26 июня 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Что мне мешает воплощать свою мечту”. Ведущий – Иван Воронцов. Автор – сказитель – Сергей Сарафанов







В этой передаче было поведано о том, что мешает воплощать свою мечту. И как сделать её сильнее. Подумайте, что мешает вам воплощать вашу мечту.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

