Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 июля 2017

В Сирии начали выпускать новую денежную купюру с изображением президента

Центробанк Сирии 2 июля запустил в обращение новую денежную купюру достоинством в 2000 сирийских фунтов (3,9 доллара по текущему курсу), украшенную изображением президента страны Башара Асада, передает русская служба ВВС.

выпуск новой 2000-фунтовой банкноты планировался еще несколько лет назад, однако его отложили в связи с военными действиями в стране и сильной инфляцией.

С 2011 года, когда в стране началась гражданская война, курс сирийской валюты резко упал: перед началом конфликта за 1 доллар США давали 47 сирийских фунтов, сейчас доллар стоит уже более 500 фунтов.

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Беженка из Сирии сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл

Ученица-беженка из Сирии Иман Хассун с золотой медалью окончила школу № 44 столицы Забайкалья — Читы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства образования края Екатерина Горская. «Девочка-беженка из Сирии Иман Хассун в этом году с золотой медалью окончила школу № 44. Стоит отметить, что Иман в этом году стала единственной выпускницей данной школы, получившей золотую медаль», — сказала представитель министерства. По словам самой девушки, ее мама родом из Читы, а с отцом познакомилась, когда училась в Иркутске. Они поженились и переехали в Сирию. Иман Хассун жила в Идлибе. Приехала в Читу с родителями и младшей сестрой летом 2015 года. «Началась война, было очень страшно, и после того, как наш город атаковали, мы решили переехать на родину к маме, в Читу», — поделилась юная Иман. «В Сирии у меня осталось очень много друзей, я общаюсь с ними ежедневно. В таких сложных обстоятельствах они продолжают учиться, надеются, что все кончится когда-то», — цитирует слова Хассун пресс-секретарь министерства. Девушке тяжело давалось написание слов на русском языке, однако, спустя два года обучения в Чите, ей удалось сдать единый государственный экзамен по русскому языку на 91 балл. «Самым сложным предметом в школе для меня стал русский язык. Писать я училась с нуля. Особенно сложным в русском языке для меня стало произношение буквы „ы“. Я все лето работала над этим. Произносила много раз, пока не научилась делать это правильно… Также мне понадобилось очень много времени, чтобы понять, что же такое обществознание, ведь в Сирии у нас не было такого школьного предмета», — рассказала она. По словам собеседницы агентства, сейчас девушка свободно владеет русским языком. Она говорит, что у нее две родины — Россия и Сирия, и мечтает, что однажды вернется в родной Идлиб. Читайте также: Танки Т-90 и Ми-28 ВКС России прорывают оборону ИГИЛ в Хаме (ВИДЕО)

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Миссия российских офицеров на юго-востоке Сирии — репортаж РВ (ВИДЕО)

Российские офицеры прибыли в лагерь беженцев на юго-востоке Сирии. Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий. В последних числах июня отделом «Дамаск» российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР была проведена гуманитарная акция в честь праздника Ураза-Байрам в лагере беженцев в н. п. РСАС провинции Эс-Сувейда. Российскими миротворцами была проведена раздача гуманитарной помощи в количестве 500 продовольственных наборов. Всего жителям лагеря беженцев было выдано 500 кг. риса, 500 кг. муки, 500 кг. сахара, 580 кг. мясных консервов, а также детское питание общим весом 30 кг. Также был организован прием населения, нуждающегося в медицинской помощи, который позволил обеспечить необходимыми лекарствами и проконсультировать более 50 человек, в том числе 36 детей. В лагере беженцев в н. п. РСАС живет около 2000 жителей различных районов Сирии, наиболее пострадавших от боевых действий: Дейр эз-Зор, Дераа, Восточная Гута, Алеппо. Читайте также: Танки Т-90 и Ми-28 ВКС России прорывают оборону ИГИЛ в Хаме (ВИДЕО)

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К югу от Кобани

Разгрузка американского военно-транспортного самолета С-130 на взлетно-посадочной полосе в районе Саррина к югу от Кобани.На таких бортах американцы доставляют оружие в Рожаву.Плюс видео строительства американской военной базы в районе Кобани https://twitter.com/EndiZentarmi/status/8 80822479786311681

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Проблемные вопросы

В Анкаре прошли переговоры Эрдогану с Шойгу по проблемным вопросам.Обсуждали катарский кризис, желание Турции вторгнуться в Африн и отношения с курдами, а также вопрос поставки С-400 Турции.1. По Катару уже вполне очевидно, что с такими защитниками как Иран и Турция, Катар вряд ли рискует стать жертвой международной интервенции, поэтому ультиматум был гордо отвергнут. Переговоры с Россией, которая поддерживает дипломатические урегулирование катарского кризиса, должны позволить Катару избежать международной изоляции, так как Россия тесно сотрудничая с Ираном и Турцией, может обеспечить серьезную дипломатическую поддержку препятствующую попыткам организовать интервенцию против Катара. Не то, чтобы Россия стремилась вперед всех влезть в решение катарского кризиса – для этого есть Иран и Турция, которые с удовольствием поддержали катарскую фронду против Эр-Рияда. Москва формально оставаясь над схваткой и пробавляясь миротворческой риторикой, продолжает культивировать изменения, сопровождающие развал анти-асадовской коалиции, где среди среднесрочных целей очевидно стоит вопрос отказал Катара от поддержки боевиков в Сирии и Ираке. Текущие проблемы Катара, отличный способ отстегнуть еще одного внешнего противника Асада от сирийской войны, благо Москве и ее партнерам, есть что предложить Катару. Все это вызывает зубовный скрежет у ястребов в Вашингтоне, так как вполне очевидно, что Россия и Иран цинично пользуются сварой среди монархий Персидского залива для расширения своего влияния и ослабления стратегических позиций США в регионе. Ну а участие во всех этих комбинациях Эрдогана, лишь усложняет спектр проблем стоящих перед Вашингтоном и Эр-Риядом.2. По С-400. Турция уже давненько желает купить о Россию партию современных систем ПВО, а Россия не против их продать, но это вопрос скорее политический, так как просто так усиливать турок Кремль не заинтересован, поэтому идут торги, где С-400 это потенциальная часть более масштабной сделки. Что может желать РФ от Эрдогана вполне очевидно – удобной для России и Ирана политики Турции в отношении Сирии, что должно позволить довести войну до более-менее логичного конца, дабы скажем через пару лет Кремль мог заявить, что сирийская война успешно завершена. Эрдоган это тоже понимает, поэтому всячески набивает себе цену. России это также интересно с точки зрения влезания на чужой для себя оружейный рынок, который ранее окучивали только США и европейцы, а теперь в свете изменившихся отношений Эрдогана как с Россией, так и с США, это рассматривают в том числе и как способ борьбы с американским влиянием на Ближнем Востоке. Ибо продажа С-400, это открытая калитка, за которой в Турцию могут последовать и другие вооружения.3. Отсюда и вопрос с Африном. Угроза вторжения есть, но самого вторжения пока нет. Это лишний раз подтверждает, что операции турецких войск в Северной Сирии проходят с согласия России и Ирана. Эрдоган это тоже понимает, и не желая разрушить взаимовыгодные отношения с Москвой и Тегераном, пытается убедить "партнеров", что вторжение в Африн, это то, что им нужно. Россия и Иран пока видимого энтузиазма не проявляют, поэтому продолжаются военно-политические консультации, хотя для вторжения уже в принципе все готово. Выглядит так, что единственное, что уберегает Африн от вторжения – это текущая позиция Москвы и Тегерана. Видимо этот вопрос требует дополнительного обсуждения, так как Москва предпочитает играть роль миротворца, а дозволение Эрдогану наказать афринских курдов, будет идти вразрез с формируемым имиджем. Впрочем, если отношения с курдами Рожавы и SDF будут ухудшаться, то к этому вопросу подойдут сугубо утилитарно, используя Эрдогана либо как прямой кнут для курдов, либо же как потенциальную угрозу, дабы они были более сговорчивыми и не думали, что шашни с американцами не останутся безнаказанными. Поэтому Россия конечно избегает вариантов, которые могли бы сразу сузить пространство решений в этом вопросе, тем более это нужно в первую очередь Эрдогану, который по-сути пытается выпросить о России добро на вторжение в Африн. Так что как и С-400, судьба Африна также является часть идущих торгов.Что именно решили по этим вопросам – не сообщается. Впрочем, предыдущие сделки по Ближнему Востоку, также становились известными лишь постфактум.Важно понимать, что нынешние отношения с Турцией сугубо деловые. Рассказы про "дружбу" давно в прошлом – стороны здраво понимают свои интересы и реализуют их в регионе в рамках взаимовыгодных сделок. Турция в этом плане оказалась для Кремля более удобным партнером чем Вашингтон, который в отличие Эрдогана свои обязательства совсем не хотел выполнять. Так что покуда сделки с Эрдоганом помогают успешно вести сирийскую войну, они будут повторяться. Либо до конца войны, либо же до момента, когда Эрдоган по своему обыкновению решит все переиграть. Но в любом случае, тектонические изменения на фронтах сирийской войны отлично показали, что сделки с турками оказались более плодотворными, нежели сделки с американцами.

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