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«России должно быть за это стыдно» (Время-вперёд! #250)

21:09. 2 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

«Россия должна это, Россия должна то, России должно быть стыдно». Надоело. Новый выпуск наше программы вновь доказывает на фактах минувшей недели, что мы самодостаточное государство, которое у мира не в долгу. Вместе с тем представляем новую рубрику «Разбор полётов», в которой отвечаем на самые острые комментарии зрителей. Приятного просмотра!

P.S. На обложке выпуска сварщик аргонодуговой сварки на УМПО (Уфимское моторостроительное производственное объединение)

0:15 Время развития
02:23 Время производства
06:13 Время Человека
07:42 Разбор полётов
13:53 Послесловие

Полный текст выпуска и ссылки на источники здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/WIwjTlDPxPE

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Источник: www.youtube.com

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