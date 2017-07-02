В этой передаче мы поговорим о том, из-за чего рушатся современные браки. Что нужно сделать, чтобы создать настоящий, крепкий Семейный союз. Где и по каким признакам следует искать своего спутника жизни.

«Поиск спутников жизни. Образование семейного союза». Участники – Михаил и Алексей Орлов.







В этой передаче мы поговорим о том, из-за чего рушатся современные браки. Что нужно сделать, чтобы создать настоящий, крепкий Семейный союз. Где и по каким признакам следует искать своего спутника жизни.



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