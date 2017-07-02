Производства России. “Жестко о спекуляциях”. Восьмая серия. [Цербер]

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1. Борьба с коррупцией. “Жестко о спекуляциях”. Первая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=yMaRq…

2. Крым придётся вернуть. “Жестко о спекуляциях”. Вторая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=xnY4M…

3. России нужна революция. “Жестко о спекуляциях”. Третья серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=tTUkn…

4. Либерал, значит – свободный! “Жестко о спекуляциях”. Четвёртая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=WHMEr…

5. Запрещено к показу по ТВ “Жестко о спекуляциях”. Пятая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=ulceM…

6. Кремлёвская пропаганда. “Жестко о спекуляциях”. Шестая серия. [Цербер] -https://www.youtube.com/watch?v=Kh4MW…

7. Россия и Украина – братья! “Жестко о спекуляциях”. Седьмая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=7DhIq…



Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет.



Это восьмая серия из цикла «Жестко о спекуляциях». Сегодня мы поговорим о промышленности в современной России.



Приходится слышать, что все потеряно, ничего не строится, все закрывается, денег нет, инвестиций нет, будущего нет, ничего нет. Этот бесконечный шквал критики и истерики. В работе передо мной стояла задача все это опровергнуть, как я делал ранее в циклах про СССР и Сталина. Не на словах, а на фактах.

Источник: www.youtube.com