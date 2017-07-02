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Путин утвердил поправки в закон о военном положении России

15:57. 2 июля 2017 Просмотров - 423 Нет комментариев Опубликовал:

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Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о военном положении, которые предполагают ведение территориальной обороны страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает «Федеральное агентство новостей».
 
«На территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, с учетом мер, применяемых в период действия военного положения, ведется территориальная оборона», — говорится в тексте.
 
Данный законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Владимиром Шамановым.
 

 

Ранее сообщалось, что Путин поручил Минобороны России рассмотреть возможность увеличения предельного возраста для военной службы в российской армии.
 
http://iz.ru/node/613590
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