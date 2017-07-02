Операция “Нортумр”
16:10. 2 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Материал-разоблачение, в котором рассказывается о намеренно сфальсифицированных отчетах спецслужбы ВВС Великобритании, опубликовало издание Time.
Ссылаясь на собственные источники в военных кругах, издание сообщает, что военные таким образом пытались скрыть данные об убийствах невооруженных гражданских лиц в Афганистане.
Безоружные афганские гражданские лица, которые рассматривались как потенциальные боевики Талибана, были убиты, а не задержаны во время рейдов в их дома.
"Операция Нортмур" – такое название получило расследование военных преступлений в Афганистане, совершенных в период 2010–2013 годов. Началось это крупнейшее расследование, которое когда-либо вела военная полиция Британии, в 2014 году. В операции были задействованы более 100 офицеров Королевской военной полиции. В ходе расследования, удалось установить, что британская спецслужба подделывала документы, чтобы переложить ответственность за убийство безоружных гражданских лиц на афганских коллег. Эти данные о военных преступлениях одного из отрядов британской спецслужбы, пишет Time, можно считать достоверными, основанными на видеозаписях, сделанных при помощи беспилотников и получивших название kill TV ("убей-ТВ"). На кадрах видно, как по безоружным афганцам стреляют именно британские военные, а не их афганские коллеги.
Перечисленные военные преступления минобороны Великобритании собиралось скрыть от прессы. По мнению военных чиновников, публикация таких деталей расследования может нанести ущерб "национальной безопасности, общественному доверию и работе с союзниками". При этом генералитет Минобороны считает доказательства "массовых убийств", собранные в ходе "Операции Нортмур", "достоверными и очень серьезными", а также грозящими "катастрофой правительству".
Для того, чтобы выяснить, действительно ли министерство обороны намеренно скрывало результаты "Операции Нортмур", необходимо провести тщательное расследование. Такое мнение высказал в беседе с Time бывший глава Королевской прокурорской службы Великобритании лорд Кен Макдональд. Попытку министерства обороны скрыть эти военные преступления он называл "беспрецедентным скандалом". Чтобы выяснить все подробности этой скандальной истории, уверен Макдональд, необходимо тщательное судебное расследование.
https://www.pravda.ru/news/world/02-07-2
PS. Так сказать подтверждает ту пропаганду, которую ведет Талибан, указывая на то, что интервенты пришедшие устанавливать "демократию" в Афганистане, убили десятки тысяч мирных афганцев под предлогом борьбы с терроризмом.
Крайним же сделали марионеточное правительство в Кабуле, на представителей которого США и НАТО свалили ответственность за расцвет индустрии производства наркотиков и неспособность навести порядок в стране.
При этом собственные преступления, интервенты систематически скрывали, скрывают и будут скрывать, в крайней случае признавая их "ошибками", вроде систематических "ошибок" с уничтожением свадеб и госпиталей.
Касательно же подделки документов в самой Британии, то тут далеко ходить не надо – не так давно власти также пытались всячески скрыть и занизить кол-во жертв в Grenfell Tower, что привело к массовым протестам британцев требовавших наказать виновных за случившееся и привлечь к ответственности тех, кто тормозил расследование причин катастрофичного пожара.
Источник: colonelcassad.livejournal.com