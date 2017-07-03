Собрал царь Кейнса, Хайека и Ленина….
23:15. 3 июля 2017 Просмотров - 337 3 коммент. Опубликовал: brahman
Смешной юбилейный анекдот на Вотте.
Собрал Царь у себя Джона Кейнса, Фридриха Хайека и Владимира Ленина и говорит им:
— Мне принадлежат три острова с дикими папуасами. Они до сих пор ягодки собирают, листиками письки прикрывают, охотятся с копьями. Вы, смотрю, шибко умные, отправляю вас по одному на каждый остров, чтобы вы мне там организовали самую современную процветающую экономику.
Проходит год. Царь посылает гонца узнать, что там творится на островах. Тот возвращается и рассказывает:
— Хайек на своем острове сказал, что все теперь на охоте должны конкурировать между собой, раздал всем копья и стал ждать роста экономики.
— И каков рост?
— Вообще-то папуасы в первый же день друг друга перебили, остался один самый сильный папуас, который заколол и съел Хайека.
— Печально, — ответил Царь. — А что там у Кейнса?
— Кейнс всё совсем иначе организовал. Все копья отдал вождю и его приближенным. Вождь разрешил остальным папуасам пользоваться копьями на условии, чтобы те отдавали ему часть добычи. А чтобы вождь с приближенными не испытывали на себе кризисов, плата за пользование копьями постоянно повышалась, дескать растут затраты на содержание копий.
— И что там получилось?
— Все папуасы умерли с голоду, а вождь и его приближенные — от ожирения.
— Эх, — махнул рукой Царь. — Ну если эти не справились, то Ленин-то точно всё загубил. Ладно, свободен.
— Ваше Величество, вообще-то папуасы с третьего острова на танках уже окружили дворец и именем революции требуют, чтобы вы сдались.
— Я? Чтобы сдался? — удивился Царь. — Никогда не сдамся этой черни!
А гонец достал из кармана наган и говорит:
— А куда ты денешься, падла!
http://vott.ru/entry/479267 – цинк
Собрал Царь у себя Джона Кейнса, Фридриха Хайека и Владимира Ленина и говорит им:
— Мне принадлежат три острова с дикими папуасами. Они до сих пор ягодки собирают, листиками письки прикрывают, охотятся с копьями. Вы, смотрю, шибко умные, отправляю вас по одному на каждый остров, чтобы вы мне там организовали самую современную процветающую экономику.
Проходит год. Царь посылает гонца узнать, что там творится на островах. Тот возвращается и рассказывает:
— Хайек на своем острове сказал, что все теперь на охоте должны конкурировать между собой, раздал всем копья и стал ждать роста экономики.
— И каков рост?
— Вообще-то папуасы в первый же день друг друга перебили, остался один самый сильный папуас, который заколол и съел Хайека.
— Печально, — ответил Царь. — А что там у Кейнса?
— Кейнс всё совсем иначе организовал. Все копья отдал вождю и его приближенным. Вождь разрешил остальным папуасам пользоваться копьями на условии, чтобы те отдавали ему часть добычи. А чтобы вождь с приближенными не испытывали на себе кризисов, плата за пользование копьями постоянно повышалась, дескать растут затраты на содержание копий.
— И что там получилось?
— Все папуасы умерли с голоду, а вождь и его приближенные — от ожирения.
— Эх, — махнул рукой Царь. — Ну если эти не справились, то Ленин-то точно всё загубил. Ладно, свободен.
— Ваше Величество, вообще-то папуасы с третьего острова на танках уже окружили дворец и именем революции требуют, чтобы вы сдались.
— Я? Чтобы сдался? — удивился Царь. — Никогда не сдамся этой черни!
А гонец достал из кармана наган и говорит:
— А куда ты денешься, падла!
http://vott.ru/entry/479267 – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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хороший анекдот
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Улыбнуло…
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Браво!