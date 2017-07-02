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Умный комиссар Джугашвили против хитрого белогвардейского разведчика

11:47. 2 июля 2017 Просмотров - 183 Нет комментариев Опубликовал:


В 7-м номере журнала "Родина" вышла интересная статья д.и.н. Ганина про то, как в период обороны Царицына, приехавший в город Сталин сыграл решающую роль в разоблачении белогвардейского подполья, готовившего сдачу фронта и города.
Интересны в первую очередь свидетельства белых о Сталине, а также опровержения расхожих баек, что "белых офицеров топили в баржах под Царицыным".
Ну и сам Носович был достаточно хитрым и изворотливым человеком, который долгое время водил красных за нос, пока ему дорогу не перешел товарищ Сталин.










http://orenbkazak.narod.ru/PDF/NosovichRodina.pdf – скачать статью в pdf

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1918, белые, ганин, гражданская война, история, красные, сталин, сталинград, царицын
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