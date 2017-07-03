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Митинг учёных. Требуем: повышение зарплат и расходов [2017, Развитие науки!]

19:26. 3 июля 2017 Просмотров - 95 3 коммент. Опубликовал:

mit

- Требуем: повышение зарплат и расходов на развитие науки! - Если власть нас не услышит, мы устроим осенью всероссийскую акцию протеста! - Интервью с участниками митинга (28 июня 2017 г.)... Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу: http://neuromir.tv/info/donations

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Метки: власть, геноцид, государство, Калашников, Культура, Левашов, Мальцев, медицина, навальный, наука, образование, Пеунова, политика, религия, Россия, Рохлина, Русь, система, Тартария, экономика
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3 коммент.»

  • 16878 5554
    Люся 3 июля 2017 в 20:39 Ссылка Пометить
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    Вот и эти мудрецы,что себя организовать не способны,тоже своё личико показали,президента РАН выбрать не в состоянии,а к выборам Президента России готовы,угрожают,не раньше и не позже.

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  • 3022 1440
    SR 3 июля 2017 в 21:18 Ссылка Пометить
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    Щас, повысили вам зарплату..! ))) Требуют они.. )) Нашли у кого требовать, у Чебурашки, который спецом все науки в РФ развалил, и образование погубил, чтоб дети дебилели!
    Требовать иначе надо, а не плакатики носить. Британские учоные и то умнее, хоть и бред изобретают.

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  • 329 271
    Oleg 3 июля 2017 в 21:28 Ссылка Пометить
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    Вышли на митинг: ум, честь и совесть нашей эпохи. В советское время науке было доверие, не подведите народ. Поддерживаю науку.

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