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Новости Украины и Новороссии 02 июля 2017

09:24. 2 июля 2017 Просмотров - 599 Нет комментариев Опубликовал:

Поль Морейра, с победой!

Длинный язык – в Украине и в Европе.

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СРОЧНО: «Русский витязь» Поветкин победил украинца Руденко (+ВИДЕО, ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ)

Новость обновляется
СРОЧНО: «Русский витязь» Поветкин победил украинца Руденко (+ВИДЕО, ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ) | Русская весна

Только что завершился 12-раундовый боксерский поединок между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко.

Противники оспаривали промежуточные титулы интернациональных чемпионов Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации (WBO International и WBA International).

По итогам боя все 12 раундов судьи отдали «Русскому витязю», победившему со счетом 120:108.

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Глава ДНР анонсировал преобразования в республиканских системах образования и здравоохранения

Глава ДНР анонсировал преобразования в республиканских системах образования и здравоохранения | Русская весна

Глава ДНР Александр Захарченко сегодня принял участие в итоговом пленарном заседании весенней сессии Народного Совета Республики.

В ходе встречи с парламентариями руководитель государства анонсировал расширение и улучшение систем образования и здравоохранения.

«Хочу поздравить вас с очередным окончанием сессии, вы уходите на каникулы. Народный Совет является главным законодательным органом в Республике, ваша работа бесценна. Мы находимся в состоянии войны, в этой обстановке вам необходимо принимать важные решения, — обратился к депутатам Захарченко. — Вы понимаете сложности, с которыми сталкиваются люди, встречаетесь с ними. Уважаемые депутаты, огромное спасибо и еще раз поздравляю».

После чего Глава ДНР ответил на вопросы депутатского корпуса, которые касались реформирования систем здравоохранения и образования. Руководитель государства заявил о необходимости создания и усиления кадрового резерва в этих сферах.

В частности, по его словам, для реализации данных планов в ближайшее время откроется новый сельскохозяйственный вуз в Макеевке. На сегодняшний день желание обучаться в нем изъявили порядка 300 человек.

Что касается заведений среднего образования, то там планируется введение нового предмета «Новейшая история нашей страны». Для увеличения и привлечения кадров в медицинской сфере для медиков будет приобретено шесть квартир из Фонда Главы ДНР в Шахтерске.

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За что повязали украинца в Италии

Гибридные руки правосудия по-путински.

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Метки: важное, компиляция
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