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Школа Родовой Мудрости – Ведическая семья

12:03. 2 июля 2017 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

Одной из наибольших проблем современности является разрушение традиционных укладов в обществе. Старые правила взаимодействия между людьми уже во многом перестали действовать, а новых никто не дает в той мере, чтобы на основании этих правил можно было бы выстраивать ладные, гармоничные отношения между людьми.

Уже практически пал последний бастион традиционного общества – семья. На сто создаваемых семей приходиться восемьдесят разводов.

Наш эфир в преддверии Купальских Праздников мы посвятили правилам построения ведической семьи и взаимодействию мужчины и женщины в свете родовой традиции.

21 июня 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Школа Родовой Мудрости – Ведическая семья”. Автор– сказитель Сурияр


Источник: www.kramola.info

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