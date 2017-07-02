Тибет. Страницы Вечности…

Тибет. Перевал Тангла.

На улице холодно, уже вечереет.

Вечернее закатное солнце окрашивает вершины потрясающими красками. Холодно, около 0 градусов, а мы не можем закрыть палатку. Сидим, кутаемся в спальники, пуховики, лишь бы не скрыть этот вид. И звезды начинают проступать, уже небо темнеет, а мы все еще никак не можем закрыть палатку.

Это великолепие Тибета !!!

Это не просто завораживает...

Ты сидишь и понимаешь, что каждый миг, прожитый сейчас, ты будешь вспоминать помногу раз.

Был момент, когда над Шамбалой шла беззвучная гроза. Облака, были молнии, не было грома, хотя мы стояли совсем рядом. А над нами звезды. Настолько потрясающе!

Ребята сидели почему-то в палатке, а я вышел посмотреть и стоял как завороженный полчаса, замерз как цуцик, не мог оторваться от этого зрелища.

Потом пришел к ним и сказал: "Смотрите, люди! Вы же потом будете вспоминать об этом всю свою жизнь!"

Тибет настолько потрясающий, настолько захватывающий, настолько омывающий дух! Там, возле Шамбалы, можно почувствовать себя не человеком, не быть человеком можно дни, а здесь в городах только секунды.

Вы представляете себе насколько долины и города обкрадывают нас. В вечности будут сиять только страницы вечности, которые мы успели здесь ухватить. Остальное – не важно.

Дмитрий Раевский