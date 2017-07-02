РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПЕСНЕ «ВЕРНИТЕ ПАМЯТЬ»

Во время торжественного открытия 39-го Московского международного кинофестиваля состоялась премьера песни «Верните память» в великолепном исполнении певицы Наргиз. Авторами музыки являются Мария Захарова и Марал Якшиева, автором текста – Мария Захарова, аранжировку осуществил Максим Фадеев.

Интернет мгновенно забурлил, разделившись на два лагеря – тех, кому песня понравилась, и тех, кто обрушился на нее с едкой критикой.

Я не отношусь ни к тому, ни к другому лагерю. В целом песня хорошая и относится к разряду вечных. К Наргиз нет никаких претензий. Я уверен, если ей дать текст из любого бессвязного набора слов, она способна спеть его так, что превратит это действо в образец искусства. Есть у меня пожелание к М.Фадееву, чтобы он музыкальную составляющую концовки песни сделал более внятной и акцентированной.

По поводу музыки сложилось впечатление, что она не совсем оригинальная и напоминает мелодию какой-то советской песни. Во всемирной паутине запестрили всевозможные догадки – одни говорят, она частично позаимствована у Микаэля Таривердиева, другие утверждают – у Арно Бабаджаняна, третьи – у Александры Пахмутовой, четвертые высказывают мысль о компиляции из нескольких мелодий и т.д. и т.п. Я не музыкальный критик, поэтому оставлю этот вопрос специалистам: пусть они устанавливают истину.

Меня же больше всего взволновал текст песни, некоторые пассажи которого резанули мой слух. Хочу поделиться с вами своими соображениями на сей счет, обращая ваше внимание на то, что этот разбор касается только самого текста и не направлен на его автора, тем более уважаемая госпожа Захарова сама не считает свое произведение даже стихами, сказав, что это всего лишь «переработанные эмоции».

Основной целью данной статьи является оказание при вашем содействии, дорогие читатели, помощи автору текста в усовершенствовании своего творения, чтобы в итоге народу России была представлена безукоризненная во всех отношениях песня. Но сначала и вы, друзья, должны уяснить себе слабые места этого произведения.

Песня начинается словами «Помянем, братья, тех…». Здесь ключевое слово «помянем», поэтому нет ничего удивительного, что присутствовавшие в зале зрители встали: в России принято поминать умерших стоя. Говорю это тем, кто увидел сенсацию или что-то необычное в стоящих зрителях во время исполнения песни. Сенсация заключалась в другом: первые ряды, где находились и авторы песни, встали последними, когда были спеты четыре строки первого куплета, а первыми встали задние ряды.

Но вернемся к анализу. Далее следуют не совсем удачные слова: «кто мир собой закрыл, про личный свой успех для нас навек забыл». В каком значении употреблено слово «мир»? Если в значении объекта – планеты или человеческой цивилизации, или страны,- то звучит странно, ибо людям закрыть мир невозможно ни физически, ни каким-то другим способом. Даже в переносном смысле слово «закрыл» корежит слух. Если «мир» в значении состояния, то и здесь мимо цели, так как нет вразумительного ответа на вопрос: зачем его закрывать? Если бы было написано «защитил» или «сохранил», строка выглядела бы более приемлемо. Но в размер стиха не поместилось. Возможно, имелось в виду «закрыл» от кого-то, но в таком случае следовало бы конкретизировать, от кого. А «про личный свой успех» забывают не «для», а ради кого-то или чего-то.

Затем следуют строки:

«Помянем их мольбой, чтобы простили те,

Кто нас не взял с собой, оставив на земле».



Здесь не понятно, кого должны простить «те». Загадка. А из всего двустишия вытекает забавный смысл: мы поминаем мольбой одних погибших, чтобы другие погибшие простили неизвестно кого и неизвестно за что. При этом вторые погибшие «не взяли нас с собой» в мир иной, «оставив на земле», видимо, для того, чтобы мы могли поминать первых погибших. Сильно заворочено! Ну а над рифмой «те – земле» не будем ёрничать, так как современные песни изобилуют подобными изысками, и такая рифмовка стала ныне нормой у сочинителей, не сильно обремененных талантом и знанием основ поэтического мастерства.

Теперь взглянем на вторую строфу первого куплета:

«Помянем их стократ и рюмкой, и слезой,

И горечью наград за их прощальный бой.

Помянем, стоя все, склонившись над травой,

Они ушли там, где свет прячется за мглой».



Сразу бросается в глаза сомнительное использование слова «прощальный». Воины предполагают, что могут не вернуться живыми с поля боя, но никогда заранее не прощаются с жизнью и с товарищами до битвы, ибо вступают в сражение с одной целью – победить и остаться невредимыми. Если бы было иначе, то в первом же своем сражении подобные горе-вояки были бы наверняка убиты, а сама баталия была бы проиграна. Следовательно, в данном контексте сообразным видится слово «последний», ибо так распорядилась судьба, что бой привел к летальному исходу судьбы этих солдат. Например, таковым он стал для Олега Пешкова, который и предполагать не мог, что его самолет собьет ракетой подкравшийся сзади турецкий летчик. Поэтому совершенно недопустимо применять слово «прощальный» к погибшему О.Пешкову, кому, в том числе, посвятила эту песню автор текста и музыки несравненная Мария Захарова. Прощаются солдаты только в исключительных случаях, когда точно знают, что идут на верную смерть. Например, когда остаются в малом числе прикрывать отход основных сил. Далее мы видим, что «над травой» написано исключительно для рифмы и псевдокрасоты слога. Если поминание происходит во время домашнего застолья или в церкви, или в концертном зале, или зимой и т.д., где мы возьмём траву, чтобы склониться над ней? И почему именно над травой мы должны склоняться? И почему склоняться, а не склонить головы, как это и бывает в жизни? Поминать в согбенном виде с рюмкой в руке и при этом глядеть на траву просто не комфортно и сюрреалистично. При всей поэтической абстрактности и метафоричности, все равно очевидно, что с «травой» произошел перебор (хорошо, что не с травкой!). К тому же, сначала говорится «помянем, стоя…», а затем «склонившись». Поминать стоя – означает все-таки стоять прямо. Склониться – означает согнуться в поясе. То есть соседствующие в одной строке понятия противоречат друг другу. Поминать стоя, склонив голову, и поминать, склонившись над травой, – это, как, говорят в Одессе, две большие разницы. Слова же «они ушли» вызывают естественную ассоциацию с вопросом: «Куда?». Но вместо уточнения «туда» мы видим указание «там». А это уже ответ на вопрос: «Где?». Правильней звучало бы: «Они погибли там», но опять не позволил размер стиха, поэтому и было употреблено слово «ушли» в значении «умерли», «погибли». Далее разъясняется, где погибли воины: «там, где свет прячется за мглой». Вновь неудачная метафора: свет не прячется за мглой, это мгла пытается накрыть свет, но он не сдается и регулярно пробивается сквозь нее. Ведь свет – не трус, чтобы прятаться за мглой. И потом, «прячется» означает, что свет постоянно находится за воображаемой спиной мглы. Но это не соответствует действительности. Поэтому правильней, логичней и динамичней было бы написать: «свет борется со мглой». Ведь имеется в виду регион, где идут бои. Если бы свет спрятался за мглой, то там царил бы мрак даже в аллегорическо-субстанциональном смысле, и воевать было бы невозможно из опасения, что во тьме можно перестрелять и своих соратников.

А вот и припев:

«Верните память! Вернитесь сами!

Я отмолю вас всех слезами!

Земля и небо слились навечно.

Как это больно, бесчеловечно».



«Верните память!» по отношению к усопшим, звучит, мягко говоря, странно. О том, что эти слова относятся именно к ним, свидетельствует призыв: «Вернитесь сами!». Всего в тексте песни слово «помянем» встречается семь раз. Это означает, что поющий помнит о погибших и напоминает о них всем слушателям. Поэтому представляется нонсенсом просить погибших вернуть память тем, кто и так помнит или уже вспомнил о них. Слова «Верните память!» все-таки лучше обращать к живым, ибо только они обладают способностью помнить и напоминать об усопших другим живым гомо сапиенсам. Далее следует уверение или обещание: «Я отмолю вас всех слезами!». На первый взгляд, красиво, задушевно и проникновенно. Но давайте вникнем в значение глагола «отмолю». «Толковый словарь» Т.Ф.Ефремовой гласит по этому поводу: «Отмаливать - длительными молитвами просить прощение у Бога за совершенные грехи». Получается, что погибшие российские офицеры и солдаты – сплошь грешники, коль их намерены отмаливать. Безгрешных людей не бывает, но отзываться плохо о мертвых не принято, тем более так громко и на публике. Если же имелось в виду отмаливание их у Всевышнего, чтобы Он отпустил погибших обратно на Землю, то тогда это входит в противоречие с просьбой-призывом «Вернитесь сами!». Ибо, если они могут вернуться сами, зачем их отмаливать? Свои грехи они и сами как-нибудь отмолят, коль уж им по силам вернуться самим, без чьей-либо помощи. По законам военного времени лишать противника жизни не считается преступлением или грехом, ибо на полях кровавых битв действует правило: если не убьешь ты, убьют тебя. Значит те, к кому обращены слова «я отмолю вас всех слезами», не являются грешниками и, следовательно, не нуждаются, чтобы кто-то отмаливал их несуществующие грехи. Заключительные две строки припева хоть и эмоционально риторичны, но всё же в них присутствует какая-то, пусть и натянуто-примитивная, но поэзия.

Переходим ко второму куплету, состоящему, в отличие от первого, из одной строфы:

«Протянем руки к тем, глаза чьи слёз полны,

Чей дом осиротел от ужаса беды.

Помянем их, прошу, помянем миром их,

Погибших за страну, за честь и за своих».



Здесь «протянем руки», «глаза чьи», рифма «полны – беды» - не украшают и без того далекий от совершенства текст. А слово «ужаса» применено не к месту, ибо оно означает чувство сильного страха. От страха беды осиротевший дом – даже комментарии не требуются. Уместным было бы слово «горечи», но оно уже использовано в первом куплете, поэтому и появился «ужас».

Мария Захарова на своей странице в Фейсбуке написала об этой песне: «Она посвящена нашим в Сирии, а конкретно истории героя России Пешкова». Но в тексте песни нет ни единого упоминания ни о Сирии, ни о российских военных, ни о Герое России Олеге Пешкове.

Поэтому песня получилась безлико-универсальной, и это обстоятельство сейчас ставят ей в заслугу. Но, если вдуматься, становится очевидным, что эту песню вполне могут петь и террористы, поминая своих боевиков, погибших в их понимании «за страну, за честь и за своих», среди которых и те, кто повинен в смерти российских военнослужащих. Этот факт также можно приплюсовать к числу недостатков песни «Верните память», замечательной по замыслу, но слабоватой по исполнению с точки зрения канонов поэзии.

Сначала я хотел написать свой вариант текста, но понял, что это было бы несправедливо по отношению к Марии Захаровой, и решил оставить ее удачные строки.

Ниже приводится мой вариант текста. Если у вас, дорогие читатели, родятся свои варианты усиления предложенного стихотворения, смело выкладывайте их в комментариях. Но не трогайте оставленных здесь слов и строк Марии Захаровой (они подчеркнуты). В итоге общими усилиями мы усовершенствуем песню и направим наш совместный вариант создателю этого незаурядного творения для рассмотрения и принятия правильного решения во благо народа России. Вы можете отправлять свои наработки Марии Захаровой и напрямую. При этом все-таки не следует забывать, что к текстам для песен несколько иные требования, нежели к самостоятельным поэтическим произведениям.

Вот мой вариант:

ЖИВИТЕ ВЕЧНО

Друзья, помянем тех , ушедших в синеву,

Кто личный свой успех не ставил во главу.

Помянем их мольбой и скорбью наших душ,

Всех, кто велик судьбой, кто был на подвиг дюж.

Помянем их стократ и рюмкой, и слезой,

И горечью наград за их последний бой.

Помянем, стоя все, сынов и дочерей,

Чьи образы в росе живут для матерей.

Припев:

Живите вечно, во всем красивы,

Вы навсегда в душе России;

Отныне небо – обитель ваша,

Где нет барьеров для пилотажа.

Когда вернетесь, поймав удачу,

Я обниму вас и заплачу.

О вас тоскует в слезах Россия;

Как это больно невыносимо!

Направим взоры к тем , чьи души слез полны ,

Чей дом осиротел по прихоти войны.

Встав на одну волну, помянем россиян,

Погибших за страну и за однополчан.

Помянем не в стыде заслуженной хвалой

Не сдавшихся там, где свет борется со мглой .

Помянем , не размыв добра и зла межи:

Забыть не вправе мы тех, кто спасли нам жизнь.

Припев:

Живите вечно, во всем красивы,

Вы навсегда в душе России;

Отныне небо – обитель ваша,

Где нет барьеров для пилотажа.

Когда вернетесь, поймав удачу,

Я обниму вас и заплачу.

О вас тоскует в слезах Россия;

Как это больно невыносимо!

Как вы заметили, друзья, я изменил название песни, добавил одну строфу в припев и одну строфу во второй куплет. Кроме того, сохранена универсальность песни, но с правильным акцентом, чтобы она относилась ко всем российским солдатам, павшим на всех войнах и во всех «горячих точках», где они сражались, а также ввел слово «пилотаж», указывающее на профессию Олега Пешкова.

Отдельно хотел бы остановиться на названии песни. «Живите вечно» - практически то же самое, что и «Верните память». Пока об усопших помнят, они живы. И будут жить вечно, если память о них будет передаваться из поколения в поколение. И когда мы говорим «Живите вечно» нашим братьям и сестрам, покинувшим Землю, - это означает, что мы их никогда не забудем. То же самое подразумевала и Мария Захарова в словах «Верните память», но они, обращенные к погибшим, все-таки были слегка не из той оперы.

Не смущаясь, высказывайте свое мнение и присылайте свои варианты еще большего усиления этого стихотворения. Лучшие из них будут обязательно учтены.

В завершение считаю важным подчеркнуть, что подобные патриотические песни чрезвычайно необходимы российскому народу именно сегодня, когда американо-европейскими мерзавцами развернута широкомасштабная клеветническая кампания против России с целью расшатывания ее государственных устоев и раздробления ее территории, в том числе и с помощью разрастающейся продажной «пятой колонны». Мне горестно осознавать, что подавляющее большинство «звезд» российского шоу-бизнеса считает зазорным для себя петь патриотические песни. В их среде, да и в немалой части общества выработалось мнение, мол, если кто-то поет песни о родине, значит, он кремлёид, путиноид и лижет пятую точку власть имущим. Это – абсолютно ущербная позиция, умышленно внушенная россиянам западными агентами влияния, преследующими цель лишить граждан России их культурного и нравственного наследия. Следует срочно избавиться от привнесенного врагами комплекса неполноценности и начать во все горло воспевать свою великую и святую Русь.

Бахтиёр Ирмухамедов

P.S. Мария Захарова предварительно ознакомлена с содержанием этой статьи. Замечаний и возражений от нее не поступило.