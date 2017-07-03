Белоруссия сегодня празднует День Независимости

Белоруссия в понедельник празднует День Независимости – с парадом военной и гражданской техники, памятными акциями, концертами и массовыми народными гуляньями.

Главный государственный праздник, в соответствии с результатами республиканского референдума в 1996 году, отмечается в день, когда в 1944 году Минск был освобожден от вооруженных сил нацистской Германии, пишет РИА Новости.

Праздничные программы пройдут во всех населенных пунктах Белоруссии, но традиционно центром праздничных и торжественных мероприятий станет белорусская столица. В Минске празднование Дня независимости в понедельник начнется с утра на площадке у стелы «Минск — город-герой». Здесь пройдет парад войск Минского гарнизона и молодежное шествие «Будущее Родины строить молодым».

Усиленный режим

Накануне Дня Независимости органы внутренних дел Белоруссии были переведены на усиленный вариант несения службы.

«Эффективную, слаженную работу подразделений обеспечат созданные в МВД, ГУВД Мингорисполкома и УВД областей оперативно-ситуационные штабы. Во время парада войск Минского гарнизона будут действовать 130 пропускных пунктов, вечером на празднике возле стелы «Минск — город-герой» — 115. Кроме того, правоохранители организуют отдельный досмотр для ветеранов, инвалидов, родителей с маленькими детьми, беременных», — рассказал заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян.

Во время парада и праздничных мероприятий будут действовать ограничения движения автотранспорта и его парковки.

По информации МВД, территории массовых гуляний обследуют саперно-пиротехнические группы. После там будут дежурить специалисты, которые в случае возникновения внештатных ситуаций смогут оперативно их устранить.

Кроме того, будет обеспечено дежурство оперативных служб, включая спасателей и медиков.

Источник: news-front.info