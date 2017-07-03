Что мне мешает воплощать свою мечту
08:31. 3 июля 2017 Просмотров - 58 Один комментарий Опубликовал: brahman
26 июня 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Что мне мешает воплощать свою мечту”. Ведущий – Иван Воронцов. Автор – сказитель – Сергей Сарафанов
В этой передаче было поведано о том, что мешает воплощать свою мечту. И как сделать её сильнее. Подумайте, что мешает вам воплощать вашу мечту.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
Источник: www.kramola.info
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Все наши мечты разбиваются о засилье во всех мыслимых организациях нашего общества пришлого малого народца с большими присосками и его заступничество теми же жидами во власти.