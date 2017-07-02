Умный комиссар Джугашвили против хитрого белогвардейского разведчика
11:47. 2 июля 2017 Просмотров - 183 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В 7-м номере журнала "Родина" вышла интересная статья д.и.н. Ганина про то, как в период обороны Царицына, приехавший в город Сталин сыграл решающую роль в разоблачении белогвардейского подполья, готовившего сдачу фронта и города.
Интересны в первую очередь свидетельства белых о Сталине, а также опровержения расхожих баек, что "белых офицеров топили в баржах под Царицыным".
Ну и сам Носович был достаточно хитрым и изворотливым человеком, который долгое время водил красных за нос, пока ему дорогу не перешел товарищ Сталин.
http://orenbkazak.narod.ru/PDF/NosovichR
Источник: colonelcassad.livejournal.com