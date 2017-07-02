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Письмо. «Зеленая» энергетика

21:10. 2 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Добрый день, Татьяна!

С большим удовольствием и интересом слежу за Вашим блогом, но вот по поводу постоянно возникающей теме “зеленой энергетики” не могу не высказаться …..

И даже не по поводу её экономичности… Об этом говорят много, в том числе и в Вашем блоге.

Давно интересует – а кто собственно обозвал альтернативную энергетику “экологически чистой”?

Что есть экологически чистые технологии?? Технологии, не изменяющие экосистему (готов обсудить другие определения).

Что есть экосистема? Это открытая система, состоящая из природного ландшафта, обитающей на ней биоты, включая людей и следов его деятельности, климата. Любая система функционирует за счет энергии, для экосистемы это энергия солнца и в сильно меньшей степени, энергия земных недр.

Теперь об альтернативной энергетике (в классике – солнечная, ветряная, геотермальная, приливная..):

Что делает “экологически чистая” солнечная энергетика? Она напрямую забирает энергию из экосистемы. Тепло солнца, которое раньше шло на нагрев поверхности и воздуха, на фотосинтез растений и т.д. преобразуется в электроэнергию и уводится из системы. Это прямое воздействие, ИЗМЕНЯЮЩЕЕ экосистему. (готов посмотреть на другие точки зрения). Изменяется количество энергии – изменяется ВСЯ система, включая климат, о котором так заботятся адепты борьбы за экологию.

Что делает “экологически чистая” ветряная энергетика? Она забирает энергию движения воздушных масс, которая возникает за счёт разницы в степени нагрева разных участков поверхности земли. Забираем энергию у “ветра” – перенос становится меньше (по расстоянию). В итоге влага атлантического переноса, которая раньше выпадала в Сибири, теперь остаётся в Европе. Изменение экосистемы??? Ещё какое.

И так далее…

Для понимания этих простых вещей не нужно очень специальное и даже высшее техническое образование. Достаточно школьного курса (закон сохранения энергии – Ничего из ничего не берется, и никуда не исчезает) и элементарной логики.

Зачем нам активно навязывают альтернативную энергетику по видом экологически чистой??

На поверхности лежит:

- перераспределение финансовых потоков;

- создания альтернативы, как рычага политического и экономического давления на производителей традиционных источников энергии…

Я конечно что-то упустил…. Не Бог и не эксперт…., но очень бы хотелось услышать точку зрения не мейстримовских экологов, буде таковые существуют, на реальные последствия широкого внедрения “экологически чистой” энергетики. К чему нам готовиться…

С уважением, Кирилл

Источник: pravosudija.net

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