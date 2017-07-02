Забывчивость – закономерная особенность мозга
Большинство из нас думает, что «совершенная» память — это способность помнить всё, но, возможно, именно забывчивость помогает нам ориентироваться в мире, который постоянно меняется.
Такое мнение высказывают два нейробиолога в материале, < ![CDATA[
Нам ещё предстоит найти пределы того, сколько информации может хранить человеческий мозг, и точно можно сказать, что в нём более чем достаточно места, чтобы помнить все. Тем не менее, мозг на самом деле тратит энергию, заставляя нас забывать, создавая новые нейроны, которые «перезаписывают» старые или ослабляет связи между ними. Но почему это происходит, если дело не в недостатке пространства?
Во-первых, забывание старой информации может сделать нас более эффективными. В новой статье Ричардс ссылается на < ![CDATA[
Забывание старой информации также может предостерегать нас от слишком активного обобщения одной её части. По словам Ричардса, здесь есть много параллелей с искусственным интеллектом и способами его обучения. Если вы научите компьютер распознавать лица, заставив его запомнить тысячи из них, все, что он сделает, это узнает подробности конкретных лиц. Затем, когда вы покажете ему новое лицо, модель на самом деле не узнает его, потому что никогда не изучало общие правила. Вместо того, чтобы узнать, что лица обычно овальные и имеют два глаза, нос и рот, ИИ обнаружит, что на некоторых из этих изображений есть голубые глаза, на других они карие, кое-где есть более толстые губы и так далее.
Человеческий мозг тоже мог столкнуться с подобной проблемой. Ричардс провёл пареллель с рассказом Борхеса «< ![CDATA[
Процесс, с помощью которого определяется какая и сколько информации мозгу стоит забыть может быть схожа у людей и компьютеров. Наши мозги, как правило, забывают воспоминания о вещах, которые произошли (эпизодические воспоминания) быстрее, чем общие знания (семантические воспоминания). На самом деле, эпизодические воспоминания, как правило, исчезают довольно быстро в любом случае – знание о том, какую рубашку вы носили шесть недель назад редко бывает полезным. Здесь есть множество различных факторов: насколько ситуация оригинальна, сколько внимания ей было уделено, сколько адреналина было впрыснуто в кровь. «Принцип мозга заключается в том, чтобы забыть все, кроме того, что значительно», — говорит Ричардс. Травматические события, такие как нападение, например, остаются с нами , потому что мозг хочет, чтобы мы помнили и избегали подобного, и это знание помогает нам выжить.
В конечном счёте, говорит Ричардс, мы часто предполагаем, что крепкая память — это хорошо, но «в конце концов наш мозг делает только то, что хорошо для нашего выживания с эволюционной точки зрения». И в случае памяти наши мозги, вероятно, были сформированы эволюцией, чтобы помнить только то, что уместно для нашего выживания. Так что, возможно, забывчивость просто является особенностью нашего мозга, а не свидетельством проблем.
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Источник: www.kramola.info