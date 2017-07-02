Новости исторического ревизионизма (отчет)

Благодаря Олегу Березину, распад метангидратов занял ключевое место во всей теории Катастрофы.Радикально изменен взгляд на причины и порядок наступления и отступления Ледниковых периодов.Объяснен механизм многократно зафиксированных в истории необратимых затоплений шельфов.Благодаря объединению работ А. П. Невского, О. Березина, моих и еще порядка 40 авторов стал виден общий пусковой механизм оледенения и потопа.Описана согласованная по десяткам параметров схема протекания главного катаклизма в истории человечества.Непредвзятый анализ данных учебника археологии указал на невоенный характер деятельности "монголо-татар".Показана тесная связь истории "монголо-татар" с историей России и порядком протекания Катастрофы.Здесь же на своем месте приморская Москва, в которую прибыла Марина Мнишек.Здесь же на своем месте анализ исторических и геологических событий на карте.На основе учебника археологии разъяснены принципиальные обстоятельства развития мировой металлургии.И эти обстоятельства указывают на неотменимость радикально иного датирования археологических находок.(на принципиальную непригодность радиоуглеродного метода уже указывают и сами археологи)

ОСУЖДЕНИЕ ТАМПЛИЕРОВ И СТАНОВЛЕНИЕ РКЦ

ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ И ПАЛЕСТИНА ВО ФРАНЦИИ

РЕШЕНА ПРОБЛЕМА С НАПОЛЕОНОМ

РАБОТОРГОВЛЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В АФРИКЕ

АБОЛИЦИОНИЗМ. ФИНАНСОВЫЙ СМЫСЛ

СНИМАЮ ТРИ ОБВИНЕНИЯ С КАПИТАЛА

СМЫСЛ ЗАКРЕПОЩЕНИЯ КРЕСТЬЯН

ДРУГАЯ ИСТОРИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЕЗУИТОВ ПАРАГВАЯ

ВТОРИЧНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

ОТ СЕБЯ:

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

Историческое ревизионистское продолжение темы об этапах кометной катастрофы.Разъяснены принципиальные обстоятельства поведения цивилизации в период протекания Катастрофы.Показано становление Римской Католической Церкви как результат раскола внутри иудаизма.Поставлена точка в многолетних диспутах о дислокации античной Палестины во Франции.Показана связь походов Наполеона с протеканием Катастрофы и серией суверенных дефолтов.Соответственно, оценка исторической роли Наполеона I радикально меняется в сторону реализма и прагматизма.С помощью карт показана тесная связь обоих факторов, а представления о порядке и причинах работорговли изменены.Показана связь аболиционизма с интересами крупных игроков на рынке труда в Европе.Заложено новое понимание исторических миграционных процессов и запланированный характер освобождения крестьян.Показан объективный и вынужденный характер поведения капитала на рынке труда.Процесс закрепощения крестьян как результат ликвидации феодализма абсолютизмом.Здесь же рассмотрение целей серии восстаний феодальной знати по всему миру.На картах показано, что иезуитские редукции обеспечивали утечку драгметаллов из Бразилии.Вожделенная матрица совпадений катастроф готова, но ожидаемый результат оказался недостижим.Судя по тому, как заполнен период 1783-1816 годов, следы заметали чрезвычайно тщательно.Улики по факту научного подлога налицо, но они мне неинтересны, реконструкции подлинной хронологии улики не помогут.Фиксирую факт своего поражения.Это не означает отказа от мат.методов, это означает их вторичное место в очередности задач.Около трех месяцев назад я попросил донатов и теперь за них отчитался.Объективно, такого мощного прорыва за столь короткий срок у меня не было никогда. Это приятно.Статистические методы отступили на второй план и более отнимать столько времени не будут.Накопленные историческим ревизионизмом массивы данных уже позволяют анализировать глобальные процессы.Анализ глобальных процессов на сегодня наиболее эффективен.Эксперимент с донатами себя оправдал.Если Вы дочитали этот пост до конца, можно просить о перепосте. Прошу.Многократный перепост сделает этот текст () неизымаемым из Сети.Поисковые системы не любят показывать мои главные тексты, а при перепостах – придется показать.Заранее признателен, Андрей Степаненко