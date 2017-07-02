Одной из наибольших проблем современности является разрушение традиционных укладов в обществе. Старые правила взаимодействия между людьми уже во многом перестали действовать, а новых никто не дает в той мере, чтобы на основании этих правил можно было бы выстраивать ладные, гармоничные отношения между людьми.

Уже практически пал последний бастион традиционного общества – семья. На сто создаваемых семей приходиться восемьдесят разводов.

Наш эфир в преддверии Купальских Праздников мы посвятили правилам построения ведической семьи и взаимодействию мужчины и женщины в свете родовой традиции.

21 июня 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Школа Родовой Мудрости – Ведическая семья”. Автор– сказитель Сурияр







