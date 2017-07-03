Новости Украины и Новороссии 03 июля 2017

Сейчас на Украине не слишком любят вспоминать, чем промышляли разнообразные вооруженные формирования в 2014 году.

Однако если о проблеме не думать, это не значит, что она исчезнет.

Так как с некоторых пор доблестные украинские воины больше не могут грабить мирных жителей Донецкой и Луганских Народных Республик ввиду опасности получить незапланированные отверстия в организме, они переключились на жителей самой Украины.

Из-за этого периодически всплывают интересные подробности касательно реального облика тех, кого в начале войны украинские СМИ на все лады расхваливали и подавали как пример настоящих патриотов. За примерами далеко ходить не надо. Так, например, в мае 2017 года в Николаеве была задержана преступная группа, длительное время промышлявшая квартирными кражами. В числе ее участников оказался и «ветеран АТО», ранее служивший в 79-й аэромобильной бригаде, которого, кстати, украинская прокуратура также подозревает в совершении ряда других преступлений.

Впрочем, кражами подобные ему не ограничиваются — так, житель города Скалат Тернопольской области, вернувшись из зоны «АТО», забил до смерти свою жену.

Самое интересное, что, оказывается, «воин света» отправился на войну, чтобы уладить конфликт с правоохранительными органами — ему грозил тюремный срок за нападение на людей с холодным оружием и нанесение им ранений. Взамен этого ему предложили повестку, а позже и контракт.

В любой другой стране, кроме Украины, такой человек уже сидел бы в тюрьме, однако украинское государство дало ему в руки боевое оружие и отправило воевать с мирным населением Донбасса. Результат налицо — вернувшийся домой преступник продолжил убивать, оставив сиротами троих детей.

Другой пример. В ночь на среду 17 мая, в с. Косовская Поляна Закарпатской области один из мужчин, которого выгнали из бара, вернулся с боевой гранатой РГД и бросил ее в открытое окно бара. В результате взрыва тяжелые минно-взрывные травмы получил 26-летний мужчина. Преступником оказался 45-летний участник «АТО», который был мобилизован в ВСУ летом 2015 года и провел в зоне боевых действий девять месяцев, после чего демобилизовался и вернулся домой.

Самое интересное здесь даже не то, что он без всякой задней мысли применил оружие, а то, что этот «ветеран» уже отбывал десятилетний срок за расстрел караула из табельного оружия во время службы в армии.

Вопрос о том, как такого человека могли принять в ряды Вооруженных Сил и дать в руки боевое оружие, остается открытым.

Интересные образчики «защитников Украины», не правда ли?

Но лучше всего характеризует сложившуюся ситуацию потрясающее в своей циничности признание, которое сделал главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире украинского телеканала ZIK. По его словам, нельзя ежедневно озвучивать сведения о совершаемых украинскими военнослужащими преступлениях, потому что это может подорвать веру в ВСУ.

«Такие страшные вещи нельзя озвучивать, так как это подрывает веру в тех, кто защищает страну», — сказал он.

При этом в качестве примера он привел двух военнослужащих «полка Национальной гвардии „Азов”», которые были задержаны в мае 2017 года за совершение неоднократных умышленных убийств, причем отнюдь не в «зоне АТО».

Разумеется, Матиос сразу попытался сгладить неприглядную картину, заявив, что, по его мнению, все это происходит из-за обесценивания человеческих ценностей и усталости от войны и ее последствий, а также что это ни в коем случае не бросает тень на весь «Азов».

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Однако, какие же выводы можно сделать из этого признания?

Во-первых, украинские военнослужащие совершали и совершают преступления, в том числе и особо тяжкие, гораздо чаще, чем об этом сообщается в СМИ.

Во-вторых, руководство ВСУ прекрасно осознает, что если показать мирному населению Украины настоящее лицо тех, кто ее якобы защищает от украинской армии, то отвернутся даже самые отъявленные «патриоты».

С этой целью ведется жесткая цензура, направленная на сокрытие фактов преступной деятельности.

В-третьих, руководство подразделений ВСУ и Нацгвардии до сих пор не хочет или не может контролировать собственных военнослужащих, имеющих криминальное прошлое либо уголовные замашки. Это, в свою очередь, будет приводить все к новым и новым преступлениям — в том числе и убийствам, — о которых жителям Украины сообщать не станут, дабы не подрывать их веру в «воинов света».

Однако на третий год войны украинские власти хотя бы пытаются изображать некое подобие законности. А в 2014 году грабителей и убийц из различных формирований не только не сажали, но и награждали. Они же, в свою очередь, не считали нужным себя ограничивать в вопросах присвоения чужой собственности, прикрываясь «борьбой с сепаратизмом».

«05 июля 2014 г., около пяти часов вечера я закрывал магазин, где осуществлял предпринимательскую деятельность, когда в него ворвались около 4 человек, в камуфляжной форме, трое из них были в масках», — рассказывает пострадавший Виталий Г. Приставляя к голове пистолет, неизвестные отобрали мобильный телефон и начали беззастенчиво грабить.

«Эти люди рассредоточились по моему магазину, я увидел, как кто-то из них стал забирать деньги из кассы, карты пополнения счетов для мобильных телефонов. В магазине они нашли мешок, который одели мне на голову, связали руки скотчем, забрали ключи от моих машин, также забрали бумажник», — говорит Виталий.

В процессе грабежа выяснилось, что неизвестные являются… сотрудниками милиции.

Затем пострадавшего вывели из магазина и увезли в багажнике автомобиля. По приезду его сразу начали избивать.

«Меня били руками и ногами, я понимал, что меня бьют одновременно несколько человек. При этом они задавали только один вопрос: „Где оружие?”.

Между собой люди, которые меня избивали, говорили на русском языке, но что именно говорили, я не помню, поскольку кто-то взял меня через мешок за голову и несколько раз ударил об землю», — рассказывает Виталий.

При этом он никогда не принимал участия в боевых действиях, а вся его «вина» состояла в том, что он помогал активистам, несогласным с политикой нового — пришедшего к власти незаконно! — киевского режима, продуктами. На следующий день избиения продолжились.

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«На нас одели мешки и отвели к кунгу, где продолжали бить. Нас заставили стоять на коленях около трех или четырех часов. Потом нас отвели к яме. Шел дождь. Яма была размером примерно 1,5 на 1,5 метра, глубиной около 2-х метров. Туда приказали забраться 13 людям, в том числе и мне. Они называли это «распаковкой»… Один из бойцов увидел, что я связанными впереди руками немного поправил мешок, поскольку мне было больно, нос был сломан и с криком: „Сука, подглядываешь!” — забрался в яму и стал бить, нанося удары по туловищу», — говорит Виталий.

Вместе с другими незаконно задержанными он находился в яме почти сутки. При этом «воины света» угрожали ему расстрелом, передергивая затвор автомата и спрашивая, попрощался ли он с родными. После этого Виталия повезли в СБУ г. Харькова, где его допросили, и сообщили, что на него заведено уголовное дело, а вскоре перевели в СИЗО. Положенная по всем правилам адвокатская помощь была чисто номинальной.

«Мне дали бесплатного адвоката, который никак не отреагировал на мой рассказ о том, как меня избили при задержании. Я понял, что этот адвокат хочет только выяснить от меня информацию, кого я знаю из людей, принимавших участие в протестном движении против Украины», — рассказывает Виталий.

Когда же нормальные адвокаты, нанятые родными, пытались изменить меру пресечения на основании его слабого здоровья, им отказали. Только в сентябре 2015 года Виталий был освобожден в результате обмена пленными.

Куда ушло награбленное доблестными сотрудниками милиции, неизвестно, однако кое-какие подробности все же есть.

«Также хочу добавить, что мне не вернули паспорт, который забрали в момент задержания. Машины также не вернули, и по информации от моих знакомых, принадлежащий мне автомобиль видели на блокпосту», — добавляет Виталий.

К сожалению, это не единичный случай. И есть все основания полагать, что такие чудовищные по меркам любых европейских стран преступления на Украине — которая считает себя одной из них — никогда не будут расследованы должным образом. И в этом нет ничего удивительного. Ведь вряд ли нынешний киевский режим, который и сам захватил власть абсолютно незаконно, станет преследовать таких же преступников, в свое время отлично сыгравших роль карателей для запугивания населения Донбасса.

Юрий Квинто, для «Русской Весны»

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