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Зачем привидения ищут контакта с людьми. Оружие будущего шаровые молнии

15:12. 3 июля 2017 Просмотров - 53 Один комментарий Опубликовал:

Военные создали оружие будущего - шаровые молнии. Где и как их уже применяют и почему Россия уже под прицелом. Марсианская картошка и редиска с Венеры появятся на наших столах через 10 лет. Трансконтинентальные корпорации планируют засеять земли других планет. Какими будут на вкус инопланетные овощи. Кто будет пропалывать грядки в космосе. Вечно живущая медуза - ключ к бессмертию. Учёные нашли животное, способное возвращать себе молодость. Когда лекарство от старости появится на прилавках. Тростниковые плантации и рабы, гниющие заживо от паразитов. Почему 100 лет спустя загадочная болезнь-зомби появилась в Европе и когда она нагрянет в Россию. Малазийские автолюбители сняли на видео призрака. Неизвестный мужчина регулярно сидит на дороге в позе лотоса. Зачем привидения ищут контакта с людьми. Может ли фантом навредить человеку и как понять чего хочет от тебя заблудшая душа. Сенсационная расшифровка кода да Винчи. Танк, парашют и водолазный костюм из XVI века. Кто рассказал изобретателю о технологиях будущего. Почему на картинах Леонардо за плечами святых стоят инопланетяне. Марсиане покинули Землю 10 тысяч лет назад. Где находятся заброшенные города инопланетян и как выглядели наши космические соседи.

Метки: бессмертие, привидения, шаровая молния
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