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Жить хочу!

09:15. 2 июля 2017 Просмотров - 176 Нет комментариев Опубликовал:



Жить хочу! Во что бы то ни стало!
Тяжесть? — Мне любая по плечу.
Человек в песках упал устало —
Я спасу, не кину: жить хочу.

Кто-то гибнет от потери крови —
Поделюсь своей, не возропщу.
Старика из-под горящей кровли
Вытащу, сгорая: жить хочу.

Грудью — на штыки, на амбразуру,
Сердце вырву — людям посвечу.
Собственная шкура? К чёрту шкуру!
Смертный бой возглавлю: жить хочу.

Плющится под траками щебёнка,
мчится танк по фарному лучу…
На пути ребёнок! На ребёнка?
Лучше с ходу в пропасть: жить хочу.

Много мне отпущено иль мало,
Жизнь других своею оплачу.
Жить хочу! Во что бы то ни стало!
Только так. Иначе — не хочу. Семён СОРИН

Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
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