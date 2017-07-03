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Белый лебедь

09:07. 3 июля 2017 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал:
Ту-160  «Белый лебедь» — это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла. До 40 000 кг бомб и крылатых ракет этот борт может доставить до восточного побережья Северной Америки всего в течение 5 часов.

После чего бомбардировщик с одной дозаправкой в воздухе может вернуться обратно в «домашний» аэропорт. При этом полет для экипажа будет происходить в максимально комфортных условиях: на борту есть туалет, кухня со шкафом для разогрева пищи, а также откидная койка для отдыха.

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Инфографика (с)


Дитя гонки вооружений
В 1960-х годах СССР активно развивал стратегические ракетные вооружения. Страна обзавелась самой передовой системой ракетно-ядерного сдерживания, а в области же стратегической авиации в результате такого «перекоса» наметился серьёзный кризис. Дозвуковые бомбардировщики Ту-95 и М-4 к тому моменту уже совершенно не подходили для прорыва противовоздушной обороны США. В результате советское правительство в 1967 году издало директиву в кратчайшие сроки создать принципиально новый самолет стратегической авиации, который смог бы конкурировать с сверхзвуковым B-1 Lancer, разрабатываемым американцами.

Подковерные баталии
В авиации существует следующая шутка: «Белого лебедя» никто никогда не разрабатывал, он вылупился как-то сам». На самом деле, конечно же, над проектом Ту-160 работали лучшие советские инженеры, но вот только создавался этот уникальный самолет, действительно, при очень странных обстоятельствах.

Дело в том, что заниматься проектом сверхзвукового бомбардировщика первоначально поручили лишь специалистам ОКБ Сухого и ОКБ Мясищева, а такой гигант конструкторской мысли, как ОКБ Туполева, почему-то остался в стороне. Некоторые объясняют такой выбор большой загруженностью этого бюро в тот период, другие уверяют, что советское руководство просто не очень любило Андрея Туполева, который всегда был готов очень жестко отстаивать собственное мнение.

К началу 70-х годов участвовавшие в конкурсе разработчики представили свои проекты. Сухой презентовал Т-4МС, который в целом удовлетворял заявленным характеристикам, но являлся чересчур дорогостоящим проектом — корпус бомбардировщика предполагалось изготавливать из титана. Мясищев же представил более бюджетный М-18.

В конкурсе тогда, вроде как, побеждал М-18, но реализовать свой проект ОКБ Мясищева не дали. Советское правительство неожиданно для всей авиастроительной отрасли решает вовсе отстранить это бюро от участия в создании сверхзвукового самолета. О причинах такового поворота спорят до сих пор. Официально сообщалось лишь, что ОКБ Мясищева в то время не обладало достаточными ресурсами для реализации столь масштабного проекта.

Казалось бы, что теперь-то разработка сверхзвкового бомбардировщика точно должна была достаться ОКБ Сухого, но нет. По какой-то также не самой очевидной причине власти решили, что новый самолет должно строить ОКБ Туполева, а специалистам Сухого посоветовали бросить все силы на создание многоцелевого истребителя Су-27.

В результате все бумаги как по М-18, так и по Т-4МС оказались в ОКБ Туполева. Взяв за основу проект ОКБ Мясищева, бюро создало легендарный ТУ-160, который за грациозный внешний вид и «машущие» крылья пилоты прозвали «Белым лебедем».

Стреловидное преимущество
Крыло Ту-160 имеет изменяемую стреловидность. Взлет и посадку самолет производит с разведенными крыльями. Большая часть полёта обычно осуществляется на скорости 900 км/ч с почти прямыми крыльями, а на «сверхзвук» бомбардировщик выходит, уже сложив их. Такое решение позволяет максимально снизить аэродинамическое сопротивление и достичь наибольшей скорости.

Ельцину вопреки
До распада СССР было создано 34 сверхзвуковых бомбардировщика, после распада на территории новообразованной Российской Федерации осталось лишь шесть Ту-160. Большинство машин же в количестве 19 единиц оказались на Украине.

Дальняя стратегическая авиация абсолютно не вписывалась в оборонительную безъядерную доктрину Украины. Поэтому молодая республика начала дорогие в обслуживании бомбардировщики уничтожать. Ликвидация происходила на выделенные американцами по программе Нанна-Лугара* средства.

Не многим лучше к Ту-160 в то время относились и в России. Президент Борис Ельцин приказал прекратить серийный выпуск сверхзвуковых бомбардировщиков. Ельцин высказывался тогда в том духе, что после роспуска организации Варшавского договора стратегическая авиация никому уже не нужна.

Ситуация для Ту-160 стала меняться в лучшую сторону лишь в конце 90-х. К тому моменту Украина, освоив около 2,5 млн долларов, уничтожила лишь два бомбардировщика. Еще 9 машин были приведены в негодность. В 1999 году Украина, нарушая заключённые с американцами соглашения, самовольно останавливает процесс ликвидации самолетов и передает России в счет списания части долга за газ 8 исправных Ту-160.

При сборе Ту-160 по всем странам бывшего СССР, на вооружении ВВС РФ оказались 16 единиц Ту-160. И эти машины с середины нулевых уже не ржавеют на аэродромах, а совершают регулярные полёты. Так, в 2006 году экс-командующий Дальней авиацией ВВС России Игорь Хворов сообщил, что в ходе учений группа Ту-160 на некоторое время зашла в воздушное пространство США и осталась незамеченной.

В 2015 году министр обороны России Сергей Шойгу объявил о планах возобновить серийное производство Ту-160, которое должно начаться в 2023 году. Вопрос о том, сколько именно новых сверхзвуковых бомбардировщиков необходимо ВКС РФ, пока находится на стадии согласования. Сообщается лишь, что Ту-160 в варианте «М2» будет сочетать в себе последние инновации в авионике, что позволит значительно повысить эффективность самолета.

Первое боевое крещение
В 2015 году Ту-160, никогда до этого не участвовавший в военных конфликтах, получил своё первое боевое применение. Бомбардировщики из акватории Средиземного и Каспийского морей начали наносить удары крылатыми ракетами Х-555 и Х-101 по важнейшим объектам террористов «Исламского государства» в Сирии.

В результате массированной атаки бомбардировщиков удалось уничтожить пункты управления незаконными вооружёнными формированиями в провинциях Идлиб и Алеппо. Также ударами крылатых ракет были взорваны склады боеприпасов, лагеря подготовки боевиков и логистические пункты, участвовавшие в незаконном экспорте нефти в страны Ближнего Востока.

*Программа Нанна-Лугара — неофициальное название американской Программы совместного уменьшения угрозы (англ. Cooperative Threat Reduction Program), которую разработали сенаторы Сэмьюэл Нанн и Ричард Лугар. Эта инициатива реализуется США с 12 декабря 1991 года в отношении России и стран СНГ. Одна из главных целей — уничтожение «в интересах безопасности» военной техники, а также ядерного и других видов оружия массового поражения.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: ввс, ВКС России, инфографика, Ту-160
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