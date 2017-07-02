Советский Союз глазами простого человека

Советский Союз — это когда ты идёшь по улицам родного города в любое время суток и никто не то, что не нападёт — слова грубого не скажет. Решётки на окнах первого этажа? Да вы с ума сошли, квартира что — тюрьма? Железные запирающиеся двери в подъездах? Что за дикость? Не только подъезды, но и подвалы с чердаками были нараспашку, и никаких бомжей и наркоманов в них отродясь не было. Потому что их не было вообще.
Советский Союз — это когда ты вешаешь бельё после стирки на верёвках во дворе, и тебе даже в голову не придёт, что что-то могут спереть или испачкать из хулиганства. Потому, что не было такого на твоей памяти.
Советский Союз — это когда ты знаешь всех жителей своего дома, даже если в нём триста квартир, и можешь зайти в любую квартиру за солью или спичками, если вдруг закончились неожиданно.
Советский Союз — это когда ветеран заходит в автобус, и пол-автобуса встаёт, освобождая место. Заходит ветеран в магазин — и все расступаются, пропуская его без очереди.
А большие магазины работали по тому же принципу, что сейчас супермаркеты: набираешь товар в тележку и идёшь на кассу. Вот только никаких охранников там не было, и камеры наблюдения из каждого угла не торчали, как в колонии особого режима, и выходов мимо кассы было сколько хочешь, а никто ничего не воровал.
Советский Союз — это когда автоматы с газировкой на каждом углу и гранёные стаканы в них всегда на месте. А в телефонных будках лежат справочники. Интересно, сколько минут бы они пролежали сегодня?
Советский Союз — это лучшее в мире образование бесплатно. То есть, ни в одной стране мира такого образования даже за миллионы не получишь, а гражданам СССР — бесплатно. И гарантия работы по специальности.
Советский Союз — это бесплатные спортивные секции по всем видам спорта, пионерские лагеря, курорты, санатории. Это когда ты приходишь в районную поликлинику и получаешь путёвку в санаторий, скажем, в Крым. Бесплатно. Просто потому, что врач нашёл у тебя какие-то незначительные проблемы со здоровьем и решил, что тебе стоит его поправить.
Советский Союз — это когда на Кавказе не терроризм и наркотики, а курорты, санатории и лучшая в мире минералка. А на Украине не бандеровцы со свастиками, а бескрайние пшеничные поля, авиационная и танковая промышленность, чистые города и добрые счастливые люди. А Прибалтика — это не марши СС и не чистка евроунитазов половиной взрослого населения, а производство высокоточной электроники и радиотехники, автомобилей и знаменитых на весь мир бальзамов, высокие зарплаты и вылизанные до блеска, даже по меркам СССР, улицы.
Советский Союз — это когда к заблудившемуся ребёнку подходит милиционер, и не в отдел его тащит, а провожает до дома, сдаёт волнующимся родителям, прикладывает руку к козырьку и уходит. Бросается в воду за упавшим с моста ребёнком, спасает его, отдаёт родителям, прикладывает руку к козырьку и уходит. Не ради ништяков по службе, а просто потому что он — советский милиционер.
Советский Союз — это когда взрослый мог подойти к одиноко стоящему ребенку на улице и поинтересоваться нуждается ли тот в помощи. А сегодня на такого взрослого спустят всех собак подозревая в педофилии.
Советский Союз — это когда в каждой третьей квартире ключи оставляют под ковриком у двери, а квартирных краж нет. А если уж в кои-то веки у кого телевизор вытащат — на следующий день будут сидеть в тюрьме, а весь стотысячный город будет это пару месяцев обсуждать.
Советский Союз — это когда ты женился и на работе тебе дали однокомнатную квартиру. Бесплатно. Родили ребёнка (первого или второго — где как) — и поменяли тебе однушку на двушку. Дальнейшее расширение семьи (обычно третий-четвёртый ребёнок) — и поменяли двушку на трёшку. Бесплатно. Ипотека? Что за слово такое иностранное? Не знаем, что оно означает.
Советский Союз — это когда по телевизору не горы трупов и расчленёнки, не лохотроны «отправь смс на короткий номер», не силиконовые проститутки и не быдло-юмор ниже пояса, а добрые фильмы и познавательные передачи.
Советский Союз — это когда можно полгода не заходить в магазин и всё равно знать все цены. Если батон полгода назад стоил 24 копейки, то он и сегодня так стоит. Хотя нет, можно ошибиться: мог подешеветь до 22.
А вот зарплата каждую весну немного, но стабильно подрастала. И рубль, забытый между страниц старой книги, найденный через десять лет — это такой же рубль, а не обесценившаяся бумажка. Даже подороже, чем 10 лет назад. Одна из самых навязчивых советских реклам — «Храните деньги в сберегательном банке!» А знаете почему? Потому что стимула не было — они и в чулке не хуже хранились. Ни инфляции, ни квартирные кражи советскому человеку не грозили.
Советский Союз — это когда быть сталеваром или полярным лётчиком было так же престижно, как сейчас банкиром. А слово «бандит» произносилось не с восторженным придыханием, как в девяностые, а с брезгливым презрением. Ну а слово «террористы» для советского человека звучало так же непонятно и фантастично, как «злые трёхглазые осьминоги из другой галактики».
Советский Союз — это когда до такого извращения, как охранники в школах, никто бы в жизни не додумался. Самым грозным человеком в школе была уборщица. А уж «вызов к директору» звучало для школьника как «военный трибунал».
Ну как ещё объяснить тем, кто не застал? Представьте то место, где вам было спокойней, уютней и надёжней всего. Свою детскую комнату, например, или бабушкин дом в деревне — у кого что. Представили? Вот так же мы чувствовали себя в любой точке нашей необъятной страны.
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“Храните деньги в сберегательной кассе!” Вот как правильно звучал этот популярный лозунг. До банков тогда ещё не дожили, коллега. Описанное – очередные розовые сны теперь уже Муси, да? Полноте, да жили ли Вы в то время?
Касательно безопасности – я сильно смеялась, читая ваш текст, вспоминая, как три квартала драпала по Разъезжей белым днём от парня, который ни с того ни с сего кинулся за мной бежать. Времени и сил на крики не тратила, понимала, что редким прохожим происходящее не интересно, они делали вид, что ничего не происходит. Убежать удалось, только жаль, потеряла любимую жёлтую расчёску из заднего кармана джинсов. Как-то удалось выскочить на светофоре из такси, когда водитель уже наклонился заблокировать мою дверь, моё счастье, что уважение к правилам дорожного движения было у него зафиксировано на уровне подсознания и на светофоре он-таки остановился. Нападения в подъездах переживала трижды, надо орать и убегать, кто не в курсе. Как-то подследили, что родители ушли и оставили меня одну (в четыре года), и пришла под дверь квартиры “добрая тётенька”, и уговаривала меня открыть дверь, хорошо, что я не смогла этого сделать… Это город Ленинград, как сказал поэт. Страх подворотен, подъездов, тёмных закоулков был всегда, вот и уцелела. Пошли с классом гулять в Парк Победы – там нас догнал дядечка, широко распахнувший своё пальто, угадайте, зачем. И это только навскидку, особо не роясь в памяти. Зачем идеализировать прошлое, криминала, уж точно, было достаточно, и надо было иметь голову на плечах, чтобы не попадаться. Бельё никто на улице не вешал, смешно читать.
Полавтобуса не вставало никогда, чушь. Грязные сифилитические гранёные стаканы в автоматах с газировкой – это ли надо воспевать, друг мой? И ни в одной кабине телефона-автомата никогда не видела телефонных справочников, Вы спутали советскую жизнь с голливудскими фильмами. Образование – да, было, только что-то не видно хороших результатов его применения. Медицине, как и сейчас, лучше было не попадаться, если нет выхода на кремлёвскую больницу, уж тут я в теме, как мало кто из присутствующих, диплом врача где-то пылится…
Менты были разные, их больше боялись, чем ждали помощи, как и сейчас, впрочем… Короче, жизнь была спокойная и уютная, как в детской комнате … милиции. И за квартирки народ вкалывал, потел и засылал, если чё. А слово “блат”? Неужто ничего не говорит? Как и слово “дефицит”? Надоело сиропчики почитывать. Пишите ближе к правде, уважаемый.