос Америки», а сейчас наоборот, в Конгрессе США обсуждают запрет «Russia Today» и «Sputnik». United Sovok of America, а товарищ Трамп сейчас устроит им перестройку и гласность.

 

Нам долго рассказывали, что СССР надорвался на гонке вооружений. Но сегодня именно США тратят сотни миллиардов долларов на различные нелетающие, не плавающие и не стреляющие «вундервафли». И при этом уже не в состоянии производить и ремонтировать свои перехваленные, но устаревшие «Абрамсы».

 

Я уже молчу про программу «звёздных войн», на которую США теперь реально тратят огромные средства (а выхлоп, если что, будет микроскопический).

 

Ну и у американцев есть свой аналог Остапа Бендера – Илон Маск, занимающийся рисованием «потёмкинских деревень» вместо реальных технологических прорывов.

 

А, да, чуть не забыл: новый президент США Дональд Трамп постоянно говорит о протекционизме и заградительных пошлинах. А это нарушение правил ВТО и признак неконкурентоспособности американских товаров.

 

У США огромный дефицит торгового баланса с ЕС. У США огромный дефицит торгового баланса с Китаем и Юго-Восточной Азией в целом. Американские товары неконкурентоспособны, и вытесняются даже с внутреннего рынка Соединённых Штатов.

 

Всё, что либеральная пропаганда десятилетиями рассказывала про СССР и Россию, оказалось правдой для самих США. Штатам срочно нужны perestroika и glasnost.

 

Александр Роджерс

 

http://novorossia.su/news/aleksandr-rodzhers-amerikanskiy-sovok-mir-perevernulsya?utm_referrer=https%3A%2F%2

 

Метки: Александр Роджерс, аналитика / экономика, кризис сша, мнение эксперта, ссср
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Купальские поляны – политическая сила
...«священного писания»: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом... основа любой технологии управления нынешних господ мира – «разделяй и властвуй!» Создавая...Цорионова (не вполне адекватного), спонсирует Господь Бог, действует с ухватками футбольных...
Ассанж как всемирный майор Дымовский
... основателя Wikileaks на Нобелевскую премию мира, сторонники Ассанжа начинают процесс против... периодом Ассанжа.Как же изменился мир после очередного слива, организованного Wikileaks... мелкого масштаба проходят по всему миру постоянно, позиции судов по данному...
Затопление Крымска - "Крымский Инцидент"
...) В комменатариях вконтакте пишут, что: "Господа, по всем телеканалам ложь! С...
Лишение Центрального банка РФ независимости — важнейшая задача
Члены Профсоюза граждан России стараются использовать любую возможность для донесения до общественности важной для развития страны информации. Центральный банк РФ – ключ к независимому развитию России. Парадокс в том, что пока ЦБ независим от России, ...
Новости с Евромайдана за 01.03.2014
Обзор новостей с Украины. Совет Федерации единогласно проголосовал за использование Вооружённых Сил РФ на Украине. "Правый сектор" объявил о мобилизации в связи с решением Совета Федерации РФ. Отзыв посла России из США. И многое другое... Слова Обамы - ...
Новый закон: Лондон, гудбай!
Президент РФ подписал сегодня закон, запрещающий муниципальным депутатам держать свои деньги за границей. Новый закон дает чиновникам три месяца на то, чтобы определиться, иметь или не иметь счета за границей. За это время необходимо принять решение: либо...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>