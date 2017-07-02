Новости Украины и Новороссии 02 июля 2017

Глава ДНР Александр Захарченко сегодня принял участие в итоговом пленарном заседании весенней сессии Народного Совета Республики.

В ходе встречи с парламентариями руководитель государства анонсировал расширение и улучшение систем образования и здравоохранения.

«Хочу поздравить вас с очередным окончанием сессии, вы уходите на каникулы. Народный Совет является главным законодательным органом в Республике, ваша работа бесценна. Мы находимся в состоянии войны, в этой обстановке вам необходимо принимать важные решения, — обратился к депутатам Захарченко. — Вы понимаете сложности, с которыми сталкиваются люди, встречаетесь с ними. Уважаемые депутаты, огромное спасибо и еще раз поздравляю».

После чего Глава ДНР ответил на вопросы депутатского корпуса, которые касались реформирования систем здравоохранения и образования. Руководитель государства заявил о необходимости создания и усиления кадрового резерва в этих сферах.

В частности, по его словам, для реализации данных планов в ближайшее время откроется новый сельскохозяйственный вуз в Макеевке. На сегодняшний день желание обучаться в нем изъявили порядка 300 человек.

Что касается заведений среднего образования, то там планируется введение нового предмета «Новейшая история нашей страны». Для увеличения и привлечения кадров в медицинской сфере для медиков будет приобретено шесть квартир из Фонда Главы ДНР в Шахтерске.

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