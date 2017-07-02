Забывчивость – закономерная особенность мозга

Большинство из нас думает, что «совершенная» память — это способность помнить всё, но, возможно, именно забывчивость помогает нам ориентироваться в мире, который постоянно меняется.

Такое мнение высказывают два нейробиолога в материале, < ![CDATA[ ]]> опубликованном на днях< ![CDATA[]]> в < ![CDATA[ ]]> журнале Neuron< ![CDATA[]]>. Смысл заключается в том, что память должна действовать не как видеомагнитофон, а скорее, как список полезных правил, которые помогают нам принимать более точные решения, говорит соавтор исследования < ![CDATA[ ]]> Блейк Ричардс< ![CDATA[]]>, профессор Университета Торонто, который изучает теоретические связи между Искусственным интеллектом и неврологией. Поэтому наш мозг забывает устаревшую, неактуальную информацию, ту, которая может смутить нас, или ведёт неверным путём.

Нам ещё предстоит найти пределы того, сколько информации может хранить человеческий мозг, и точно можно сказать, что в нём более чем достаточно места, чтобы помнить все. Тем не менее, мозг на самом деле тратит энергию, заставляя нас забывать, создавая новые нейроны, которые «перезаписывают» старые или ослабляет связи между ними. Но почему это происходит, если дело не в недостатке пространства?

Во-первых, забывание старой информации может сделать нас более эффективными. В новой статье Ричардс ссылается на < ![CDATA[ ]]> исследование 2016 года< ![CDATA[]]>, в котором учёные обучали мышей преодолевать водный лабиринт. Исследователи изменили препятствия, а затем дали некоторым животным лекарство, которое помогло им забыть первоначальное местоположение. Такие мыши находили новый выход быстрее. Подумайте о том, сколько раз вы запоминали неправильное имя, а потом хотели удалить эту информацию из памяти и перестать путать её с правильным вариантом.

Забывание старой информации также может предостерегать нас от слишком активного обобщения одной её части. По словам Ричардса, здесь есть много параллелей с искусственным интеллектом и способами его обучения. Если вы научите компьютер распознавать лица, заставив его запомнить тысячи из них, все, что он сделает, это узнает подробности конкретных лиц. Затем, когда вы покажете ему новое лицо, модель на самом деле не узнает его, потому что никогда не изучало общие правила. Вместо того, чтобы узнать, что лица обычно овальные и имеют два глаза, нос и рот, ИИ обнаружит, что на некоторых из этих изображений есть голубые глаза, на других они карие, кое-где есть более толстые губы и так далее.

Человеческий мозг тоже мог столкнуться с подобной проблемой. Ричардс провёл пареллель с рассказом Борхеса «< ![CDATA[ ]]> Фунес памятливый< ![CDATA[]]>», в котором человек обрёл проклятье совершенной памяти. В нём Фунес вспоминает изысканные детали, но «не понимает их, потому что все, что он переживает, это его индивидуальный опыт». Чтобы исправить эту ситуацию, исследователи ИИ используют технику под названием «регуляризация», с помощью которой они заставляют систему забыть некоторые детали пока они не определяться с основной информацией: что такое лицо, что такое собака, чем она отличается от кошки и т. д.

Процесс, с помощью которого определяется какая и сколько информации мозгу стоит забыть может быть схожа у людей и компьютеров. Наши мозги, как правило, забывают воспоминания о вещах, которые произошли (эпизодические воспоминания) быстрее, чем общие знания (семантические воспоминания). На самом деле, эпизодические воспоминания, как правило, исчезают довольно быстро в любом случае – знание о том, какую рубашку вы носили шесть недель назад редко бывает полезным. Здесь есть множество различных факторов: насколько ситуация оригинальна, сколько внимания ей было уделено, сколько адреналина было впрыснуто в кровь. «Принцип мозга заключается в том, чтобы забыть все, кроме того, что значительно», — говорит Ричардс. Травматические события, такие как нападение, например, остаются с нами , потому что мозг хочет, чтобы мы помнили и избегали подобного, и это знание помогает нам выжить.

В конечном счёте, говорит Ричардс, мы часто предполагаем, что крепкая память — это хорошо, но «в конце концов наш мозг делает только то, что хорошо для нашего выживания с эволюционной точки зрения». И в случае памяти наши мозги, вероятно, были сформированы эволюцией, чтобы помнить только то, что уместно для нашего выживания. Так что, возможно, забывчивость просто является особенностью нашего мозга, а не свидетельством проблем.