Собрал царь Кейнса, Хайека и Ленина….

...чтобы власть (бояре и царь) заметила дольщиков. Продолжаются санкционированные...достраиваются тогда, когда можно собрать деньги на новые объекты,...нужно донести до хорошего царя проблему обманутых дольщиков, ... доброго царя, но и вся страна, которая собралась в...