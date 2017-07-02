Новости исторического ревизионизма (отчет)
16:02. 2 июля 2017 Просмотров - 192 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у chispa1707 в Новости исторического ревизионизма (отчет донаторам)
МЕТАНГИДРАТНАЯ КАТАСТРОФА
Благодаря Олегу Березину, распад метангидратов занял ключевое место во всей теории Катастрофы.
Радикально изменен взгляд на причины и порядок наступления и отступления Ледниковых периодов.
Объяснен механизм многократно зафиксированных в истории необратимых затоплений шельфов.
http://rodrigo-cortes.livejournal.com/1
11724.html
ЭТАПЫ КОМЕТНОЙ КАТАСТРОФЫ
Благодаря объединению работ А. П. Невского, О. Березина, моих и еще порядка 40 авторов стал виден общий пусковой механизм оледенения и потопа.
Описана согласованная по десяткам параметров схема протекания главного катаклизма в истории человечества.
http://the-small-joys.blogspot.ru/2
017/03/25032017_25.html
ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ИГА
Непредвзятый анализ данных учебника археологии указал на невоенный характер деятельности "монголо-татар".
Показана тесная связь истории "монголо-татар" с историей России и порядком протекания Катастрофы.
http://chispa1707.livejournal.com/25327
08.html
Здесь же на своем месте приморская Москва, в которую прибыла Марина Мнишек.
Марина Мнишек в Москве
Здесь же на своем месте анализ исторических и геологических событий на карте.
Карты Руси (нюансы)
РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ
На основе учебника археологии разъяснены принципиальные обстоятельства развития мировой металлургии.
И эти обстоятельства указывают на неотменимость радикально иного датирования археологических находок.
(на принципиальную непригодность радиоуглеродного метода уже указывают и сами археологи)
http://chispa1707.livejournal.com/25344
67.html
ПОВЕДЕНИЕ ПОСТКАТАСТРОФИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Благодаря Олегу Березину, распад метангидратов занял ключевое место во всей теории Катастрофы.
Радикально изменен взгляд на причины и порядок наступления и отступления Ледниковых периодов.
Объяснен механизм многократно зафиксированных в истории необратимых затоплений шельфов.
http://rodrigo-cortes.livejournal.com/1
ЭТАПЫ КОМЕТНОЙ КАТАСТРОФЫ
Благодаря объединению работ А. П. Невского, О. Березина, моих и еще порядка 40 авторов стал виден общий пусковой механизм оледенения и потопа.
Описана согласованная по десяткам параметров схема протекания главного катаклизма в истории человечества.
http://the-small-joys.blogspot.ru/2
ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ИГА
Непредвзятый анализ данных учебника археологии указал на невоенный характер деятельности "монголо-татар".
Показана тесная связь истории "монголо-татар" с историей России и порядком протекания Катастрофы.
http://chispa1707.livejournal.com/25327
Здесь же на своем месте приморская Москва, в которую прибыла Марина Мнишек.
Марина Мнишек в Москве
Здесь же на своем месте анализ исторических и геологических событий на карте.
Карты Руси (нюансы)
РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ
На основе учебника археологии разъяснены принципиальные обстоятельства развития мировой металлургии.
И эти обстоятельства указывают на неотменимость радикально иного датирования археологических находок.
(на принципиальную непригодность радиоуглеродного метода уже указывают и сами археологи)
http://chispa1707.livejournal.com/25344
ПОВЕДЕНИЕ ПОСТКАТАСТРОФИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Историческое ревизионистское продолжение темы об этапах кометной катастрофы.
Разъяснены принципиальные обстоятельства поведения цивилизации в период протекания Катастрофы.
Поведение посткатастрофической экономики
ОСУЖДЕНИЕ ТАМПЛИЕРОВ И СТАНОВЛЕНИЕ РКЦ
Показано становление Римской Католической Церкви как результат раскола внутри иудаизма.
Тамплиеры. Как в романе
ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ И ПАЛЕСТИНА ВО ФРАНЦИИ
Поставлена точка в многолетних диспутах о дислокации античной Палестины во Франции.
Юлий Цезарь и Палестина во Франции
РЕШЕНА ПРОБЛЕМА С НАПОЛЕОНОМ
Показана связь походов Наполеона с протеканием Катастрофы и серией суверенных дефолтов.
Соответственно, оценка исторической роли Наполеона I радикально меняется в сторону реализма и прагматизма.
Решаем проблему с Наполеоном
РАБОТОРГОВЛЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В АФРИКЕ
С помощью карт показана тесная связь обоих факторов, а представления о порядке и причинах работорговли изменены.
Работорговля и национальная государственность в Африке
АБОЛИЦИОНИЗМ. ФИНАНСОВЫЙ СМЫСЛ
Показана связь аболиционизма с интересами крупных игроков на рынке труда в Европе.
Заложено новое понимание исторических миграционных процессов и запланированный характер освобождения крестьян.
Аболиционизм. Финансовый смысл
СНИМАЮ ТРИ ОБВИНЕНИЯ С КАПИТАЛА
Показан объективный и вынужденный характер поведения капитала на рынке труда.
Снимаю три обвинения с капитала
СМЫСЛ ЗАКРЕПОЩЕНИЯ КРЕСТЬЯН
Процесс закрепощения крестьян как результат ликвидации феодализма абсолютизмом.
Смысл закрепощения крестьян
Здесь же рассмотрение целей серии восстаний феодальной знати по всему миру.
Цели восстаний в 1819-1826 годах
ДРУГАЯ ИСТОРИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЕЗУИТОВ ПАРАГВАЯ
На картах показано, что иезуитские редукции обеспечивали утечку драгметаллов из Бразилии.
Иезуиты Парагвая. Другая история уничтожения
ВТОРИЧНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Вожделенная матрица совпадений катастроф готова, но ожидаемый результат оказался недостижим.
Судя по тому, как заполнен период 1783-1816 годов, следы заметали чрезвычайно тщательно.
Улики по факту научного подлога налицо, но они мне неинтересны, реконструкции подлинной хронологии улики не помогут.
Фиксирую факт своего поражения.
Это не означает отказа от мат.методов, это означает их вторичное место в очередности задач.
ОТ СЕБЯ:
Около трех месяцев назад я попросил донатов и теперь за них отчитался.
Объективно, такого мощного прорыва за столь короткий срок у меня не было никогда. Это приятно.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
Статистические методы отступили на второй план и более отнимать столько времени не будут.
Накопленные историческим ревизионизмом массивы данных уже позволяют анализировать глобальные процессы.
Анализ глобальных процессов на сегодня наиболее эффективен.
Эксперимент с донатами себя оправдал.
Если Вы дочитали этот пост до конца, можно просить о перепосте. Прошу.
Многократный перепост сделает этот текст (вместе со ссылками) неизымаемым из Сети.
Поисковые системы не любят показывать мои главные тексты, а при перепостах – придется показать.
Заранее признателен, Андрей Степаненко
Разъяснены принципиальные обстоятельства поведения цивилизации в период протекания Катастрофы.
Поведение посткатастрофической экономики
ОСУЖДЕНИЕ ТАМПЛИЕРОВ И СТАНОВЛЕНИЕ РКЦ
Показано становление Римской Католической Церкви как результат раскола внутри иудаизма.
Тамплиеры. Как в романе
ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ И ПАЛЕСТИНА ВО ФРАНЦИИ
Поставлена точка в многолетних диспутах о дислокации античной Палестины во Франции.
Юлий Цезарь и Палестина во Франции
РЕШЕНА ПРОБЛЕМА С НАПОЛЕОНОМ
Показана связь походов Наполеона с протеканием Катастрофы и серией суверенных дефолтов.
Соответственно, оценка исторической роли Наполеона I радикально меняется в сторону реализма и прагматизма.
Решаем проблему с Наполеоном
РАБОТОРГОВЛЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В АФРИКЕ
С помощью карт показана тесная связь обоих факторов, а представления о порядке и причинах работорговли изменены.
Работорговля и национальная государственность в Африке
АБОЛИЦИОНИЗМ. ФИНАНСОВЫЙ СМЫСЛ
Показана связь аболиционизма с интересами крупных игроков на рынке труда в Европе.
Заложено новое понимание исторических миграционных процессов и запланированный характер освобождения крестьян.
Аболиционизм. Финансовый смысл
СНИМАЮ ТРИ ОБВИНЕНИЯ С КАПИТАЛА
Показан объективный и вынужденный характер поведения капитала на рынке труда.
Снимаю три обвинения с капитала
СМЫСЛ ЗАКРЕПОЩЕНИЯ КРЕСТЬЯН
Процесс закрепощения крестьян как результат ликвидации феодализма абсолютизмом.
Смысл закрепощения крестьян
Здесь же рассмотрение целей серии восстаний феодальной знати по всему миру.
Цели восстаний в 1819-1826 годах
ДРУГАЯ ИСТОРИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЕЗУИТОВ ПАРАГВАЯ
На картах показано, что иезуитские редукции обеспечивали утечку драгметаллов из Бразилии.
Иезуиты Парагвая. Другая история уничтожения
ВТОРИЧНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Вожделенная матрица совпадений катастроф готова, но ожидаемый результат оказался недостижим.
Судя по тому, как заполнен период 1783-1816 годов, следы заметали чрезвычайно тщательно.
Улики по факту научного подлога налицо, но они мне неинтересны, реконструкции подлинной хронологии улики не помогут.
Фиксирую факт своего поражения.
Это не означает отказа от мат.методов, это означает их вторичное место в очередности задач.
ОТ СЕБЯ:
Около трех месяцев назад я попросил донатов и теперь за них отчитался.
Объективно, такого мощного прорыва за столь короткий срок у меня не было никогда. Это приятно.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
Статистические методы отступили на второй план и более отнимать столько времени не будут.
Накопленные историческим ревизионизмом массивы данных уже позволяют анализировать глобальные процессы.
Анализ глобальных процессов на сегодня наиболее эффективен.
Эксперимент с донатами себя оправдал.
Если Вы дочитали этот пост до конца, можно просить о перепосте. Прошу.
Многократный перепост сделает этот текст (вместе со ссылками) неизымаемым из Сети.
Поисковые системы не любят показывать мои главные тексты, а при перепостах – придется показать.
Заранее признателен, Андрей Степаненко
Источник: ss69100.livejournal.com