Производства России. “Жестко о спекуляциях”. Восьмая серия. [Цербер]
Книга – http://cerber-news.ru/kniga.html
Группа VK – https://vk.com/lcerberusl
Сайт – http://cerber-news.ru
Страница Цербера – https://vk.com/realcerberus
Ссылка на текстовую версию с источниками – http://cerber-news.ru/zhestko-o-speku…
1. Борьба с коррупцией. “Жестко о спекуляциях”. Первая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=yMaRq…
2. Крым придётся вернуть. “Жестко о спекуляциях”. Вторая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=xnY4M…
3. России нужна революция. “Жестко о спекуляциях”. Третья серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=tTUkn…
4. Либерал, значит – свободный! “Жестко о спекуляциях”. Четвёртая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=WHMEr…
5. Запрещено к показу по ТВ “Жестко о спекуляциях”. Пятая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=ulceM…
6. Кремлёвская пропаганда. “Жестко о спекуляциях”. Шестая серия. [Цербер] -https://www.youtube.com/watch?v=Kh4MW…
7. Россия и Украина – братья! “Жестко о спекуляциях”. Седьмая серия. [Цербер] – https://www.youtube.com/watch?v=7DhIq…
Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет.
Это восьмая серия из цикла «Жестко о спекуляциях». Сегодня мы поговорим о промышленности в современной России.
Приходится слышать, что все потеряно, ничего не строится, все закрывается, денег нет, инвестиций нет, будущего нет, ничего нет. Этот бесконечный шквал критики и истерики. В работе передо мной стояла задача все это опровергнуть, как я делал ранее в циклах про СССР и Сталина. Не на словах, а на фактах.
Источник: www.youtube.com
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Так в чем же дело? Обязать новостные передачи начинать (как при СССР) с позитивных новостей! Людям нужен позитив! Почему этот ролик не в телевизоре?