Жить хочу! Во что бы то ни стало!Тяжесть? — Мне любая по плечу.Человек в песках упал устало —Я спасу, не кину: жить хочу.Кто-то гибнет от потери крови —Поделюсь своей, не возропщу.Старика из-под горящей кровлиВытащу, сгорая: жить хочу.Грудью — на штыки, на амбразуру,Сердце вырву — людям посвечу.Собственная шкура? К чёрту шкуру!Смертный бой возглавлю: жить хочу.Плющится под траками щебёнка,мчится танк по фарному лучу…На пути ребёнок! На ребёнка?Лучше с ходу в пропасть: жить хочу.Много мне отпущено иль мало,Жизнь других своею оплачу.Жить хочу! Во что бы то ни стало!Только так. Иначе — не хочу.

Источник: nashaplaneta.su