Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 июля 2017

Новые случаи удушья

В продолжение темы http://colonelcassad.livejournal.com/351 7191.html Заявление министерства обороны Сирии по поводу сообщений о "химических атаках".PS. На заглавной фотографии, дым от взрывов в Дамаске – в городе произошло сразу три теракта.PS2. Касательно завершающих операций в Ханассерском котле.1. С угрозой трассе Ханассер-Алеппо с востока покончено окончательно.2. Войска Халифата окончательно изгнаны из провинции Алеппо, хотя отдельных боевиков будут еще длительное время выковыривать из малонаселенных районов.3. Обеспечены возможности для эффективной логистики группировки в районе Ресафы.4. Созданы дополнительные возможности для наступления на южные районы провинции Ракка и северо-восточные районы провинции Хама.5. В течении недели можно ожидать начала нового этапа наступления, после того как закончаться зачистки и фильтрационные мероприятия, а зачищавшие котел войска будут сосредоточены на фронте против Халифата.6. Понятие "фронт Халифата" тут достаточно абстрактное – перед сирийскими войсками по-сути завеса из легкой пехоты опирающейся на немногочисленные населенные пункты и имеющее небольшое кол-во бронетехники.7. Соответственно, при должно подготовке наступления и правильном выборе направлений главных ударов, боевики вряд ли смогут помешать сирийцам перекрашивать карту в красный цвет.После полной зачистки Асад прирастет еще на 1500 квадратных километров сирийской территории.Поездюка по освобожденной территории к северу от дороги Итрия-Ресафа.Плюс немного видео.Наступление в Восточной Хаме (район Саламии) – армия продолжает попытки выдавить боевиков из восточной части провинции, но здесь боевики сохраняют возможности для удержания линии фронта, поэтому продвижение идет куда как более сложно, нежели в провинциях Алеппо и Ракка. Тем не менее, есть существенные тактические успехи, которые со временм будут преобразованы в оперативные.Старая сгоревшая техника на трассе Хомс-Алеппо. Можно отметить уничтоженный трейлер с танком и сгоревший российский бронеавтомобиль "Тигр". Когда именно произошло нападение на этом участке, сказать трудно. Вероятно 2016-й год.Съемки боевиков из Восточной Гуты. В юго-западной части анклава, САА продолжает попытки подсчет Джобар, отрезав его от остального анклава. В этом вопросе были достигнуты некоторые успехи, но о полном решении задачи речь пока не идет.Продвижение через пустыню в провинцию Дейр-эз-Зор.Война в пустыне. Продвижение к востоку от Пальмиры.

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Теракт в Сирии: в центре Дамаска взорвался заминированный автомобиль

В воскресенье террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на площади Тахрир в центре Дамаска, убив и ранив несколько людей.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

Сообщается о трех взорванных бомбах. Два других заминированных автомобиля были уничтожены на западе Дамаска, сообщает государственное телевидение.

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Новости мира: Израиль вновь атаковал позиции армии Сирии

Израильские войска атаковали позиции сирийской артиллерии, откуда в субботу были выпущены два снаряда по контролируемой еврейским государством части Голанских высот.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военных.

Это уже пятый обмен ударами за неделю. Сирийские обстрелы израильтяне считают случайными перелетами, сопровождающими междоусобные столкновения в стране, но всякий раз отвечают на них ударами по позициям правительственных сил.

«В ответ на снаряды, выпущенные ранее по Израилю из Сирии, силы Армии обороны Израиля атаковали позицию артиллерии сирийских военных, откуда велся огонь», — сказано в пресс-релизе.

В субботу на севере занятых Израилем Голанских высот разорвались два снаряда, не причинивших ущерба.

«Израиль сохраняет политику невмешательства в сирийскую гражданскую войну. Однако мы не потерпим нарушений нашего суверенитета. Израиль считает сирийский режим ответственным за любое посягательство на наши границы и примет должные меры», — заявил после обстрела официальный представитель армии Ронен Манелис.

Перелеты шальных снарядов продолжаются с конца прошлой недели, сопровождая бои в приграничной провинции Кунейтра. Ответными ударами израильтяне, согласно армейским сводкам, за неделю уничтожили два сирийских танка, грузовик с боеприпасами, крупнокалиберный пулемет, позиции артиллеристов и минометчиков.

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Война в Сирии: террористы обстреляли пригород Дамаска, есть жертвы

Четверо мирных жителей погибли, 35 получили ранения в результате обстрела боевиками пригородов Дамаска и сирийских населенных пунктов Кунейтра, Хомс и Дераа.

Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

В сообщении говорится, что в результате обстрелов в субботу четверо мирных жителей погибли, еще 35 получили ранения. Под обстрелы попал пригород Дамаска и сирийские населенные пункты Кунейтра, Хомс и Дераа.

По данным агентства, минометные и ракетные обстрелы производили террористы группировок ИГИЛ* и «Джебхат ан-Нусра»*. Также отмечается, что обстрел Дераа стал очередным нарушением перемирия в зоне деэскалации на юге Сирии.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Конвой военной техники России вошел в курдские районы Сирии, на фоне готовящегося наступления войск Турции (ВИДЕО)

В субботу вечером появились кадры прибытия конвоя российских военных в курдский кантон Африн, который расположен на северо-западе сирийской провинции Алеппо. Недалеко от этих мест в последние дни участились боестолкновения между турецкими силами и курдскими ополченцами. Как видно на ролике, снятом местными жителями, колонна военной полиции минобороны РФ и, по всей вероятности, Центра примирения враждующих сторон прибыла в упомянутый регион. В составе колонны можно увидеть бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», а также 2 армейских грузовика КАМАЗ. В связи с поздним часом обнаружения видео «Русская Весна» пока еще не смогла получить комментарий от Центра по примирению враждующих сторон в САР. Надеемся получить такой комментарий позже. Напомним, что в последние дни появилось множество сообщений и публикаций в СМИ о том, что Эрдоган решил начать наступление на курдские районы на севере Сирии. Для этого через границу были переброшены значительные силы турецкого спецназа, бронетехника и артиллерия. Подробнее в материале: 2 дня до удара в спину: Турция готова начать операцию по зачистке Сирии от проамериканских сил SDF (ФОТО) При этом СМИ Анкары высказывали предположения, что Москва не будет препятствовать грядущей войне турок и курдов. «Русская Весна» ранее сообщала со ссылкой на военного источника, что российское командование в Сирии и командиры Отрядов народной самообороны Африна (YPG) достигли соглашения, по условиям которого недалеко от турецкой границы были установлены российские военные посты. Данное соглашение имело своей целью предотвратить нападения турецкой армии на позиции ополченцев YPG в этом регионе. НА данный момент неизвестно в каком состоянии эти договоренности находятся сейчас. Читайте также: СРОЧНО: Экстренное заявление сирийского командования в связи с обвинениями в новом применении химического оружия

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«Маугли халифата»: ИГИЛ готовит после себя страшное наследство (ФОТО)

«Я должен был их слушать и повиноваться», — анонимно признается 14-летний сирийский мальчик. Он был одним из тех, кто прошел подготовку в боевом лагере ИГИЛ*, где детей учили убивать. «Они показывают видеоролики с нападениями смертников, сцены повторяются снова и снова, — продолжает он, — когда смотришь их, думаешь: «Я хочу сделать то же самое, что и они. Я хочу стать террористом-смертником». С освобождением иракского Мосула эксперты стали активно прогнозировать точные сроки падения ИГИЛ. Осталось, по их словам, немного, буквально полгода. А между тем боевики, плотно засев в своей «столице» Ракке, начали активную пропаганду среди женщин и детей. И если судьба ИГИЛ, можно считать, предрешена, то что делать с его наследием — «львятами халифата», как их называют сами террористы? «Взорви себя» С такой проблемой уже столкнулись в Мосуле иракские войска. Несмотря на то что, по данным ЮНИСЕФ, в начале года из города бежали 10 тысяч детей, маленьких террористов активно использовали в боях за город. «Они говорили нам: «Если кто-то хочет тебя убить, убей его. Если нет оружия — возьми гранату и подорви себя», — рассказывает 10-летний Ахрам. Согласно докладу Антитеррористического комитета Нидерландов (NCTV), ИГИЛ создало целую систему тренировочных лагерей для детей. Юных рекрутов набирали совершенно разными способами — от агитации родителей (которым обещали ежемесячные выплаты) до массовых похищений. Мальчиков готовили — физически и психологически — к войне, а девочек — к тому, чтобы они стали женами террористов. У детей больше энтузиазма, чем у взрослых, это террористы и использовали, утверждает NCTV. В тренировочных лагерях существовала целая система поощрений за успехи. Например, особо отличившимся разрешали читать Коран на общей молитве. «Ребята в лагере участвовали в соревнованиях. Главный приз? Возможность стать террористом-смертником», — рассказывает один из «львят халифата». Маугли джихада Правозащитники, занимающиеся спасением таких детей от ИГИЛ (чаще всего за большой выкуп), заявляют об огромной проблеме: они попросту никому не нужны. Более того, многие из них мало что умеют, разве что считать. Да и то весьма оригинальным способом. «Нас по-другому учили. Нам не говорили, что один плюс один будет два. Они говорили: стреляешь раз, потом еще стреляешь, вот это будет два», — вспоминает 10-летний Ибрагим. Что делать с такими детьми, чей период становления личности пришелся на войну, пока не очень понятно. В Европе опасаются, что «маугли джихада» массово хлынут к ним, дабы продолжить дело своих «учителей». © РИА Новости / Рафаэль Даминов

Дети играют на сожженных автомобилях в Мосуле Это понимают как иракские, так и сирийские власти. В школах на освобожденных территориях проводят ревизии учебников. А в Сирии вообще готовятся реформировать всю систему религиозного образования. «Речь идет о том, что нужно создать в Сирии новую группу людей. Это будут молодые имамы, проповедники, религиозные деятели, которые будут очищены от террористических терминов. Террористы полностью убрали из подконтрольных им школ государственные стандарты образования. Вместо этого в течение нескольких лет дети обучались по ваххабитским учебникам и программам», — сетует министр по делам вакуфов (религиозного имущества) Сирии Мухаммад ас-Саиди. © РИА Новости / Илья Питалев

Лагерь беженцев в Дамаске «Воспитание в любви» Не факт, что такие меры будут успешными. Ведь давно известно, что идеи, заложенные именно в детском возрасте, являются самыми прочными. «Может получиться так, что на освобожденной от ИГИЛ территории будет своего рода подполье боевиков. И процесс избавления от него будет проходить очень сложно. Мы помним из истории, что в послевоенной Германии бывшие члены „Гитлерюгенда“ создали свою подпольную организацию для партизанской борьбы», — допускает исламовед Раис Сулейманов. Подобный опыт есть и у России. Чеченские войны 90-х повлияли на судьбы тысяч детей. Какая-то часть из них попросту не нашла своего места в жизни и примкнула к бандформированиям. Тот же небезызвестный «Имарат Кавказ»* активно использовал этот фактор, ведя вербовку как раз среди чеченской и дагестанской молодежи. «Все дети уникальны. Сможет ли волчонок не есть зайцев, если раньше вместе со своими близкими он не раз это делал? Что видел ребенок, какие ценности и убеждения уже приобрел? Произошла ли деформация личности?», — задается в этой связи вопросом детский психолог Вачаган Гезацян. Вряд ли можно сказать, что в вопросе реинтеграции таких детей многое зависит от того, в каком возрасте они подверглись «промывке мозгов». Главную роль, замечает психолог, играет общество, в котором ребенок растет. © AFP 2017 / Ahmad Al Rubaye

Женщины и дети из Ирака, ставшие беженцами в ходе боевых действий между иракскими правительственными силами и боевиками ИГИЛ. Багдад, июль 2016 «На мой взгляд, очень многое зависит от того человека, который будет заниматься интеграцией ребенка в общество. Возможно, имеет смысл некоторое время таких детей держать отдельно, плавно меняя к лучшему. Здесь ценность личности воспитателя выходит на первый план. Он должен вести за собой, быть примером, кумиром, основоположником новых убеждений, ценностей и любви», — заключает специалист. Читайте также: Резня на границе Сирии и Ирака: ИГИЛ убивает 150 иракских солдат и захватывает 50 бронемашин (ФОТО, ВИДЕО 18+) Антон Скрипунов * Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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Травите нас ОМП. Пожалуйста!

Касательно сегодняшних вбросов про "химическую атаку в Дамаске" распространяемых ресурсами "Сирийской Свободной Армии" и "Ан-Нусры" можно сказать, что это очень редкий случай, когда люди просто жаждут, чтобы их начали травить боевыми отравляющими веществами, просто мечтают об этом и ждут порцию ОМП как новогоднего подарка. Но Дед Мороз не спешит их радовать такими подарками, потому что Дед Мороз столь же реален как и химическое оружие Асада.Поэтому остается лишь мечтать и готовить праздник самостоятельно, тем более богатый дядя из дорогой иномарки пообещал вкусную конфету, если праздник будет устроен без участия Деда Мороза.PS. А как вы думаете, в какой из сирийский провинций "борцы за демократию в Сирии" убьют несколько десятков человек, чтобы обвинить в этом Асада? Где ждать новых жертв "борьбы за свободу и демократию?"

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У России есть доказательства использования террористами в Сирии иностранного оружия

Российская сторона собрала неопровержимые доказательства применения террористами в Сирии иностранного вооружения и боеприпасов, а также зафиксировала в субботу 48 минометных обстрелов квартала Аль-Каббас в восточном пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник. «Российскими офицерами Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики в субботу было зафиксировано 48 минометных обстрелов квартала Аль-Каббас со стороны позиций незаконных вооруженных формирований в Айн-эт-Терме и Джобаре. Кроме того, ими были собраны неопровержимые доказательства того, что террористами используется иностранное вооружение и боеприпасы: сфотографированы осколки боеприпасов иностранного производства с серийными номерами», — сказал он. В четверг дипломатический источник сообщил РИА Новости о готовящейся террористическими группировками в Сирии провокации с использованием химического оружия в одном из районов Дераа. Ряд оппозиционных информационных интернет-порталов сообщили, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков. Командование сирийской армии опровергло заявление боевиков, назвав данную информацию лживой и несоответствующей действительности. В заявлении командования отмечается, что подобные сфабрикованные заявления террористов не должны уже никого удивлять, поскольку появляются в тех случаях, когда сирийская армия ведет успешное наступление, а террористы несут потери. Читайте также: СРОЧНО: Экстренное заявление сирийского командования в связи с обвинениями в новом применении химоружия

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СРОЧНО: Экстренное заявление сирийского командования в связи с обвинениями в новом применении химоружия (+ФОТО)

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Вечером 1 июля террористы исламистской группировки «Файлак ар-Рахман» (главный союзник «Аль-Каиды» в Дамаске) заявили о том, что они были атакованы отравляющими веществами в Восточной гуте. Верховное командование вооруженных сил САР выпустило экстренное заявление в связи с очередной провокацией окруженных под Дамаском боевиков, заявивших о применении против них химического оружия. Приводим полный текст, поступивший в редакцию «Русской Весны». «Не прекращаются фальшивые заявления некоторых террористических групп и их интернет-сайтов об использовании Сирийской Арабской армией хлористого газа. На этот раз об этом лживо заявили террористы из так называемой „Файлак ар-Рахман“ в Айн Терма в Восточной Гуте. Главное командование армии и вооруженных сил отрицает все эти обвинения в целом, подчеркивая, что САА не использовала химическое оружие в прошлом и не будет использовать его и в дальнейшем». В командовании подчеркнули, что эта ложь террористических групп, чтобы оправдать их поражения и большие потери, которые они несут в ходе продвижения Сирийской Арабской армии в этом регионе. Любопытно, что аналогичное заявление эта же банда делала 22 июня, но надежды боевиком не оправдались — западные СМИ и политики не решились поддержать союзников «Аль-Каиды»*, а может быть просто не обратили внимания на эти сообщения террористов в социальных сетях. Тогда боевики «Файлак ар-Рахман» сообщили, что в районе Джобар против них якобы было применено химическое оружие. Цель провокации каждый раз одна и та же — в очередной раз обвинить сирийских военных в применении отравляющих веществ, что якобы привело к новым жертвам среди мирного населения. Таким образом главари банд, оказавшихся в тяжелом положении на окраине Дамаска, надеются вызвать новую агрессию против Вооруженных сил САР со стороны США. Как сообщала «Русская Весна», еще в апреле СМИ «оппозиции» опубликовали ряд видеороликов, обвиняющих Армию Сирии в применении боевых отравляющих веществ опять же в Восточной Гуте. Но эти плохо срежиссированные сюжеты снова не были востребованы западными СМИ, и пропаганда террористов не достигла никаких целей. Но главари банд не сдаются и пытаются организовать новые провокации. Обновлено: от отчаяния боевики начали писать на английском Под утро боевики «Файлак ар-Рахман» совсем отчаялись ждать помощи от «цивилизованного Запада» и опубликовали новое «экстренное заявление» о применении против них химического оружия. Теперь уже соседнем районе Замалька, его также можно увидеть на карте ниже. В этот раз террористы даже не поленились перевести свой арабский крик в пустоту на английский язык, видимо они решили, что это поможет снять языковой барьер между ними и американскими «спасителями»: «Срочно. «Корпус Рахман» Новые случаи удушья в третьей атаке Асада с использованием газа Хлорин в Замальке», — говорится в сообщении, распространяемом через официальные аккаунты бандформирования. Кроме этого «гласа вопиющего в пустыне» фотографы группировки даже сделали несколько занимательных кадров с «пострадавшими» бородачами, получилось не очень убедительно: Читайте также: Браво, Олег! — Русский танкист уничтожил «шахид-мобиль» смертника ИГИЛ в бою под Пальмирой (ВИДЕО 18+) *Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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Дамаск требует предоставить достоверный доклад по химатаке, — МИД Сирии

Власти Сирии требуют от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) объективный и достоверный доклад по химической атаке в Хан-Шейхуне. Об этом говорится в заявлении сирийского МИД.

В МИД Сирии считают, что в докладе, опубликованном ОЗХО, содержатся сфабрикованные данные.

«Сирийские власти требуют от ОЗХО предоставить справедливый и достоверный отчет, без влияния шантажа государств и сторон, которые препятствуют ей достигнуть правды и вредят её авторитету и независимости», — цитирует SANA заявление сирийского дипведомства.

Ранее в МИД России заявили, что распространённый 29 июня в «пятёрке» постоянных членов Совбеза ООН доклад спецмиссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о применении химоружия в сирийском Хан-Шейхуне основан на сомнительных данных.

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