Новости Украины и Новороссии 02 июля 2017
- 01:33 Поль Морейра, с победой!.
- Вчера 23:55 СРОЧНО: «Русский витязь» Поветкин победил украинца Руденко (+ВИДЕО, ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ).
- Вчера 21:27 Глава ДНР анонсировал преобразования в республиканских системах образования и здравоохранения.
- Вчера 18:30 За что повязали украинца в Италии.
Поль Морейра, с победой!
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СРОЧНО: «Русский витязь» Поветкин победил украинца Руденко (+ВИДЕО, ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ)
Только что завершился 12-раундовый боксерский поединок между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко.
Противники оспаривали промежуточные титулы интернациональных чемпионов Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации (WBO International и WBA International).
По итогам боя все 12 раундов судьи отдали «Русскому витязю», победившему со счетом 120:108.
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Глава ДНР анонсировал преобразования в республиканских системах образования и здравоохранения
Глава ДНР Александр Захарченко сегодня принял участие в итоговом пленарном заседании весенней сессии Народного Совета Республики.
В ходе встречи с парламентариями руководитель государства анонсировал расширение и улучшение систем образования и здравоохранения.
«Хочу поздравить вас с очередным окончанием сессии, вы уходите на каникулы. Народный Совет является главным законодательным органом в Республике, ваша работа бесценна. Мы находимся в состоянии войны, в этой обстановке вам необходимо принимать важные решения, — обратился к депутатам Захарченко. — Вы понимаете сложности, с которыми сталкиваются люди, встречаетесь с ними. Уважаемые депутаты, огромное спасибо и еще раз поздравляю».
После чего Глава ДНР ответил на вопросы депутатского корпуса, которые касались реформирования систем здравоохранения и образования. Руководитель государства заявил о необходимости создания и усиления кадрового резерва в этих сферах.
В частности, по его словам, для реализации данных планов в ближайшее время откроется новый сельскохозяйственный вуз в Макеевке. На сегодняшний день желание обучаться в нем изъявили порядка 300 человек.
Что касается заведений среднего образования, то там планируется введение нового предмета «Новейшая история нашей страны». Для увеличения и привлечения кадров в медицинской сфере для медиков будет приобретено шесть квартир из Фонда Главы ДНР в Шахтерске.
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За что повязали украинца в Италии
Гибридные руки правосудия по-путински.
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