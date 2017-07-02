Главная » Здоровье, Невероятное в мире

Он везде. Вся правда о соевом лецитине Е322

16:03. 2 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Большинство высказываний, очерков и статей ограничиваются примерно такими словами: «На сегодняшний моментнет исследований, подтверждающих  негативное влияние Е322 на здоровье человека. Кроме того, лецитин –  важнейшая составляющая организма человека.

Вещество используется не  только в пищевой промышленности, но и в медицинской. Лецитин выпускается  в капсулах и гранулах в качестве БАД для профилактики атеросклероза,  улучшения функционирования печени и нервной системы.

Соевый лецитин может производиться изгенномодифицированного сырья– вот главная опасность употребления продуктов, содержащих лецитин, по мнению некоторых потребителей.Об опасности использования ГМ-продуктов также нет официальной информации, но их количество на сегодняшний день строго регламетировано.»

Главные акценты всех высказываний сводятся к следующим параметрам:

  • Нет исследований о Е322.
  • Может производиться из ГМ-сырья.
  • Нет официальной информации об опасности ГМ-продуктов.

Так ли это? Попробуем разобраться.

Об исследованиях о Е322

Cоевый лецитин получают из побочных продуктов производства соевой муки и масла. То есть это все соя.

А вот что известно о сое.

  • Многие спекулируют тем, что утверждают о богатстве  сои белком. Такие веяния и спекуляции даже переросли в некий модный  тренд по активному употредлению этой сои. Но… Но в сое действительно содержится немного больше белка, чем в других  бобовых, однако соевые продукты бедны протеином, поскольку в состав сои  входит особый фермент, подавляющий активность белков и ферментов,  необходимых для их усвоения. И термическая обработка сои этот фермент не  уничтожает.
  • Употребление в пищу сои может привести к  хронической неспособности усваивать аминокислоты. Свойство сои  взаимодействовать с ферментами и аминокислотами организма может  приводить к печальным последствиям для головного мозга. Согласно данным  Гавайского Центра Исследований, изофлавоны (вещества растительного  происхождения) соевых продуктов блокируют долговременную память.
  • Специалисты Национального Центра Токсикологии США в  1997 году констатировали и подтвердили результаты исследований 1959 года (!), что изофлавоны сои разрушают щитовидную железу.
  • В 1996 году Британский Департамент  Здравоохранения предупреждал, что изофлавоны опасны для детей и  беременных женщин. Ныне американскими и английскими ученымиокончательно установлено, чтоизофлавоны оказывают антиэстрогенное действие,влияют на менопаузу.
  • Благодаря долгосрочным исследованиям, проведенным в  азиатских странах с традиционным соевым рационом, было установлено, что  мужчины, постоянно употребляющие сою (минимум два раза в неделю), имеют  больше нарушений головного мозга в сравнении с теми, кто никогда не  использовал соевых продуктов или употреблял их эпизодически.
  • Японские ученые продолжительное время изучали  влияние соевых продуктов на тироидные гормоны (гормоны, вырабатываемые  щитовидной железой) здоровых людей. Результаты оказались ошеломляющими и  скандальными – прием(!) 30 гр. (2 ст. ложки)соевых продуктов в  день только в течение одного месяца приводят к значительному повышению  тироидстимулирующего гормона (TSH). А ведь это не что иное, какподавление тироидной функции, приводящейк развитию зоба, особенно у людей старшего возраста.
  • Колебания уровня тироидов у детей наиболее часто  оказываются причиной аутоиммунных заболеваний или реакций (аутоиммунные  заболевания – реакции иммунитета, направленные против собственных тканей  и органов, например коллагенозы, нефрит). Исследователи из медицинского  колледжа Корнельского университета установили, что у детей с  аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы частота кормления их  молоком на основе сои в ранний период жизни была «достоверно выше». В  результате предыдущих исследований, проведенных там же, ученые  обнаружили, что среди детей, страдающих диабетом, в два раза больше  таких, кого в детстве кормили соей.
  • Соя ведет к потере веса головного мозга. Эти  данные были получены в итоге тщательного медицинского обследования 864 мужчин. Обычно «усыхание» мозга происходит в старческом возрасте. Но у  любителей сои этот процесс начинается значительно раньше и протекает  гораздо быстрее. Все соевые продукты содержат фитоэстрогены, основным компонентом которых  являются изофлавоны – вещества, очень похожие на половые гормоны  млекопитающих. Гавайский Центр Исследований обнаружил, что изофлавоны  конкурируют с естественными эстрогенами (гормонами) за рецепторы в  клетках мозга.
  • В процессе эволюционного развития растения  выработали множество защитных механизмов. Некоторые растения имеют  колючки, другие – ядовиты. По данным Седар-Санайского медицинского  центра соя выработала механизм контроля за рождаемостью тех видов  животных, которые традиционно питаются ею, — своего рода оральные  контрацептивы. Таковыми в сое являются фитоэстрогены, взаимодействующие с  гормонами млекопитающих и контролирующие репродуктивные функции и рост  организма. Результат взаимодействия – резкое снижение рождаемости  поедателей сои.
  • Проведенные в Гонолулу исследования показали, что  соевые фитоэстрогены вызывают слабоумие. В головном мозге существуют  белки, связывающие кальций, которые участвуют в защите мозга от  разрушения нейронов. Недавние исследования, проведенные на лабораторных  животных в Бригамском Университетском Центре по изучению мозга,  показали, что попадание фитоэстрогенов сои в организм даже «в течении  относительно короткого периода жизни» вызывает существенное повышение  уровня фитоэстрогенов в мозгу и уменьшение концентрации связывающего  кальций белка.
  • Мозг использует тирозин и фенилаланин для  синтеза важнейших нейротрансмитеров – дофамина и норэпинефрина –  веществ, обеспечивающих состояние активности организма. Дофамин  необходим для координирования мышечной работы. Кстати, болезнь  Паркинсона, помимо прочего, характеризуется снижением синтеза дофамина.  Особенно важно для нас, что низкий уровень дофамина и норэпинефрина  вызывает усиление депрессии и иных нарушений настроения. «Синдром дефицита внимания» ученые напрямую связывают с разбалансировкой  дофаминовой системы. Доказано, что соя влияет на активность  тирозин-гидроксилазы животных, а это, в свою очередь, способствует  серьезному нарушению процесса утилизации дофамина.
  • Употребление всего лишь пищевых добавок  (БАДов – биологически активных добавок, или пищевых добавок) с соевым  лецитином во время беременности приводит к снижению активности коры  головного мозга эмбриона.
  • Вредность сои можно снизить за счет  особенностей технологического процесса. Например, при производстве  соевого молока бобы вымачиваются в щелочном растворе, а затем  нагреваются до 115 С для удаления как можно большего количества веществ,  подавляющих активность ферментов, в частности трипсина. Благодаря  использованию этого метода действительно уничтожаются многие, но далеко  не все вредные вещества сои. Кроме того, такой способ изменения  натуральных природных свойств белков приводит к побочному эффекту:  оставшиеся полезные белки становятся практически не перевариваемыми.  Этот процесс делает сою бесполезной, причем фитаты – вещества,  блокирующие усвоение минеральных веществ, — неизменно остаются в соевом  молоке и продолжают свое «черное дело» по разрушению головного мозга.
  • Через содержащуюся в сое фитокислоту соя  блокирует усвоение важнейших минеральных веществ в пищеварительном  тракте, например кальция, магния, железа, и особенно очень нужного  организму цинка. Цинк входит в состав гормона инсулина, являющегося элементом углеводного  обмена, и других важных ферментов, участвует в процессах кроветворения,  в фотохимических реакциях процесса зрения, в деятельности желез  внутренней секреции. При недостаточности цинка у детей задерживается  рост, возможны развитие карликовости, замедление полового созревания,  поражение кожи и слизистых оболочек: дерматиты и даже раннее облысение.
  • Согласно исследованиям Фонда Уэстона соя  содержит очень высокий уровень фитокислоты в форме, которую практически  невозможно нейтрализовать и которая воздействует на абсорбцию  (поглощение) цинка в большей степени, чем другие минеральные вещества.  Ученые еще в 1967 году (!) доказали, что соевые продукты, содержащиеся в  детском питании, приводят к отрицательному балансу цинка в организме  ребенка, а это соответственно приводит к задержанию роста.Пагубное воздействие сои не ослабляет даже дополнительный прием цинка (!).
  • Недавние исследования позволили ученым  выявить в мозге особые, содержащие цинк нейроны, которые вовлечены в  сложную работу по интеграции разных областей мозга с лимбической  системой (совокупность ряда структур головного мозга, отвечающих за  функции внутренних органов). Это свидетельствует о том, что цинк  участвует в нормальных и патологических процессах мозга. Более того,  предполагается, что в процессе старения количество цинка в тканях мозга  становится крайне малым, а это один из факторов развития болезни  Альцгеймера. Нынезападные ученые серьезно обеспокоены включением соевых компонентов в состав детского питания.  Президент Ассоциации диетологов Мериленда (США) доктор Мери Энинг  заявила, что высокая концентрация фитоэстрогенов сои в детском питании  приводит к раннему половому созреванию у девочек и к нарушению  физического развития мальчиков.
  • Содержание изофлавонов сои в детском питании  показал, что их концентрация в расчете на 1кг веса в 6-11 раз (!)  превышает дозу, вызывающую гормональный сбой у взрослого человека. Доза в 2 стакана соевого молока в день, уже достаточна для того, чтобы изменить менструальный цикл. Результаты тестирования крови младенцев, которых кормят детским  питанием, где частично содержится соя, показали, что концентрация  изофлавонов в 13000-22000 раз (!) превышает нормальную концентрацию  собственных эстрогенов в ранний период жизни.
  • Соевые добавки в детском питании содержат  нейротоксины (алюминий, кадмий, фторид). Исследования показали, что  концентрация алюминия в соевом молоке в 100 раз, а кадмия в 8-15 раз  больше, чем в материнском молоке.
  • Шведские медики, например, рекомендуют существенно ограничить использование соевых продуктов в детском питании.

В Англии и Австралии общественные организации советуют родителям  обязательно консультироваться с врачом, прежде чем давать ребенку сою.

По мнению представителей министерства здравоохранения Новой Зеландии,  пищевая соя может употребляться детьми только под наблюдением врача и  только по медицинским показаниям, причем врач обязан знать о влиянии сои  на выработку гормонов поджелудочной железой.

ГМ-сырье и ГМ-продукты

Суть генной инженерии заключается в следующем: всякое растение или  животное имеет тысячи различных характерных признаков. Например, у  растений это цвет листьев, количество семян, наличие различных витаминов  в плодах и т.п. За каждый признак отвечает определенный ген (греч.  Genos – наследственный фактор). Ген представляет собой маленький отрезок  молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), который и определяет  конкретный признак растения или животного. Если убрать ген, отвечающий  за появление какого-нибудь признака, то исчезнет и сам признак.

И напротив, если ввести, например растению, новый ген, то у него возникнет новое качество.

Модифицированное же растение благозвучно именуется трансгенным, но  правильнее назвать его, как это испокон веку принято, мутантом.

Манипуляции с генами, а по существу вторжение в прерогативу Бога  неизбежно приводят к непредсказуемым последствиям и опасным сюрпризам,  представляющим угрозу для растений, животных и окружающей среды в целом.

Исследователи, проводившие эксперименты в Мичиганском университете,  установили, что создание резистентных (устойчивых) к вирусам ГИ —  растений вынуждает эти вирусы мутировать в новые, более стойкие и потому  более опасные формы.

А вот и данные и исследования этого явления:

Ученые Орегона обнаружили, что ГИ – микроорганизм Klebsiella planticola «съел» абсолютно все находившиеся в почве на полигоне  питательные вещества.

Агентство по охране окружающей среды США в  1997 году выступило с аналогичными заявлениями по поводу трансгенной  бактерии Rhizobium melitoli и т.д. И список этот можно продалжать и  продолжать…

Американская компания Pioneer Hi-peed Int сконструировала генетически модифицированную (ГМ) (или ГИ – генетически  измененную) сою с генами бразильского ореха в уповании «улучшить» соевый  белок. Исследователи из университета в Небраске, проводя эксперимент,  взяли сыворотку крови у людей, страдающих аллергией на бразильские  орехи. Выяснилось, что, если люди с аллергией такого вида употребят в  пищу ГМ-сою (скрещенную с бразильским орехом), это вызовет сильнейшую  аллергическую реакцию, возможно, с летальным исходом. По этому поводу  New England Journal of Medicine грустно констатирует:«В данном  случае ген-донор был известен своим аллергенным воздействием, удалось  вовремя взять анализ крови у людей, подверженных аллергии на этот  продукт. В результате ГМ-соя была успешно изъята из производства… В  следующий раз нам может повезти меньше».

Генетически  измененная соя – изобретение химического гиганта Monsanto. С помощью ГИ в  ее генокод были встроены частицы ДНК цветка петунии, бактерии и вируса.

Исследования британских корпораций «Сэйнзбери» и  «Маркс-Спенсер», французской «Карефо», санитарных служб Голландии,  Швейцарии, Дании, Великобритании, японской агропромышленной корпорации  «Киринбрюэри», Мексиканских исследовательских центров и российских  ученых Ирины Ярыгиной, Виктора Прохорова и многих других однозначно  подтверждают, чтоупотребление ГИ–соиприводит к возникновению онкологических и нервных заболеваний, а такжек необратимым изменениям иммунной системы человека.

После  многолетних исследований специалисты клиники педиатрии при Корнельском  университете (Нью-Йорк) твердо убеждены, что кормление детей ГИ-соевыми  продуктами (даже с частичным содержанием последних!) увеличивается риск  заболеваний щитовидной железы как минимум в три раза, с чем согласны и  ученые федерального департамента сельского хозяйства США.

А вот что касается выявления и контроля мутантов:

Весьма характерное явление — многие компании, применяющие  ГИ-технологии, устно заявляют, что не используют ГИ, но никаких  письменных подтверждений этого не дают.

По данным  одного из интернет издания, в ноябре 2010 года, таможня не пропустили в  Украину запрещенную продукцию с генетически модифицированными  организмами. Аргентинцы хотели привезти в одно из киевских предприятий  соевый лецитин марки Voroles F–62. Товар на таможенной службе направили  на экспертизу. Результаты показали, что в ней содержится генетически  модифицированные организмы. И весь товар не включен в Государственный  реестр генетически модифицированных организмов источников пищевых  продуктов, косметических и лекарственных средств, которые содержат  генетически модифицированные организмы. То есть в соответствии с  законодательством, такая продукция запрещена к ввозу в Украину. Директор  же украинского предприятия пояснил, что при поставке этого товара по  адресу из-за рубежа не поступило ни одного сообщения о содержании в  товаре ГМО.

И напоследок высказывания не последних субъектов научного мира и цивилизации:

Лауреат Нобелевской премии 1995 года Дж. Ротлат:

«Меня беспокоит то, что некоторые достижения науки могут привести к  созданию новых видов оружия массового поражения, возможно, даже более  доступных, чем ядерное. Генную инженерию вполне можно отнести к подобным  достижениям, благодаря тому пугающему развитию, которое она получила в  последнее время.»

Профессор молекулярной биологии Maharishi University of management Fairfield, Iowa, USA Д. Фаган:

«ГМ-компоненты могут вызывать непредсказуемые изменения в самой природе нашей пищи, которые нельзя будет повергнуть вспять.

Гены бактерий, вирусов и насекомых, которые никогда ранее не входили в  человеческий рацион, теперь «вплетены» в нашу пищу. Никто не знает,  безопасно ли это. Генная инженерия – не безошибочная наука. Ученые  могут, пусть даже не умышленно, изменить геном растений, в результате  чего могут возникнуть невиданные ранее белки с совершенно неизвестными  свойствами.»

Президент Ассоциации диетологов Мериленда (США) доктор Мери Энинг:

«Высокая концентрация фитоэстрогенов сои в детском питании приводит к  раннему половому созреванию у девочек и к нарушению физического развития  мальчиков.»

Заведующая отделом детского лечебно-профилактического питания ВНИИ жиров Л.В. Гапонова:

«Довольно распространенная ошибка, когда на этикетках или ценниках  соевую основу именуют соевым же молоком без кавычек и оговорок. Это  нарушение, так как собственно молоком она не является.

В рекламе обычно указывается, что соевое «молоко» содержит кальций,  железо, цинк, фолиевую кислоту, витамины. Однако данные вещества  попросту добавлены в соевую жидкость и проку от них мало: например,  важнейший компонент – кальций организмом из нее почти не усваивается.

В медицине известно, что кальций относится к числу трудно усвояемых  веществ и увеличивать его поступление (особенно за счет специального  добавления в продукты) бесполезно.

В лучшем случае он выводится из организма, но может откладываться на  сосудах, в сердце, легких и других органах, вызывая кальцинацию, а это  тяжелейшее заболевание, и вряд ли производители «молока» из травы  компенсируют вам потерю здоровья и трудоспособности. Ведь ни на одной  упаковке, ни в одном рекламном объявлении они не указывают, что, прежде  чем употреблять соевое «молоко», требуется консультация с врачом.  Доказать же в суде потерю здоровья в результате «употребления» трудно.  Но в данном случае стеснение неуместно: если ваш ребенок покрылся сыпью  или заболел в результате употребления соевого «молока», проведите  экспертизу, наймите нормально юриста и смело обращайтесь в суд. Более  того, поводом для обращения в суд за компенсацией может стать сама  упаковка, не содержащая необходимой информации, где слово «молоко»  написано без обязательных кавычек.»

Врач-диетолог Г. Шаталова:

«Нарушение биомеханизма усвоения кальция может привести к  деминерализации организма или, наоборот, к избытку минеральных веществ в  тканях. В дальнейшем концентрация минеральных веществ может повлечь за  собой образование затвердений, кист, камней, которые, в свою очередь,  станут причиной хронических заболеваний.»

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
УНИЧТОЖЕНИЕ ДЕЛЬФИНОВ
... гноили, выбрасывали в море, закапывали. Правда, из них иногда топили жир...
Путину придётся таки открыть "ящик Пандоры", и это произойдёт совсем скоро!
...— государства Сирии... И везде, абсолютно везде, в роли злых демонов...трагическое время. Добытая им правда однажды оказала столь сильное...СМИ раскрыть всю историческую правду, это будет не ...в полный голос, что вся проблема Украины заключается исключительно...
Как 55 морпехов освободили Николаев от 700 фашистов
Как 55 морпехов освободили Николаев от 700 фашистовВ марте 1944 года 55 морпехов под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского ради освобождения Николаева вступили в бой с 700 фашистами, вызвав огонь противника на себя. И победили....
С 1 сентября 2011 года среднее образование в России станет платным
Государственной Думой, благодаря партии «Единая Россия», которая единогласно (314 голосов) проголосовала «за», был принят закон, согласно которому, с 1 сентября 2011 года среднее образование в России станет платным. Согласно принятому закону, большая ...
Николай Левашов в передаче «Разговор» телеканала «Столица» (2011) CAMRip
В середине июня академик Н.В. Левашов был приглашён на съёмки передачи «Разговор» с Александром Мягченковым, выходящей на телеканале Столица. Темой этого Разговора была разработка и применение против России климатического оружия. Передача транслировалась ...
Правда об американских солдатах
Источник http://via-midgard.info/

Нет комментариев»

  • 1944 1526
    Борис 2 июля 2017 в 18:45 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Автор статьи- изрядный дурак и видимо не очень понимает о чём пишет. Прежде всего, лецитин – это фосфолипид. Вещество с конкретной химической формулой. Следовательно его свойства будут одинаковыми вне зависимости от способа получения. Как например будут одинаковыми свойства повареной соли вне зависимости получил я её из морской воды, реакцией соляной кислоты и гидроксида натрия, или ,пардон, из канализационных стоков. Нагородил лес до небес, но не сказал ни слова о том какой же вред для здоровья приносит конкретно лецитин! Для тех, кто не знает, сообщу что из фосфолипидов состоят мембраны всех живых клеток.Остальные свойства…, кто захочет найдёт сам, да и про изофлавоны поинтересуйтесь- весьма примечательные вещества, относятся к группе витамина Р….

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>