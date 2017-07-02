«России должно быть за это стыдно» (Время-вперёд! #250)
«Россия должна это, Россия должна то, России должно быть стыдно». Надоело. Новый выпуск наше программы вновь доказывает на фактах минувшей недели, что мы самодостаточное государство, которое у мира не в долгу. Вместе с тем представляем новую рубрику «Разбор полётов», в которой отвечаем на самые острые комментарии зрителей. Приятного просмотра!
P.S. На обложке выпуска сварщик аргонодуговой сварки на УМПО (Уфимское моторостроительное производственное объединение)
0:15 Время развития
02:23 Время производства
06:13 Время Человека
07:42 Разбор полётов
13:53 Послесловие
Полный текст выпуска и ссылки на источники здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…
Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/WIwjTlDPxPE
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Источник: www.youtube.com