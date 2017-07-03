Новости Украины и Новороссии 03 июля 2017
- 07:31 На Украине после распада СССР сократилось количество врачей на 22%.
- 04:30 О чем не говорят на Украине: «сепаратизм» как предлог для грабежа.
- 00:00 Шухевичфест: идентификация нацизма.
- Вчера 23:19 Новости Украины: в Киеве слушатели спели вместо Дельфина, которого не пустили в страну.
- Вчера 21:30 Долги украинцев за газ выросли почти вдвое.
На Украине после распада СССР сократилось количество врачей на 22%
На Украине за 25 лет независимости количество врачей всех специальностей сократилось на 22%. Об этом сообщает Госстатистики Украины.
Так, в 2016 году нп Украине насчитывалось 187 тыс. врачей всех специальностей, тогда как в 1991 году их количество составляло 227 тыс. человек.
Добавим, что за годы независимости на Украине количество среднего медперсонала уменьшилась почти вдвое. Так, в 2016 году их количество составляло 367 тыс. человек, а в 1991 году — 607 тыс. человек.
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О чем не говорят на Украине: «сепаратизм» как предлог для грабежа
Сейчас на Украине не слишком любят вспоминать, чем промышляли разнообразные вооруженные формирования в 2014 году.
Однако если о проблеме не думать, это не значит, что она исчезнет.
Так как с некоторых пор доблестные украинские воины больше не могут грабить мирных жителей Донецкой и Луганских Народных Республик ввиду опасности получить незапланированные отверстия в организме, они переключились на жителей самой Украины.
Из-за этого периодически всплывают интересные подробности касательно реального облика тех, кого в начале войны украинские СМИ на все лады расхваливали и подавали как пример настоящих патриотов. За примерами далеко ходить не надо. Так, например, в мае 2017 года в Николаеве была задержана преступная группа, длительное время промышлявшая квартирными кражами. В числе ее участников оказался и «ветеран АТО», ранее служивший в 79-й аэромобильной бригаде, которого, кстати, украинская прокуратура также подозревает в совершении ряда других преступлений.
Впрочем, кражами подобные ему не ограничиваются — так, житель города Скалат Тернопольской области, вернувшись из зоны «АТО», забил до смерти свою жену.
Самое интересное, что, оказывается, «воин света» отправился на войну, чтобы уладить конфликт с правоохранительными органами — ему грозил тюремный срок за нападение на людей с холодным оружием и нанесение им ранений. Взамен этого ему предложили повестку, а позже и контракт.
В любой другой стране, кроме Украины, такой человек уже сидел бы в тюрьме, однако украинское государство дало ему в руки боевое оружие и отправило воевать с мирным населением Донбасса. Результат налицо — вернувшийся домой преступник продолжил убивать, оставив сиротами троих детей.
Другой пример. В ночь на среду 17 мая, в с. Косовская Поляна Закарпатской области один из мужчин, которого выгнали из бара, вернулся с боевой гранатой РГД и бросил ее в открытое окно бара. В результате взрыва тяжелые минно-взрывные травмы получил 26-летний мужчина. Преступником оказался 45-летний участник «АТО», который был мобилизован в ВСУ летом 2015 года и провел в зоне боевых действий девять месяцев, после чего демобилизовался и вернулся домой.
Самое интересное здесь даже не то, что он без всякой задней мысли применил оружие, а то, что этот «ветеран» уже отбывал десятилетний срок за расстрел караула из табельного оружия во время службы в армии.
Вопрос о том, как такого человека могли принять в ряды Вооруженных Сил и дать в руки боевое оружие, остается открытым.
Интересные образчики «защитников Украины», не правда ли?
Но лучше всего характеризует сложившуюся ситуацию потрясающее в своей циничности признание, которое сделал главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире украинского телеканала ZIK. По его словам, нельзя ежедневно озвучивать сведения о совершаемых украинскими военнослужащими преступлениях, потому что это может подорвать веру в ВСУ.
«Такие страшные вещи нельзя озвучивать, так как это подрывает веру в тех, кто защищает страну», — сказал он.
При этом в качестве примера он привел двух военнослужащих «полка Национальной гвардии „Азов”», которые были задержаны в мае 2017 года за совершение неоднократных умышленных убийств, причем отнюдь не в «зоне АТО».
Разумеется, Матиос сразу попытался сгладить неприглядную картину, заявив, что, по его мнению, все это происходит из-за обесценивания человеческих ценностей и усталости от войны и ее последствий, а также что это ни в коем случае не бросает тень на весь «Азов».
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Однако, какие же выводы можно сделать из этого признания?
Во-первых, украинские военнослужащие совершали и совершают преступления, в том числе и особо тяжкие, гораздо чаще, чем об этом сообщается в СМИ.
Во-вторых, руководство ВСУ прекрасно осознает, что если показать мирному населению Украины настоящее лицо тех, кто ее якобы защищает от украинской армии, то отвернутся даже самые отъявленные «патриоты».
С этой целью ведется жесткая цензура, направленная на сокрытие фактов преступной деятельности.
В-третьих, руководство подразделений ВСУ и Нацгвардии до сих пор не хочет или не может контролировать собственных военнослужащих, имеющих криминальное прошлое либо уголовные замашки. Это, в свою очередь, будет приводить все к новым и новым преступлениям — в том числе и убийствам, — о которых жителям Украины сообщать не станут, дабы не подрывать их веру в «воинов света».
Однако на третий год войны украинские власти хотя бы пытаются изображать некое подобие законности. А в 2014 году грабителей и убийц из различных формирований не только не сажали, но и награждали. Они же, в свою очередь, не считали нужным себя ограничивать в вопросах присвоения чужой собственности, прикрываясь «борьбой с сепаратизмом».
«05 июля 2014 г., около пяти часов вечера я закрывал магазин, где осуществлял предпринимательскую деятельность, когда в него ворвались около 4 человек, в камуфляжной форме, трое из них были в масках», — рассказывает пострадавший Виталий Г. Приставляя к голове пистолет, неизвестные отобрали мобильный телефон и начали беззастенчиво грабить.
«Эти люди рассредоточились по моему магазину, я увидел, как кто-то из них стал забирать деньги из кассы, карты пополнения счетов для мобильных телефонов. В магазине они нашли мешок, который одели мне на голову, связали руки скотчем, забрали ключи от моих машин, также забрали бумажник», — говорит Виталий.
В процессе грабежа выяснилось, что неизвестные являются… сотрудниками милиции.
Затем пострадавшего вывели из магазина и увезли в багажнике автомобиля. По приезду его сразу начали избивать.
«Меня били руками и ногами, я понимал, что меня бьют одновременно несколько человек. При этом они задавали только один вопрос: „Где оружие?”.
Между собой люди, которые меня избивали, говорили на русском языке, но что именно говорили, я не помню, поскольку кто-то взял меня через мешок за голову и несколько раз ударил об землю», — рассказывает Виталий.
При этом он никогда не принимал участия в боевых действиях, а вся его «вина» состояла в том, что он помогал активистам, несогласным с политикой нового — пришедшего к власти незаконно! — киевского режима, продуктами. На следующий день избиения продолжились.
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«На нас одели мешки и отвели к кунгу, где продолжали бить. Нас заставили стоять на коленях около трех или четырех часов. Потом нас отвели к яме. Шел дождь. Яма была размером примерно 1,5 на 1,5 метра, глубиной около 2-х метров. Туда приказали забраться 13 людям, в том числе и мне. Они называли это «распаковкой»… Один из бойцов увидел, что я связанными впереди руками немного поправил мешок, поскольку мне было больно, нос был сломан и с криком: „Сука, подглядываешь!” — забрался в яму и стал бить, нанося удары по туловищу», — говорит Виталий.
Вместе с другими незаконно задержанными он находился в яме почти сутки. При этом «воины света» угрожали ему расстрелом, передергивая затвор автомата и спрашивая, попрощался ли он с родными. После этого Виталия повезли в СБУ г. Харькова, где его допросили, и сообщили, что на него заведено уголовное дело, а вскоре перевели в СИЗО. Положенная по всем правилам адвокатская помощь была чисто номинальной.
«Мне дали бесплатного адвоката, который никак не отреагировал на мой рассказ о том, как меня избили при задержании. Я понял, что этот адвокат хочет только выяснить от меня информацию, кого я знаю из людей, принимавших участие в протестном движении против Украины», — рассказывает Виталий.
Когда же нормальные адвокаты, нанятые родными, пытались изменить меру пресечения на основании его слабого здоровья, им отказали. Только в сентябре 2015 года Виталий был освобожден в результате обмена пленными.
Куда ушло награбленное доблестными сотрудниками милиции, неизвестно, однако кое-какие подробности все же есть.
«Также хочу добавить, что мне не вернули паспорт, который забрали в момент задержания. Машины также не вернули, и по информации от моих знакомых, принадлежащий мне автомобиль видели на блокпосту», — добавляет Виталий.
К сожалению, это не единичный случай. И есть все основания полагать, что такие чудовищные по меркам любых европейских стран преступления на Украине — которая считает себя одной из них — никогда не будут расследованы должным образом. И в этом нет ничего удивительного. Ведь вряд ли нынешний киевский режим, который и сам захватил власть абсолютно незаконно, станет преследовать таких же преступников, в свое время отлично сыгравших роль карателей для запугивания населения Донбасса.Юрий Квинто, для «Русской Весны»
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Шухевичфест: идентификация нацизма
В эти выходные на Украине проходит ставший уже традиционным Шухевичфест.
Веселье, карнавальные костюмы, пиво рекой, улыбки прохожих — люди поздравляют друг друга с тем, что однажды собрались и вырезали всех евреев просто за то, что они евреи, пишет Life.
Резали так воодушевлённо и искренне, что довели до неподдельного изумления даже немецких нацистов. Россия, разумеется, чудовищный украинский враг, поправший свободы и люто не пускавший в Европу, это понятно, поэтому ещё в 2014 году в меню киевских и одесских ресторанов, когда отмечали массовое убийство людей в Доме профсоюзов в Одессе, появились жареные и печёные «колорады».
Смерть должна быть весёлой, конечно, да то и не совсем люди были.
И в 1941 году во Львове бандиты Шухевича, точнее, извините, патриоты Украины, убивали евреев потому, что те были не совсем людьми. Современные украинские публицисты или вот та же нацистка Алексиевич оправдывают убийства людей тем, что Украина тяжело травмирована потерей Крыма и событиями в Донбассе. Дескать, эти события спровоцировала чудовищная Россия, а не нацистские ублюдки с запада Украины, направлявшиеся в Крым и в Донбасс на так называемых автобусах и поездах «дружбы», до краёв забитых бритоголовыми гэкающими имбецилами с холодным и огнестрельным оружием.
Национальные праздники вообще, если покопаться в истории многих стран, порой выглядят не слишком приглядно. В Дании вот дельфинов забивают каждую весну, а в Непале — сотни тысяч домашних животных (в честь богини Гадхимаи). Но вот отмечать массовую резню людей до Украины никто особо не предлагал.
И вот что важно: во всём мире праздники уходят корнями в какое-то далёкое прошлое, сто, двести, триста, тысячу лет назад что-то знаковое случилось — и отмечают. Резне во Львове исполнилось в этом году 76 лет. Украинская нация отсчитывает себя от геноцида евреев, русских и поляков.
Европу подобное отмежевание вполне устраивает, никто в нашем трогательном и нежном ПАСЕ или ОБСЕ не осуждает Украину, не изумляется её откровенному зверству и дикости, всё нормально, нобелевский лауреат Алексиевич объяснила: Украину можно понять, там убивают, потому что морально травмированы.
Негоже проводить настолько очевидные параллели, но всё-таки их стоит провести. На дикость и зверство Германии в 30-е годы Европа закрывала глаза. В итоге получили то, что получили.
Когда озверевший от крови хохол попрётся воевать в Венгрию, Польшу, Молдавию и Приднестровье — изумляться будут столь же искренне и чисто.
А кто бы мог подумать? Мы же всего-то и хотели, чтоб Украина была свободной, их же можно понять, они травмированы русским медведем.
Буду жесток и циничен. Пока русский медведь давал украинской свинье затрещины и оплеухи, она себя вела более-менее прилично. Сейчас же, когда эту свинью освободили, она ничего, кроме человеческого мяса, в своём рационе видеть не хочет. Ест людей в Донбассе, в Одессе, в Киеве на центральных улицах города и так далее.
Нацизм на Украине теперь отмечается в форме праздника. Дальше будет только хуже. Если кто-то верит в цивилизованное Дикое поле — искренние соболезнования. Можете начинать иронизировать насчёт визитки Яроша.Виктор Логинов
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Новости Украины: в Киеве слушатели спели вместо Дельфина, которого не пустили в страну
В Киеве проходит музыкальный фестиваль Atlas Weekend, в котором было запланировано участие российского исполнителя Дельфина, но Погранслужба не пропустила его на Украину.
«Я был в Крыму, и меня не пустили в Киев. Есть такой закон, и он исполнен. Это все», — так артист прокомментировал инцидент на своей странице в социальной сети.
При этом музыканты Дельфина пересекли границу и выступили без вокалиста «в режиме караоке» — за их спинами был установлен экран с текстами песен. Вместо Дельфина пели зрители в зале.
На этот фестиваль по аналогичной причине не попал и Найк Борзов.
«Друзья, к большому моему сожалению, мы не сможем увидеться с вами на фестивале Атлас в Киеве. Нас не впустили на территорию Украины. Досадно, что политики, забыв о людях, вмешиваются и в музыкальную жизнь своих граждан. Надеюсь, что вскоре ситуация изменится и музыка снова не будет знать границ», — прокомментировал он ситуацию.
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Долги украинцев за газ выросли почти вдвое
Задолженность населения за газоснабжение в мае 2017 года выросла почти вдове по сравнению с показателем на конец апреля и достигла 11,3 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Согласно сообщению, задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий за отчетный период выросла на 7,4% и составила 2,9 млрд гривен, задолженность за вывоз бытовых отходов по сравнению с предыдущим месяцем почти не изменилась и составила 400 млн гривен.
Задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод выросла на 28,6% и составила 1,8 млрд гривен.
По данным Госстата, в мае украинцы уплатили за электроэнергию 2,7 млрд гривен (98,6% от начисленных в этом периоде сумм). При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец мая составила 3,9 млрд гривен.
Задолженность за отопление и горячую воду в мае выросла на 3,4% — до 8,9 млрд гривен. Всего в мае украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 5,2 млрд гривен, что составило 73,6% начисленных за этот период сумм.
Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Одесской, Херсонской и Николаевской областях (154,1%, 142,7% и 134,8% соответственно), а самый низкий — в Черниговской, Черкасской и Винницкой (21,6%, 25,3% и 33,4% соответственно).
Также сообщается, что за январь–май 2017 года с населением было заключено 19,9 тысяч договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 107,5 млн гривен.
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