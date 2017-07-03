Митинг учёных. Требуем: повышение зарплат и расходов [2017, Развитие науки!]
19:26. 3 июля 2017 Просмотров - 95 3 коммент. Опубликовал: SvetUra
- Требуем: повышение зарплат и расходов на развитие науки! - Если власть нас не услышит, мы устроим осенью всероссийскую акцию протеста! - Интервью с участниками митинга (28 июня 2017 г.)... Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу: http://neuromir.tv/info/donations
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
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Вот и эти мудрецы,что себя организовать не способны,тоже своё личико показали,президента РАН выбрать не в состоянии,а к выборам Президента России готовы,угрожают,не раньше и не позже.
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Щас, повысили вам зарплату..! ))) Требуют они.. )) Нашли у кого требовать, у Чебурашки, который спецом все науки в РФ развалил, и образование погубил, чтоб дети дебилели!
Требовать иначе надо, а не плакатики носить. Британские учоные и то умнее, хоть и бред изобретают.
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Вышли на митинг: ум, честь и совесть нашей эпохи. В советское время науке было доверие, не подведите народ. Поддерживаю науку.