Поиск спутников жизни. Образование семейного союза
В этой передаче мы поговорим о том, из-за чего рушатся современные браки. Что нужно сделать, чтобы создать настоящий, крепкий Семейный союз. Где и по каким признакам следует искать своего спутника жизни.
«Поиск спутников жизни. Образование семейного союза». Участники – Михаил и Алексей Орлов.
В этой передаче мы поговорим о том, из-за чего рушатся современные браки. Что нужно сделать, чтобы создать настоящий, крепкий Семейный союз. Где и по каким признакам следует искать своего спутника жизни.
Присоединяйтесь! Расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Почаще заглядывайте на сайт радио, в раздел анонсы. Вдруг, именно для Вас, в субботу, в 3, 12, и 20 часов, будет звучать в эфире, что-то очень интересное, и важное…
Быть ДОБРУ!
Источник: www.kramola.info