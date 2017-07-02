Он везде. Вся правда о соевом лецитине Е322

Большинство высказываний, очерков и статей ограничиваются примерно такими словами: «На сегодняшний моментнет исследований, подтверждающих негативное влияние Е322 на здоровье человека. Кроме того, лецитин – важнейшая составляющая организма человека.

Вещество используется не только в пищевой промышленности, но и в медицинской. Лецитин выпускается в капсулах и гранулах в качестве БАД для профилактики атеросклероза, улучшения функционирования печени и нервной системы.

Соевый лецитин может производиться изгенномодифицированного сырья– вот главная опасность употребления продуктов, содержащих лецитин, по мнению некоторых потребителей.Об опасности использования ГМ-продуктов также нет официальной информации, но их количество на сегодняшний день строго регламетировано.»

Главные акценты всех высказываний сводятся к следующим параметрам:

Нет исследований о Е322.

Может производиться из ГМ-сырья.

Нет официальной информации об опасности ГМ-продуктов.

Так ли это? Попробуем разобраться.

Об исследованиях о Е322

Cоевый лецитин получают из побочных продуктов производства соевой муки и масла. То есть это все соя.

А вот что известно о сое.

Многие спекулируют тем, что утверждают о богатстве сои белком. Такие веяния и спекуляции даже переросли в некий модный тренд по активному употредлению этой сои. Но… Но в сое действительно содержится немного больше белка, чем в других бобовых, однако соевые продукты бедны протеином, поскольку в состав сои входит особый фермент, подавляющий активность белков и ферментов, необходимых для их усвоения. И термическая обработка сои этот фермент не уничтожает.

Употребление в пищу сои может привести к хронической неспособности усваивать аминокислоты. Свойство сои взаимодействовать с ферментами и аминокислотами организма может приводить к печальным последствиям для головного мозга. Согласно данным Гавайского Центра Исследований, изофлавоны (вещества растительного происхождения) соевых продуктов блокируют долговременную память.

Специалисты Национального Центра Токсикологии США в 1997 году констатировали и подтвердили результаты исследований 1959 года (!), что изофлавоны сои разрушают щитовидную железу.

В 1996 году Британский Департамент Здравоохранения предупреждал, что изофлавоны опасны для детей и беременных женщин. Ныне американскими и английскими ученымиокончательно установлено, чтоизофлавоны оказывают антиэстрогенное действие,влияют на менопаузу.

Благодаря долгосрочным исследованиям, проведенным в азиатских странах с традиционным соевым рационом, было установлено, что мужчины, постоянно употребляющие сою (минимум два раза в неделю), имеют больше нарушений головного мозга в сравнении с теми, кто никогда не использовал соевых продуктов или употреблял их эпизодически.

Японские ученые продолжительное время изучали влияние соевых продуктов на тироидные гормоны (гормоны, вырабатываемые щитовидной железой) здоровых людей. Результаты оказались ошеломляющими и скандальными – прием(!) 30 гр. (2 ст. ложки)соевых продуктов в день только в течение одного месяца приводят к значительному повышению тироидстимулирующего гормона (TSH). А ведь это не что иное, какподавление тироидной функции, приводящейк развитию зоба, особенно у людей старшего возраста.

Колебания уровня тироидов у детей наиболее часто оказываются причиной аутоиммунных заболеваний или реакций (аутоиммунные заболевания – реакции иммунитета, направленные против собственных тканей и органов, например коллагенозы, нефрит). Исследователи из медицинского колледжа Корнельского университета установили, что у детей с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы частота кормления их молоком на основе сои в ранний период жизни была «достоверно выше». В результате предыдущих исследований, проведенных там же, ученые обнаружили, что среди детей, страдающих диабетом, в два раза больше таких, кого в детстве кормили соей.

Соя ведет к потере веса головного мозга. Эти данные были получены в итоге тщательного медицинского обследования 864 мужчин. Обычно «усыхание» мозга происходит в старческом возрасте. Но у любителей сои этот процесс начинается значительно раньше и протекает гораздо быстрее. Все соевые продукты содержат фитоэстрогены, основным компонентом которых являются изофлавоны – вещества, очень похожие на половые гормоны млекопитающих. Гавайский Центр Исследований обнаружил, что изофлавоны конкурируют с естественными эстрогенами (гормонами) за рецепторы в клетках мозга.

В процессе эволюционного развития растения выработали множество защитных механизмов. Некоторые растения имеют колючки, другие – ядовиты. По данным Седар-Санайского медицинского центра соя выработала механизм контроля за рождаемостью тех видов животных, которые традиционно питаются ею, — своего рода оральные контрацептивы. Таковыми в сое являются фитоэстрогены, взаимодействующие с гормонами млекопитающих и контролирующие репродуктивные функции и рост организма. Результат взаимодействия – резкое снижение рождаемости поедателей сои.

Проведенные в Гонолулу исследования показали, что соевые фитоэстрогены вызывают слабоумие. В головном мозге существуют белки, связывающие кальций, которые участвуют в защите мозга от разрушения нейронов. Недавние исследования, проведенные на лабораторных животных в Бригамском Университетском Центре по изучению мозга, показали, что попадание фитоэстрогенов сои в организм даже «в течении относительно короткого периода жизни» вызывает существенное повышение уровня фитоэстрогенов в мозгу и уменьшение концентрации связывающего кальций белка.

Мозг использует тирозин и фенилаланин для синтеза важнейших нейротрансмитеров – дофамина и норэпинефрина – веществ, обеспечивающих состояние активности организма. Дофамин необходим для координирования мышечной работы. Кстати, болезнь Паркинсона, помимо прочего, характеризуется снижением синтеза дофамина. Особенно важно для нас, что низкий уровень дофамина и норэпинефрина вызывает усиление депрессии и иных нарушений настроения. «Синдром дефицита внимания» ученые напрямую связывают с разбалансировкой дофаминовой системы. Доказано, что соя влияет на активность тирозин-гидроксилазы животных, а это, в свою очередь, способствует серьезному нарушению процесса утилизации дофамина.

Употребление всего лишь пищевых добавок (БАДов – биологически активных добавок, или пищевых добавок) с соевым лецитином во время беременности приводит к снижению активности коры головного мозга эмбриона.

Вредность сои можно снизить за счет особенностей технологического процесса. Например, при производстве соевого молока бобы вымачиваются в щелочном растворе, а затем нагреваются до 115 С для удаления как можно большего количества веществ, подавляющих активность ферментов, в частности трипсина. Благодаря использованию этого метода действительно уничтожаются многие, но далеко не все вредные вещества сои. Кроме того, такой способ изменения натуральных природных свойств белков приводит к побочному эффекту: оставшиеся полезные белки становятся практически не перевариваемыми. Этот процесс делает сою бесполезной, причем фитаты – вещества, блокирующие усвоение минеральных веществ, — неизменно остаются в соевом молоке и продолжают свое «черное дело» по разрушению головного мозга.

Через содержащуюся в сое фитокислоту соя блокирует усвоение важнейших минеральных веществ в пищеварительном тракте, например кальция, магния, железа, и особенно очень нужного организму цинка. Цинк входит в состав гормона инсулина, являющегося элементом углеводного обмена, и других важных ферментов, участвует в процессах кроветворения, в фотохимических реакциях процесса зрения, в деятельности желез внутренней секреции. При недостаточности цинка у детей задерживается рост, возможны развитие карликовости, замедление полового созревания, поражение кожи и слизистых оболочек: дерматиты и даже раннее облысение.

Согласно исследованиям Фонда Уэстона соя содержит очень высокий уровень фитокислоты в форме, которую практически невозможно нейтрализовать и которая воздействует на абсорбцию (поглощение) цинка в большей степени, чем другие минеральные вещества. Ученые еще в 1967 году (!) доказали, что соевые продукты, содержащиеся в детском питании, приводят к отрицательному балансу цинка в организме ребенка, а это соответственно приводит к задержанию роста.Пагубное воздействие сои не ослабляет даже дополнительный прием цинка (!).

Недавние исследования позволили ученым выявить в мозге особые, содержащие цинк нейроны, которые вовлечены в сложную работу по интеграции разных областей мозга с лимбической системой (совокупность ряда структур головного мозга, отвечающих за функции внутренних органов). Это свидетельствует о том, что цинк участвует в нормальных и патологических процессах мозга. Более того, предполагается, что в процессе старения количество цинка в тканях мозга становится крайне малым, а это один из факторов развития болезни Альцгеймера. Нынезападные ученые серьезно обеспокоены включением соевых компонентов в состав детского питания. Президент Ассоциации диетологов Мериленда (США) доктор Мери Энинг заявила, что высокая концентрация фитоэстрогенов сои в детском питании приводит к раннему половому созреванию у девочек и к нарушению физического развития мальчиков.

Содержание изофлавонов сои в детском питании показал, что их концентрация в расчете на 1кг веса в 6-11 раз (!) превышает дозу, вызывающую гормональный сбой у взрослого человека. Доза в 2 стакана соевого молока в день, уже достаточна для того, чтобы изменить менструальный цикл. Результаты тестирования крови младенцев, которых кормят детским питанием, где частично содержится соя, показали, что концентрация изофлавонов в 13000-22000 раз (!) превышает нормальную концентрацию собственных эстрогенов в ранний период жизни.

Соевые добавки в детском питании содержат нейротоксины (алюминий, кадмий, фторид). Исследования показали, что концентрация алюминия в соевом молоке в 100 раз, а кадмия в 8-15 раз больше, чем в материнском молоке.

Шведские медики, например, рекомендуют существенно ограничить использование соевых продуктов в детском питании.

В Англии и Австралии общественные организации советуют родителям обязательно консультироваться с врачом, прежде чем давать ребенку сою.

По мнению представителей министерства здравоохранения Новой Зеландии, пищевая соя может употребляться детьми только под наблюдением врача и только по медицинским показаниям, причем врач обязан знать о влиянии сои на выработку гормонов поджелудочной железой.

ГМ-сырье и ГМ-продукты

Суть генной инженерии заключается в следующем: всякое растение или животное имеет тысячи различных характерных признаков. Например, у растений это цвет листьев, количество семян, наличие различных витаминов в плодах и т.п. За каждый признак отвечает определенный ген (греч. Genos – наследственный фактор). Ген представляет собой маленький отрезок молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), который и определяет конкретный признак растения или животного. Если убрать ген, отвечающий за появление какого-нибудь признака, то исчезнет и сам признак.

И напротив, если ввести, например растению, новый ген, то у него возникнет новое качество.

Модифицированное же растение благозвучно именуется трансгенным, но правильнее назвать его, как это испокон веку принято, мутантом.

Манипуляции с генами, а по существу вторжение в прерогативу Бога неизбежно приводят к непредсказуемым последствиям и опасным сюрпризам, представляющим угрозу для растений, животных и окружающей среды в целом.

Исследователи, проводившие эксперименты в Мичиганском университете, установили, что создание резистентных (устойчивых) к вирусам ГИ — растений вынуждает эти вирусы мутировать в новые, более стойкие и потому более опасные формы.

А вот и данные и исследования этого явления:

Ученые Орегона обнаружили, что ГИ – микроорганизм Klebsiella planticola «съел» абсолютно все находившиеся в почве на полигоне питательные вещества.

Агентство по охране окружающей среды США в 1997 году выступило с аналогичными заявлениями по поводу трансгенной бактерии Rhizobium melitoli и т.д. И список этот можно продалжать и продолжать…

Американская компания Pioneer Hi-peed Int сконструировала генетически модифицированную (ГМ) (или ГИ – генетически измененную) сою с генами бразильского ореха в уповании «улучшить» соевый белок. Исследователи из университета в Небраске, проводя эксперимент, взяли сыворотку крови у людей, страдающих аллергией на бразильские орехи. Выяснилось, что, если люди с аллергией такого вида употребят в пищу ГМ-сою (скрещенную с бразильским орехом), это вызовет сильнейшую аллергическую реакцию, возможно, с летальным исходом. По этому поводу New England Journal of Medicine грустно констатирует:«В данном случае ген-донор был известен своим аллергенным воздействием, удалось вовремя взять анализ крови у людей, подверженных аллергии на этот продукт. В результате ГМ-соя была успешно изъята из производства… В следующий раз нам может повезти меньше».

Генетически измененная соя – изобретение химического гиганта Monsanto. С помощью ГИ в ее генокод были встроены частицы ДНК цветка петунии, бактерии и вируса.

Исследования британских корпораций «Сэйнзбери» и «Маркс-Спенсер», французской «Карефо», санитарных служб Голландии, Швейцарии, Дании, Великобритании, японской агропромышленной корпорации «Киринбрюэри», Мексиканских исследовательских центров и российских ученых Ирины Ярыгиной, Виктора Прохорова и многих других однозначно подтверждают, чтоупотребление ГИ–соиприводит к возникновению онкологических и нервных заболеваний, а такжек необратимым изменениям иммунной системы человека.

После многолетних исследований специалисты клиники педиатрии при Корнельском университете (Нью-Йорк) твердо убеждены, что кормление детей ГИ-соевыми продуктами (даже с частичным содержанием последних!) увеличивается риск заболеваний щитовидной железы как минимум в три раза, с чем согласны и ученые федерального департамента сельского хозяйства США.

А вот что касается выявления и контроля мутантов:

Весьма характерное явление — многие компании, применяющие ГИ-технологии, устно заявляют, что не используют ГИ, но никаких письменных подтверждений этого не дают.

По данным одного из интернет издания, в ноябре 2010 года, таможня не пропустили в Украину запрещенную продукцию с генетически модифицированными организмами. Аргентинцы хотели привезти в одно из киевских предприятий соевый лецитин марки Voroles F–62. Товар на таможенной службе направили на экспертизу. Результаты показали, что в ней содержится генетически модифицированные организмы. И весь товар не включен в Государственный реестр генетически модифицированных организмов источников пищевых продуктов, косметических и лекарственных средств, которые содержат генетически модифицированные организмы. То есть в соответствии с законодательством, такая продукция запрещена к ввозу в Украину. Директор же украинского предприятия пояснил, что при поставке этого товара по адресу из-за рубежа не поступило ни одного сообщения о содержании в товаре ГМО.

И напоследок высказывания не последних субъектов научного мира и цивилизации:

Лауреат Нобелевской премии 1995 года Дж. Ротлат:

«Меня беспокоит то, что некоторые достижения науки могут привести к созданию новых видов оружия массового поражения, возможно, даже более доступных, чем ядерное. Генную инженерию вполне можно отнести к подобным достижениям, благодаря тому пугающему развитию, которое она получила в последнее время.»

Профессор молекулярной биологии Maharishi University of management Fairfield, Iowa, USA Д. Фаган:

«ГМ-компоненты могут вызывать непредсказуемые изменения в самой природе нашей пищи, которые нельзя будет повергнуть вспять. Гены бактерий, вирусов и насекомых, которые никогда ранее не входили в человеческий рацион, теперь «вплетены» в нашу пищу. Никто не знает, безопасно ли это. Генная инженерия – не безошибочная наука. Ученые могут, пусть даже не умышленно, изменить геном растений, в результате чего могут возникнуть невиданные ранее белки с совершенно неизвестными свойствами.»

Президент Ассоциации диетологов Мериленда (США) доктор Мери Энинг:

«Высокая концентрация фитоэстрогенов сои в детском питании приводит к раннему половому созреванию у девочек и к нарушению физического развития мальчиков.»

Заведующая отделом детского лечебно-профилактического питания ВНИИ жиров Л.В. Гапонова:

«Довольно распространенная ошибка, когда на этикетках или ценниках соевую основу именуют соевым же молоком без кавычек и оговорок. Это нарушение, так как собственно молоком она не является. В рекламе обычно указывается, что соевое «молоко» содержит кальций, железо, цинк, фолиевую кислоту, витамины. Однако данные вещества попросту добавлены в соевую жидкость и проку от них мало: например, важнейший компонент – кальций организмом из нее почти не усваивается. В медицине известно, что кальций относится к числу трудно усвояемых веществ и увеличивать его поступление (особенно за счет специального добавления в продукты) бесполезно. В лучшем случае он выводится из организма, но может откладываться на сосудах, в сердце, легких и других органах, вызывая кальцинацию, а это тяжелейшее заболевание, и вряд ли производители «молока» из травы компенсируют вам потерю здоровья и трудоспособности. Ведь ни на одной упаковке, ни в одном рекламном объявлении они не указывают, что, прежде чем употреблять соевое «молоко», требуется консультация с врачом. Доказать же в суде потерю здоровья в результате «употребления» трудно. Но в данном случае стеснение неуместно: если ваш ребенок покрылся сыпью или заболел в результате употребления соевого «молока», проведите экспертизу, наймите нормально юриста и смело обращайтесь в суд. Более того, поводом для обращения в суд за компенсацией может стать сама упаковка, не содержащая необходимой информации, где слово «молоко» написано без обязательных кавычек.»

Врач-диетолог Г. Шаталова: