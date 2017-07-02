Почему Якутия и северная Сибирь стали кладбищем мамонтов, и где научное объяснение этому факту?

Эту статью я писал прежде всего для себя, а уже потом для всех любителей естествознания и "очевидного-невероятного". Мне захотелось сложить в логическую цепочку найденные в самых разных источниках факты и связывать их непротиворечивой логикой. Что у меня в итоге получилась — судить вам, читатель.

Первый неоспоримый факт, доказывающий, что травоядные мамонты жили когда-то на территории нынешней Сибири и Якутии, — вот эти артефакты, добытые из земли:







Второй неоспоримый факт — мамонтов в Сибири и Якутии было чрезвычайно много!

"Останки мамонтов, в частности их бивни, на сегодняшний день носят статус самых распространенных ископаемых находок в сибирских краях. По оценкам учёных, запасы этого древнего материала на территории России достигают сотен тысяч тонн, а ежегодная добыча составляет несколько десятков (20-60) тонн . Учитывая объёмы добываемых реликвий, можно только представить, какое грандиозное количество мамонтов проживало на этих землях в далёкие времена. Известные бивни-рекордсмены завивались в спирали на 4-4,5 метров, их вес равнялся 100-110 кг, а диаметр – 18-19 см.".







Источник: http://vas-pop.livejournal.com/1943054.html

Если мы возьмём вес одного крупного бивня, а это до 100-110 кг, и сопоставим его с весом животного, которое могло носить такие бивни, то получится, что вес самого мамонта был как минимум в 20 раз больше веса двух бивней, а это 4 тонны как минимум. А если на этот вес одного животного умножить ископаемое количество бивней мамонтов, погребённых в земле Сибири и Якутии, а это сотни тысяч тонн по оценке учёных, то мы получим, что суммарный вес животных, бродивших когда-то по земле Сибири и Якутии составлял несколько миллионов тонн! И питались они при этом исключительно растительной пищей!

Третий неоспоримый факт — в Якутске находится единственный в мире специализированный Всемирный музей мамонта.

"Якутия – загадочный край, со своей своеобразной культурой, этносом, природой. А самое завораживающее – количество живших тут некогда и вымерших животных. Ведь тут обитали некогда: овцебык, пещерный лев, шерстистый носорог, бизон и мамонт. Неспроста последний из них является главным символом национальной культуры Якутии.

Недра Якутии, скованные вечной мерзлотой, стали замечательной природной кладовой, где в замороженном состоянии до наших дней сохранились не только кости скелетов, но и уникальные трупные останки мамонтов.

На территорию Якутии приходится более 90% всех находок древних животных с сохранившимися мягкими тканями.

Находки мамонтов за последние 50 лет имеют не меньшую научную и музейную ценность. Это – Берелехское «кладбище» более 150 мамонтов, прекрасно сохранившийся полный скелет Шандринского мамонта с внутренностями, голова и нога Юкагирского мамонта, полная туша взрослой самки Колымского носорога, туша юного Хромского мамонтенка.

В 1991 году в Якутске был создан единственный в мире специализированный Всемирный музей мамонта. Музей занимается поисками и изучением мамонтов и мамонтовой фауны, природной среды ледникового периода, музейной и выставочной работой".







Источник.

Четвёртый неоспоримый факт — старинная книга "ВИВЛИОТИКА", в которой упоминаются жившие в Сибири "слоны", "всемирный потоп" и последующее резкое похолодание климата:







За этот уникальный материал, содержащий в себе "собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии российския касающихся", я хочу поблагодарить блогера ПОДВИЖНИК. Далее, часть текста его, часть — написанная мною.

Итак, автор этой книги — Н.И. Новиков, член Вольного Российского Собрания при Императорском Московском Университете.







Материал для этой и других своих книг Н. И. Новиков черпал из древлехранилищ частных, церковных, а также государственных, доступ к которым был разрешен ему лично императрицей Екатериной II в 1773 году.

На страницах 397-398 "ВИВЛИОТИКИ" цитируется источник российской древности, датированный 1692 годом. Этот источник называется:







То есть, внимание, читатель! В книге Н.И.Новикова, которая была издана в 1789 году, приведены исторические свидетельства российского посла Эбергарда Избраннедеса, который совершил в 1692 году путешествие из Москвы в Китай. Не понятно только, через Сибирь что ли он шёл в Китай? При этом указанный российский посол вёл дневник, в который он записывал увиденное и услышанное им по пути следования. И вот что он узнал в 1692 году:







Если слоны и мамонты — животные травоядные, которые, чтобы выжить, должны были питаться травой, фруктами и листьями круглый год, то понятно и логично, что жить они могли в огромных количествах лишь в тёплом климате. Но, как поверить, что на месте Сибири и Якутии с их лютыми теперешними морозами был когда-то вполне себе курортный климат, причём и летом и зимой?!

Однако, с другой стороны, как отрицать очевидное — многочисленные останки этих крупных травоядных животных в этих регионах современной России?

Понятно и то, что российский посол и путешественник Эбергард Избраннедес, находясь в 1692 году в холодной Сибири с её нынешним морозным климатом, с большой долей скепсиса воспринимал рассказы местных жителей: "до потопа, они говорят, места их якобы были весьма тёплые, и слонов там имелось множество, кои со всеми прочими тварями потопли...", "а после потопа климат у них переменился, и стало быть весьма холодно!".

Любопытен на этот счёт комментарий Подвижника, который одним из первых докопался до этой уникальной информации:

"Обратите внимание, древние Сибиряки и Руские говорят: "до потопа..." СТОП!!! До какого потопа? О каком потопе совершенно спокойно (так, как будто все об этом знают, и в подробностях описания нет нужды) повествует как сам автор (посланный братьями Романовыми в Китай) так и разсказчики (с его слов).

Почему мы ничего не знаем об этом от официальной истории?

И это не просто потоп (речка вышла из берегов...).







Там слоны с мамонтами плавали! Это значит, что и населённые пункты смывало (мамонт размером и весом с бревенчатый дом, если не более того)!

В этом маленьком отрывке, весьма много сведений, подтверждающих альтернативную версию истории, о не так давно произошедшем потопе, с грязе-селевыми потоками, сотворивших напластования слоёв грунта, поверх существующего на тот момент уровня почвы, содержащих в себе различные артефакты, как то — останки тел, кости, обломки керамики, предметы, утварь, и прочая, что продвигаясь собирал сель.

Обычно, ведя раскопки, специалисты принимают во внимание глубину залегания найденного артефакта, при расчёте его возраста, без учёта того, что различные слои не обязательно образовывались в результате оседания пыли в течении многих тысяч лет, а чаще всего одномоментно, путём грунтового напластования грязе-селевыми потоками.

В таком разсмотрении, всё найденное можно смещать как во времени (это было гораздо позже, ближе к нашему времени) так и в пространстве (откуда принесло артефакт на место обнаружения — неизвестно) По большому счёту, рушится весь карточный домик СОВРЕменной Х/З-тории!

Разсмотрим же отрывок сей, со тщанием подвергнув его подробному, детальному анализу:

Местные жители повествуют открыто о том, что МЕСТА ИХ БЫЛИ ВЕСЬМА ТЕПЛЫЕ (до потопа) И СЛОНОВ ТАМ ИМЕЛОСЬ МНОЖЕСТВО. О том, что случился потоп (!!!) что слоны и "прочие твари" плавали по воде, и ПОТОПЛИ В ГРЯЗЯХ (нанесённых селевыми потоками) и болотах (естественно образовавшихся тогда же), что само по себе, прямо, чёрным по белому, слово в слово подтверждает версию современного руского интернет-сообщества альтернативной истории, о последствиях потопа, несомненно бывшего не так давно...

И ниже — (подчеркнуто синим) Эбергард Избраннедес подвергает сомнению правдоподобность сведений о перемене климата ("выключая токмо о перемене климата" ) и даёт свою версию произошедшего (подчёркнуто жёлтым).







Судя по всему, Эбергард Избраннедес поверил не всему из рассказанного древними Сибиряками и Рускими. Но вот сам факт потопа автор "ВИВЛИОТИКИ" сомнению не подвергает ни коим образом: "СИЕ МНЕНИЕ НЕЛЬЗЯ ВЕСЬМА УНИЧТОЖИТЬ".

Что и говорить, сказано более чем утвердительно!

Вряд ли здесь имеется в виду "библейский потоп", ибо его время (по библейской легенде) отстоит слишком далеко от описываемой действительности, да и сам характер подробностей, излагаемых местными жителями Сибири говорит о потопе, в котором погибли мамонты, как о НЕДАВНО ПРОИЗОШЕДШЕМ. Скорее всего, таких "всемирных потопов" было немало в истории планеты, но последний крупный потоп, очевидно, случился относительно недавно, всего несколько веков назад, раз люди, жившие чуть больше трёхсот лет назад о нём ещё помнили, и помнили о том, что в след за потопом тогда произошло и резкое изменение климата на планете..." Источник: https://cont.ws/@otshell/570868

Пятый неоспоримый факт — земля внутри тёплая, а в центре даже горячая!







"Земной шар покрыт каменной оболочкой – это земная кора. При углублении на каждые 33 метра внутрь земной коры температура повышается в среднем на 1 градус. Этот темп повышения температуры с глубиной (геотермический градиент) зависит от места на Земле: он оказывается равным 20 метрам на острове Калимантан (Борнео) , 30-35 метрам в Центральной Европе, 40-45 метрам в Северной Америке. Указанное значение геотермического градиента имеет место лишь в сравнительно тонком слое земной коры (не глубже 100 километров). Ядро же Земли имеет температуру 3-5 тысяч Кельвинов".

Шестой неоспоримый факт — большая часть России находится в зоне "вечной мерзлоты".







Как это согласуется с утверждением, что "при углублении на каждые 33 метра внутрь земной коры температура повышается в среднем на 1 градус"?!

Почему же это правило не распространяется на Сибирь и Якутию???

Седьмой неоспоримый факт — у Земли есть два сверхмощных генератора тепловой энергии.

Один сверхмощный генератор тепла внутренний — земное ядро, раскалённое до температуры поверхности Солнца, а это 6000 градусов по шкале Цельсия.







Другой сверхмощный генератор тепла внешний — Солнце, вокруг которого планета Земля обращается почти по круговой орбите, делая оборот за 1 год.







И вот тут мы подошли к самому интересному...

Мы подошли к вопросу: откуда берётся холод на Земле?

Самое простое объяснение, и оно в принципе верное, я нашёл в Интернете:



"Чтобы ответить на ваш вопрос, придётся обратиться к такой науке, как астрономия.

Причина того, почему на нашей планете меняются времена года, заключается в движении Земли вокруг Солнца.

Путь, по которому в космическом пространстве движется земной шар, имеет форму слегка вытянутого круга — эллипса. В центре этого эллипса — Солнце.

Переход от тёплого времени года (весна, лето) к холодному (осень, зима) происходит вовсе не потому, что Земля то приближается к Солнцу, то удаляется от него. А ведь и сегодня так думают многие люди!

Дело в том, что Земля, помимо обращения вокруг Солнца, вращается вокруг воображаемой оси (линии, проходящей через Северный и Южный полюса). Если бы ось Земли располагалась под прямым углом к орбите Земли вокруг Солнца, у нас не было бы времён года, а все дни были бы одинаковыми. Но эта ось наклонена по отношению к Солнцу (на 23°27'). В результате Земля вращается вокруг Солнца в наклонном положении. Это положение сохраняется круглый год, а ось Земли всегда направлена в одну точку — на Полярную звезду.

Поэтому в разное время года Земля по-разному подставляет солнечным лучам свою поверхность. Когда солнечные лучи падают отвесно, прямо, Солнце жарче. Если же лучи Солнца падают на земную поверхность под углом, то они греют земную поверхность слабее.







Солнце всегда стоит прямо на экваторе и в тропиках, поэтому жители этих мест не знают холодов. Там не так резко, как у нас, сменяются времена года, и никогда не бывает снега.

В то же время часть года каждый из двух полюсов повернут к Солнцу, а вторую часть скрыт от него. Когда Северное полушарие повернуто к Солнцу, в странах к северу от экватора — лето и день длинный, к югу — зима, а день короткий. Когда прямые лучи Солнца падают на Южное полушарие — здесь наступает лето, а в Северном — зима.







Астрономическая зима на планете длится с момента зимнего солнцестояния до момента весеннего равноденствия, то есть в Северном полушарии Земли с 22 декабря до 21 марта, в Южном полушарии с 22 июня до 21 сентября. В разные годы (на Земле) эти астрономические моменты приходятся на разное время (в пределах указанных суток), однако Григорианский календарь разработан так, что от этого он не собьётся ещё долго".

Источник.

Вот интересные карты погоды на 1 июля 2017 года на стороне Южного и Северного полюсов Земли, на которых цветом обозначена температура воздуха, а тонкие линии — обозначают движение ветра. Сейчас в некоторых точках Южного полюса (в центрах антициклонов) температура воздуха достигает минус 70 градусов по Цельсию. Там сейчас зима и Полярная ночь. В самом центре Северного полюса температура воздуха около нуля градусов по Цельсию. Там сейчас лето и Полярный день.













Однако, всё это касается температуры земной поверхности и воздуха в околоземном слое, который прогревается или охлаждается, контактируя с поверхностью земли. А меня заинтересовало наличие на большей части территории России "вечной мерзлоты", которая простирается от поверхности нашей планеты вглубь её где-то на метры, а где-то и на многие сотни метров!

Восьмой неоспоримый факт (он является следствием пятого неоспоримого факта) — сколь бы суровая зима ни была, водопроводные трубы, зарытые на несколько метров под землю, не промерзают даже в лютые морозы!

У инженеров-строителей есть даже таблица и формула расчёта, по которой вычисляют глубину укладки труб с водой, чтобы они не промерзали зимой и не лопались.









А как же быть с "вечной мерзлотой"? Что такое многолетняя (вечная) мерзлота?

Девятый неоспоримый факт — "вечная мерзлота" не выдумка!

"Не менее четверти всей суши на нашей планете занимает вечная мерзлота — слой грунта, который в течение многих лет сохраняет отрицательную температуру, не оттаивая в теплое время года.







В научном сообществе в настоящее время принято называть вечную мерзлоту многолетней криолитозоной либо многолетней мерзлотой, так как на самом деле промёрзший слой существует не «вечно», а в течение определённого промежутка времени.

Где можно встретить многолетнюю мерзлоту?

Вечная мерзлота – явление, характерное для полярных и приполярных районов, которое наблюдается на территории, прилегающей к обоим полюсам — и Северному, и Южному. Помимо того, мерзлота встречается и в других регионах планеты, в том числе в экваториальных, но только в высокогорных районах, на вершинах, увенчанных снеговыми шапками.

Единственным материком, где вечной мерзлоты нет, является Австралия, которая достаточно удалена от Южного полюса и не обладает высокими горными массивами. Сплошные массивы вечной мерзлоты располагаются в северной части Евразийского континента, на территории севера Канады, Аляски, не менее чем на половине площади Гренландии, а также на всей территории Антарктиды.







Гренландия летом.

Толщина промерзшего слоя колеблется от 30 сантиметров до более чем километра.

Наибольшая зафиксированная глубина многолетней мерзлоты обнаружена в верховьях сибирской реки Вилюй, протекающей на территории Якутии, и составляет 1370 метров! В России вечная мерзлота занимает почти две трети общей территории (65%), или 11 миллионов квадратных километров.

(Смотрите, где на карте России город Вилюйск, вокруг которого сплошь вечная мерзлота, простирающаяся вглубь земли на более чем 500 метров! А ведь город Вилюйск находится не где-то высоко в горах, где всегда лежит снег и всегда отрицательные температуры воздуха, он расположен на равнине, возвышающейся над уровнем моря всего на 110 метров. И эта равнина является почему-то промёрзшей вглубь земли более чем на 500 метров! Почему?! Комментарий — А.Б.).







Многие территории заняты сплошной мерзлотой, которая носит многолетний характер – это северо-восток Сибири, острова Арктики, Новая Земля и т.д. Территории, расположенные немного южнее, характеризуются так называемой островной мерзлотой, где промерзший слой невелик и может залегать не сплошным слоем, а отдельными пятнами, а температура толщи грунта колеблется от –6 градусов до нуля.

Как проявляется вечная мерзлота?

В северных районах, где грунт скован вечной мерзлотой, даже летом оттаивает только тонкий слой, не более 5-10 сантиметров. Вода, которая образуется после таяния зимних снегов, не может полностью впитаться в почву, поэтому верхний слой летом представляет собой полужидкую грязь.

Если оттаявшая почва расположена на склоне, то грязевой «язык» под действием силы тяжести нередко сползает по нему в низину. Рельеф тундры во многих местах изобилует такими следами грязевых оползней.

С окончанием лета ландшафт может измениться до неузнаваемости. Талая вода, заполнявшая трещины в скальных породах, замерзает (при этом ее объем увеличивается примерно на 10%) и разрывает породу. Это вызывает либо вспучивание, либо сдвиг грунта. Внешне такое место выглядит как холм в форме купола высотой около 30-50 метров, вершина которого расколота на несколько частей либо раскрошена.

Местные жители называют эти холмы словом «пинго». Их можно встретить не только в Сибири, но и в Канаде и Гренландии. На вершинах пинго нередко образуются небольшие кратеры, которые летом превращаются в неглубокие озерца.

Мерзлота и деятельность человека

Для освоения северных районов знание особенностей многолетней мерзлоты представляет чрезвычайную важность. Учитывать свойства мерзлоты необходимо при постройке зданий и сооружений, проведении геологоразведки, при добыче полезных ископаемых и их транспортировке в более благоприятные регионы страны. Бесконтрольное таяние мерзлоты может доставить немало проблем, и при проведении работ такой возможности необходимо всячески избегать.







В то же время промерзший, лишенный подвижности грунт очень удобен при разработке месторождений открытым, карьерным способом. Так как стенки карьера скованы мерзлотой и не осыпаются, работы ведутся значительно более эффективно, чем в обычных условиях.

В последнее десятилетие площадь, занимаемая вечной мерзлотой, начала сокращаться. Промерзшие слои медленно отступают к северу, так как общая температура на планете растёт под влиянием процессов глобального потепления.

Не исключено, что через 50-100 лет районы, освобождённые от мерзлоты, смогут стать новой житницей России".

Источник. http://www.vseznaika.org/priroda/chto-takoe-mnogoletnyaya-vechnaya-merzlota/

Мы ещё не поняли, почему в Сибири и Якутии мамонты сначала утонули в водах великого потопа, а затем и замёрзли вместе с возникшими болотами и с землёй, которая превратилась в "вечную мерзлоту", а нам сейчас рассказывают, что уже вовсю идёт процесс глобального потепления. И опять же никто не объясняет, почему это происходит?!

Так вследствие чего в окрестностях Вилюйска, расположенного на высоте всего 110 метров над уровнем моря, образовался под землёй конусообразный почти полуторакилометровый низкотемпературный слой ("вечная мерзлота"), если планета Земля внутри тёплая, а в центре даже горячая! (Пятый неопровержимый факт).

Чтобы ответить на этот вопрос, мне, наверное, придётся вспоминать школьные уроки физики и принцип работы домашнего холодильника.

Кстати, очень похоже на то, что и мамонты все замёрзли в Сибири и в Якутии, и климат там резко поменялся только по тому, что где-то там под землёй вдруг заработал какой-то естественный сверхмощный природный холодильник, о котором мы до сих пор ничего не знаем!









Я лишь смутно догадываюсь, что резкое охлаждение там могло начаться за счёт протекающей на молекулярном, атомарном или волновом уровне эндотермической реакции какого-то ископаемого вещества.

Эндотермические реакции (от др.-греч. ἔνδον — внутри и θέρμη — тепло) — реакции, сопровождающиеся поглощением теплоты. Для эндотермических реакций изменение энтальпии и внутренней энергии имеют положительные значения, таким образом, продукты реакции содержат больше энергии, чем исходные компоненты.

А иначе откуда эта "вечная мерзлота" под землёй, которая даже в лютые зимние морозы не должна промерзать на той географической широте больше чем на 3 метра!!! Свидетельство тому — восьмой неоспоримый факт, который является следствием пятого неоспоримого факта!

Комментарии:







Тем более, что известна карта мира, составленная Гиппархом примерно в 150 году до новой эры и делящая мир на Запад и Восток по Александрийскому меридиану, совпадающему с Пулковским меридианом:







Судя по этой карте, в 150 году до новой эры, 2167 лет назад, ось вращения Земли проходила через точки нынешних Полюсов.

Михаил Ольгин: вот ссылка с объяснением метангидратной катастрофы: https://cont.ws/@beria/653872 Просто вам не попадалась эта тема, а я уже третье, или четвёртое исследование читаю о метангидратах. Там полное обоснование грязевых потоков, которые очень быстро замёрзли и описание исследования туш мамонтов, которые ещё 100 лет назад имели жировые накопления, а затем жир выщелачился. Ссылки остальных не сохранил, но в одном был вывод, что подобные катастрофы происходят регулярно и автор предположил, что очередная произойдёт этой осенью, только уже не на территории России.

Это оттуда:

"Причина образования вечной мерзлоты, последнего Ледникового периода и Всемирного потопа – распад газовых гидратов, идущий с отбором тепла, уменьшением содержащих гидраты слоёв в объёме и превращением части океанских вод в водно-газо-ледяную смесь со значительным увеличением в объёме.

<...>

ДАТИРОВАНИЕ ПОСЛЕДНЕЙ КАТАСТРОФЫ

Около 90 затонувших вместе с шельфами городов античного, средневекового и более поздних периодов в исторической науке обходят молчанием, — модели с похолоданием на несколько тысяч лет, ледниками высотой 4 км и появлением дополнительной воды, быстро поднимающей уровень океана на 100 метров, не позволяют сохранить цивилизацию. Именно поэтому радиоуглеродный метод датирования, позволяющий значительно отбросить события в прошлое, был настолько востребован.

Определение возраста суданских мумий радиоуглеродным методом в 3100-1400 лет, хотя в их тканях обнаружен кокаин, поступивший на рынки в конце XIX века, указывает на неточность метода в 14-31 раз. Это означает, что оледенение и затопление 8200-летней давности на деле произошли 590-260 лет назад, и это для датирования затопления городов замечательно подходит.

В 1902 году О. Герц и Е. Пфиценмайер, зоологи из Российской Академии наук, зафиксировали в мясе мамонта наличие прослоек жира. Сегодня жира уже нет: «…за тысячи лет в мерзлоте произошло естественное выщелачивание жиров, остался только белок тканей». Темпы выщелачивания, как это уже видно по свидетельству О. Герца и Е. Пфиценмайера, измеряются не тысячелетиями, а столетиями.

Предложенная модель снимает основные противоречия в понимании процессов и позволяет перейти на корректное датирование исторических событий". Источник.

Антон Благин: похоже, что действительно изменение климата в Сибири и Якутии произошло не по причине гипотетической смены Полюсов планеты, а из-за распада в недрах земли газовых гидратов. При их распаде как раз и протекает эндотермическая реакция, вызывающая образование холода.

Справка из Википедии: Газовые гидраты (также гидраты природных газов или клатраты) — кристаллические соединения, образующиеся при определённых термобарических условиях из воды и газа. Название «клатраты» (от лат. clat(h)ratus — «закрытый решёткой, посаженный в клетку»), было дано Пауэллом в 1948 году. Гидраты газа относятся к нестехиометрическим соединениям, то есть соединениям переменного состава.

Впервые гидраты газов (сернистого газа и хлора) наблюдали ещё в конце XVIII века Дж. Пристли, Б. Пелетье и В. Карстен. Первые описания газовых гидратов были приведены Г. Дэви в 1810 году (гидрат хлора). В 1823 г. Фарадей приближённо определил состав гидрата хлора, в 1829 г. Левит обнаружил гидрат брома, а в 1840 г. Вёлер получил гидрат H2S. К 1888 году П. Виллар получает гидраты CH4, C2H6, C2H4, C2H2 и N2O[1].

Клатратная природа газовых гидратов подтверждена в 1950-е гг. после рентгеноструктурных исследований Штакельберга и Мюллера, работ Полинга, Клауссена.

В 1940-е годы советские учёные высказывают гипотезу о наличии залежей газовых гидратов в зоне вечной мерзлоты (Стрижов, Мохнаткин, Черский). В 1960-е годы они же обнаруживают первые месторождения газовых гидратов на севере СССР. Одновременно с этим возможность образования и существования гидратов в природных условиях находит лабораторное подтверждение (Макогон).

С этого момента газовые гидраты начинают рассматриваться как потенциальный источник топлива. По различным оценкам, запасы земных углеводородов в гидратах составляют от 1,8·105 до 7,6·109 км³. Выясняется их широкое распространение в океанах и криолитозоне материков, нестабильность при повышении температуры и понижении давления.

В 1969 г. началась разработка Мессояхского месторождения в Сибири, где, как считается, впервые удалось (по чистой случайности) извлечь природный газ непосредственно из гидратов (до 36 % от общего объёма добычи по состоянию на 1990 г.).

Сейчас природные газовые гидраты приковывают особое внимание как возможный источник ископаемого топлива, а также участник изменений климата (см. Гипотеза о метангидратном ружье)". Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Газовые_гидраты

2 июля 2017 г. Мурманск. Антон Благин