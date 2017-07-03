Рогозин анонсировал создание боевого железнодорожного ракетного комплекса

Российская промышленность готова к созданию боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин» и 100-тонной тяжелой баллистической ракеты в случае принятия и включения такого решения в государственную программу вооружений на 2018-2025 годы.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости.

«На уровне абсолютной готовности промышленности к созданию в случае, если решение будет принято и включено в государственную программу вооружений», — сказал Рогозин, отвечая на вопрос о том, на какой стадии создания находятся БЖРК «Баргузин» и 100-тонная тяжелая баллистическая ракета.

Советский БЖРК с ракетой «Молодец» был снят с вооружения в 2005 году в связи с положениями договора СНВ-2. Новый договор СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов.

Источник: news-front.info