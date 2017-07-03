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Искатели сокровищ. Обогатиться с помощью клада. Золотая лихорадка

20:32. 3 июля 2017 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал:

Немецкий кладоискатель вместо сокровищ нашёл склад ядерного оружия. Как оно попало в подземное хранилище и почему находилось в настолько доступном месте? Зачем охотники за златом рискуют жизнью ради тщетных попыток найти сокровища из мифов и легенд? Почему до сих пор многие столь уверены, что смогут обогатиться с помощью удачи? Неужели действительно у каждого во дворе можно отыскать скарб, который сделает вас богатейшим человеком? Правда ли, что найденные ранее клады не принесли нашедшим ничего, кроме горя и бед?

Метки: золото, клад, сокровища
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