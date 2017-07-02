Еретический взгляд Do Naчала, и закон девятки.

Ч.1. Сакральное время.

"Противоречий в реальности быть не может. Ни частичных, ни общих. Чтобы поверить в наличие противоречий, нам придется отказаться от веры в существование мира, окружающего нас, от природы всех вещей, и заменить все это любым случайным измышлением фантазии — измышлением, возникающим лишь потому, что тебе хочется, чтобы оно возникло. Любая вещь является лишь тем, чем она есть, в согласии с ее сутью. Противоречий быть не может.”

- Девятое правило Терри Гудкайнда.

1. Закон Девятки в наследии Человечества.

Кто-нибудь задумывался, почему в Русских сказках есть тридевятое государство, за тридевять земель? Откуда возникли морские суеверия о роковом девятом вале? Почему Данте Алигьери придумал именно девять кругов ада? Почему традиционно поминки справляются на девятый день? Почему через девять дней ментальное тело освобождается от мёртвого физического тела? Почему у кошки именно девять жизней? Почему наши предки определяли у человека наличие девяти чакр, и наделяли человека девятью чувствами? Почему требуется именно девять месяцев, от зачатия до рождения нового человека?

В Сказе о ясном соколе, Настенька выросла в семье, где было 9 сыновей и 3 дочери, и отправляется она за тридевять дальних далей. Согласно Левашову, в сказе образ ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ и ЗАТРИДЕВЯТЬДАЛЕЙ ДАЛЬНИХ — просто образ большой удалённости.

Можно вспомнить сколько планет в солнечной системе, и подумать, может-ли их быть больше 9? Официально, до 2006 года, в солнечной системе было принято считать 9 планет. Последняя, девятая, от Солнца планета — Плутон. Однако не стоит забывать, о существовании астероидного пояса вместо планеты Фаэтон между Марсом и Юпитером.

Вопрос, случаен ли сам образ, планетарной тройной девятки? Бог троицу любит, гласит Русская поговорка. В Англо-саксонском варианте – беда приходит троицей. Принцип троичности в славянском ведизме непререкаем, он проявляется в религии, в науке и искусстве. Однако и девятка не обделена вниманием.

Под сфинксом находятся заключённые одна в другую 9 хрустальных ваз (из теорий).

Музей Востока (Ташкент): 9 шаров, вложенных друг в друга. Шары не разъёмные, видны все.

В греко-римской традиции существует 9 богов, а позднее девять муз. 9 - священное число в скандинавской и древнегерманской символике.

Масонская легенда о 9 Неизвестных, согласно индийскому преданию о царе Ашоке, хранящих всю мудрость мира, пришла из Атлантиды, после усмирения которой, трое низложенных верховных жрецов были подвергнуты полной раскрутке сущности, а 9 жрецов лишены жезлов и переселены в Египет.

Император Ашока, Индия, с 273 г. до н.э. — общество 9 неизвестных с дешифровкой названий: техника пропаганды и психология войны; физиология; микробиология; превращения металлов; средства связи — земные и неземные; гравитация; космогония; свойства света; социология и законы эволюции обществ.

Каждый из 9 членов общества обладал книгой, в которой были заключены и постоянно пополнялись знания в определённой области науки.

Современники упоминали более 40 апорий Зенона, до нас дошли 9, обсуждаемые в «Физике» и в других трудах Аристотеля.

У пифагорейцев девять - предел всех чисел, внутри которого существуют и обращаются все прочие.

В христианской символике девятка фигурирует редко. Есть тройные триады ангельских хоров, девять сфер и кругов вокруг ада.

У китайцев 3х3 - самое благоприятное из всех чисел, означающее также восемь направлений плюс центр в качестве девятой точки, как в Зале Света. Есть девять основных общественных законов и девять классов чиновников.

У евреев 9 - чистое понимание, истина, поскольку девятка воспроизводит себя при умножении. В Каббале символизирует основание.

В Индуизме 9 символизирует священный огонь Агни. Так же самовоспроизводящийся символ неуничтожимой Истины. У буддистов 9 - это высшая духовная сила, небесное число.

Древние Славяно-Арии оказались самыми практичными, найдя девятке конкретное применение.

В Даарийском круголете числобога было 360 дней, которые наши предки разбивали на 9 МЕСЯЦЕВ ПО СОРОК ДНЕЙ КАЖДЫЙ. Во втором томе, ныне запрещенной книги "Россия в кривых зеркалах”, Н.В. Левашов так же упоминает календари Майя, которые тоже содержали 360 дней, и 360+5 дополнительных дней, в результате изменения прецессии Земли после планетарной катастрофы.

Рунами против часовой стрелки обозначены 9 дней в неделе, 9 сороков в Лете и 9 стихий – это внутренний круг. Внешние кольца Круголёта отражают 16 часов в сутках, 16 Лет в Круге Лет и 16 Чертогов Сварожьего Круга.

В неделю входит 9 дней - понедельник, вторник, тритейник, четверг, пятница, шестница, седьмица, осьмица, неделя. Забавный момент, что в Романской языковой группе, 7 дней недели называются согласно планетам – Лунный день, Марсов день, Меркурия день, Юпитера День, Венеры День, Суббота – Сатурна день, Воскресение – Солнца день. Не во всех языках присутствуют все названия планет, однако если объединить хотя бы испанский, французский и английский – то совпадений быть не может. Остается вопрос, сколько же у отколовшихся от материнской империи, народов было дней недели, как планет - 9, или вместе с луной и солнцем - 11?

Круголет Числобога построен по концепции 9*16=144, где сердцевина выполнена в виде девяти лучевой звезды Инглии. Каждое 16-ое лето считается священным, и состоит из 369 дней.

Интересный факт, что последние 10 лет стандартным разрешением телевещания, включая видео Ютуб, стал формат 16:9 (вместо 4:3), где все подстандарты кратны девяти – 144p, 288p/240p, 360p, 720p, 1080p и т.д. Стоит отметить, что 144, так же первое, кратное девятке, число в ряде Фибоначчи. Что обуславливает, согласование с пропорцией Золотого Сечения. Числа 11 и 369 тоже неслучайны и будут рассмотрены далее.

Еще один занимательный факт. Сегодняшние технологии ограничены миллиардом. 9 нулей, приставки СИ: гига- (Г) и нано- (н). Уже много лет Микропроцессорная техника ограничена работой с подложками кристаллов, в нанометровом диапазоне, и в то же время тактовая частота чипов ограничена в начале Гигагерцового диапазона. Причина проста, за границами девятки, перестают работать законы физики, и проявляются квантово-механические эффекты. Потенциал роста вычислительных способностей цифровой техники исчерпан, кроме того, он постоянно уменьшается усложнением языков программирования.

Однако мы слишком отклонились от нашего Наследия Предков (Аненэрбе). Кто-нибудь обращал внимание, что немецкая программа селекции Истинных Арийцев, называлась – Источник Жизни (Лебенсборн)? Думается, это был еще один программный вектор цели поиска решения эволюционного преобразования мозга. Однако какие невозможно притягательные декорации использовали Нацисты. Легко понять, как Германский Народ дал себя обмануть и использовать в вещном применении против братских Славянских Народов, так же примененных в рамках бесчеловечных экспериментов системы, а потом посланных в братоубийственную мясорубку.

В Первом Круге, Славяно-Арийских Вед, Перун говорит о предстоящих в будущем событиях на протяжении Сварожьего Круга и Девяносто Девяти Кругов Жизни. Сварожьим Кругом наши предки называли Славяно-Арийский круголет Числобога.

„По воле Бога Сварога, Отца Моего, возвестил я вам о Вечных Законах Мироздания, и о Великих Испытаниях на протяжении Сварожьего Круга, и Девяносто Девяти Кругов Жизни, койи произойдут в будущем на Мидгард-Земле…" - Сантия 7, шлока 16 (112).

Наша Галактика вращается вокруг своей оси, и поэтому расположение чертогов (Созвездий) на ночном небе меняется. Полный оборот наша Галактика совершает за 25 920 ЛЕТ! Поэтому, ПОЛНЫЙ ОБОРОТ СВАРОЖЬЕГО КРУГА ПРОИСХОДИТ за то же время — 25 920 ЛЕТ! Один Круг Жизни равен 144 годам. Учитывая всё это, можно перевести информацию в привычную для большинства форму. Таким образом, временной интервал в Сварожий Круг и 99 Кругов Жизни оказывается равным 40 176 годам!

Именно на эти факты обращает наше внимание Н.В. Левашов, во втором томе запрещенной книги "Россия в кривых зеркалах”. Давайте разбираться.

В западных системах оккультизма существует метод, известный под названием "теософского сложения” (редукции), т.е. определение чисел, состоящих из двух и более цифр, суммой этих цифр. Феномен этой еретической функции в логическом противоречии, в то время как исполняется операция сложения, разрядность числа уменьшается. Таким образом проявляется эффект сворачивания сколь угодно больших чисел к девятеричному основанию. (Первая жертва метода 10=1)

Этот метод дает возможность выйти за рамки стандартного математического применения чисел. Получаем:

Первый период Великих Испытаний -25 920 (2+5+9+2+0=18=1+8=9);

Второй период Великих Испытаний -14 256 (1+4+2+5+6=18=1+8=9);

Весь период Великих Испытаний -40 176 (4+0+1+7+6=18=1+8=9);

Или в оригинале 279 (180+99) Кругов Жизни.(2+7+9)=(1+8+9+9=9);

Один круг жизни -144 лета (1+4+4=5+4=9);

Все приведенные этапы делимы нацело, и согласно принципу теософского сложения, несут образ числа 9. Случайность? - Не думаю…

Присутствие девятки в вычислениях, как бы является характерным почерком наших славяно-арийских предков, и свидетельством определенной неизвестной нам, логики. Может бытьЗакон Девяток и правда является одним из Вечных Законов Мироздания? Давайте разбираться в чем суть этого закона.

* * *

Всё происходящее в природе, связано с изменением материй, их состава, количества и той или иной динамикой их эволюции. Вспомните, наша Метавселенная образует систему дискретных пространств разного качественного и количественного состава. Наше пространство-вселенная образовано слиянием семи форм материй и находится в некотором смещении от центра зоны искривления мерности, в которой «родилась» наша метавселенная.

В центре этой зоны образовалось пространство-вселенная из девяти форм материй и, последовательно удаляясь от центра, в дискретных зонах изменения мерности на Δλ, образовались пространства-вселенные из восьми, семи, шести, пяти, четырёх, трёх, двух форм материй нашего типа квантования мерности.

И если рассматривать в глобальном масштабе эволюцию метавселенной, можно прийти к умозаключению о том, что центральная зона из девяти форм материй максимально устойчива, в то время, как пограничные зоны — нестабильны, и внешние влияния вызывают в пограничных пространствах-вселенных, образованных слиянием двух форм материй, неустойчивость. И при этом возникает эволюционное развитие тех или иных процессов в веществе, образующем эти пространства-вселенные.

Нашу метавселенную формируют девять форм материй. Число перестановок (комбинаций) из них равно 459. Учитывая, что минимальное число взаимодействующих между собой форм материй должно быть не менее двух, эту цифру можно получить из формулы

где: n = 9; 2 ≤ m ≤ 9.

Аналогично, в результате «сверхвзрыва» в зоне смыкания матричных пространств, образуется система метавселенных, которая получила условное название суперпространство первого порядка, которое образуется слиянием девяти форм материй.

В нашем матричном пространстве встречное смыкание, возникшее вследствие влияния метавселенных на мерность матричного пространства, возникает в метавселенных, образованных девятью формами материй.

…

Н. В. Левашов определяет концепцию времени, как процесс последовательного полно-циклического перетекания события возмущения первичных материй через 9 пространств различной структуры и мерности нашей метавселенной.

В.П. Ефимов предлагает свое понимание:

Каждый физический объект Природы обладает внутренним временем.

В природе существуют периодические процессы, которые человек использует, как эталон для согласования своих действий с окружающими, а также процессы перехода материи из одного состояния или формы в другое. Эти процессы протекают быстрее или медленнее и это они — реальны и материальны. В разных точках пространства одни и те же процессы могут протекать с разной скоростью, причём, в некоторых случаях, она варьируется в довольно широком диапазоне.

Время — это отображение [внутреннего] пространства [физического объекта] на внутреннюю частоту самого пространства [физического объекта].

Однако, человек вместо фиксирования процессов, которые происходят внутри физических объектов, использует понятие время для измерения временных интервалов как внутри физических объектов, так и вне их. Например, при измерении расстояний до звёзд. Использование времени в этом случае не имеет никакого смысла, так как время не является линейным параметром для измерения расстояния.

[Внутреннее] время Земли идёт «по часовой стрелке»: слева направо. Мерность [внутреннего] времени меньше мерности [внешнего] календарного времени (на поверхности) Земли. Календарное [внешнее] время Земли идёт «против часовой стрелки»: справа налево. Мерность календарного [внешнего] времени Земли меньше мерности астрономического времени Космоса. Астрономическое время Космоса идёт «по часовой стрелке»: слева направо. Шаг мерности — 0,5.

Для фиксирования временных интервалов в рамках Земли используется календарь. (Мерность в понимании В.П. Ефимова несет его собственное понимание, которое можно почерпнуть из книги - "С Начала. Философия Будущего.", свободно доступной на сайте НИИ ЦУС.

Получается, что наши Славяно-Арийские предки, создавая Коляды Дар на основе закона девятки, знали и понимали структуру и смысл существования метавселенных и суперпространств. А сказочные путешествия за тридевять земель, тридевять дальних далей и т.п. на самом деле точно описывали не только конкретные расстояния, но масштаб путешествий, от планетарных систем до суперпространств?! И благодаря этим же рассуждениям, мы видим, что цикличность описанных в Славяно-Арийских Ведах, событий соответствует реальным космическим процессам, либо даты и числа в Ведах, подогнаны с пониманием реальных законов мироздания, на уровне Н.В. Левашова, могли-ли такими знаниями обладать современные учёные или спецслужбы? Ответ очевиден. Славяно-Арийские Веды – подлинны.

Известно, что в природе всё подчиняется законам гармонии (законам «золотого сечения», качественной симметрии и нарушенной симметрии), поэтому предположим, что именно законы гармонии определяют порядок и последовательность образования суперпространств. Например, спираль галактики подчиняется закону «золотого сечения». Уже в самом «золотом сечении» мы наблюдаем симметрию. Потому что симметрия является свойством «золотого сечения».

И.М. Кондраков ответил на вопрос, почему именно 9 первичных материй образуют наиболее устойчивую систему метавселенных. При этом известно, что наиболее неустойчивыми образованиями, являются такие, которые синтезируются из двух и трёх форм материй.

Обращаясь к труду Игоря Михайловича, для подтверждения выдвинутой гипотезы рассмотрим ряд из четырнадцати первичных материй, из которых и образована система метавселенных с мерностью Пи = 3,14. Если гипотеза верна, то суперпространство из девяти форм материй должна находиться в особом положении, т.е. быть наиболее устойчивой. А устойчивость обеспечивается гармонией между всеми элементами системы.

Примем 14 материй за единицу. Согласно закону «золотого сечения», отрезок из четырнадцати материй должен делить на две части – 0,618 и 0,382. Синтез форм материй начинается минимум с двух материй. При этом должен присутствовать перепад ΔL, чтобы материи смогли выродиться в соответствующем пространстве, где качества взаимодействующих материй и пространства полностью совместимы. Следовательно, таких перепадов должно быть 14 - 1 = 13. Умножив 13 на 0,618, получим 8 перепадов по ΔL, т.е. 8-й перепад попадает на 9 форм материй.

Таким образом, гипотеза подтверждена. Построим график зависимости устойчивости (У) гибридных материй от соотношения Ø/N, приняв десятибальную систему для оценки устойчивости образуемой метавселенной из того или иного количества форм материй. Из графика видно, что самым неустойчивым образованием является суперпространства из двух и трех форм материй.

Если представить, что идеально построенный график должен напоминать половинку скорлупы яйца, то любые вопросы о зоне максимальной стабильности отпадают сами собой. Образ очевиден. Но это уже другой тип логики согласно третьего обращения К.О.Н., сегодня еще мало распространенный. Сейчас большинство требует математических доказательств, или соответствия святому писанию.

Но доказывать можно до бесконечности: достаточно лишь иметь под рукой десяток-другой формул или цитат, подкрепляющих мнение, и ловко манипулировать ими в ходе дискуссии, прекрасно понимая, что у оппонента тоже имеется десяток-другой цитат в поддержку прямо противоположного мнения. Любой статье можно придать весьма весомый и умный облик, прикрепив к ней обширный список якобы использованной литературы и нашпиговав её наукообразными терминами, от которых потянет в сон на первой же странице.

Суть то вся в том, что каждый должен доказать только самому себе известные тысячелетиями законы мироздания. Точнее, не доказать, а вновь открыть.

2. Девятка в реальной жизни.

Одно из первых открытий теософского сложения, это уникальность числа 9.

Любое число делится на 9 в том и только в том случае, если сумма его цифр делится на 9. Так же любое натуральное числопредставимо в виде суммы не более чем девяти кубов натуральных чисел.

Пифагору приписывают высказывание: "Мир построен на силе чисел". В его школе познание свойств чисел являлось первой ступенью на пути к эзотерическому знанию. Числа, по Пифагору, имеют как количественные, так и качественные черты. У пифагорейцев 9 - предел всех чисел, внутри которого существуют и обращаются все прочие.

Может быть число окружности Пи, и число спирали Фи, тоже как-то связаны с девяткой?

Сумма всех цифр прямой и обратной шкал, в каждой точке транспортира всегда дает девятку.

ЦИФРА «9» это число, согласованное с окружностью, потому основные 8 углов, 45,90,135,180,225,270,315,360 - все кратны девятке (как, впрочем, и 16 дробных углов). Сумма углов всех платоновых тел также всегда кратна девяти.

Напомним, что прямой угол в 90 градусов, служит контурным инструментом построения логарифмической спирали Фибоначчи, и таким образом, лишний раз подтверждает согласование девятки с Золотым Сечением.

Евклид впервые связал Платоновы тела (в частности, додекаэдр и икосаэдр) с золотым сечением. С Начал Евклида, Платоновы тела и «золотое сечение» развиваются в науке в неразрывном единстве как два выразителя гармонии в окружающем нас мире, введённые ещё в античный период. Ключом этой связи является - кратность углов граней платоновых тел, девятке.

Иначе говоря, принцип золотого сечения согласован с законом девятки, а наглядной иллюстрацией этой связи являются додекаэдр и икосаэдр. Получается, что в симметрии структуры додекаэдра сосредоточено решение трёх извечных проблем математики – Счёта, Измерения и Гармонии.

Известно, если ленту разрезать вдоль на расстоянии 1/3 от края, то в результате получатся два сцепленных кольца: одно обычное и второе — кольцо Мёбиуса. И сколько бы мы не разрезали это «второе» кольцо, в результате будет получаться ещё одно такое же кольцо. И так до «бесконечности»… Хотя, конечно, ограничение всё же есть. Однажды ширина кольца станет настолько маленькой, что сделать следующий разрез будет невозможно.

Кто сказал, что ширина ленты Мёбиуса может быть ограничена? Если и по ширине, а также по высоте лента Мёбиуса будет свёрнута в кольцо Мёбиуса, то тогда мы будем иметь сферу Мёбиуса.

Евклид, используя понятие точки описал геометрию, однако он не подозревал, существование у точки внутренней структуру. Нам же эта внутренняя структура точки даёт возможность рассмотреть её как сферу Мёбиуса.

Как утверждает В.П. Ефимов, сфера Мёбиуса ФОРМИРУЕТ ПЛАТОНОВЫ ТЕЛА. И, собственно, ЛЮБОЕ ПЛАТОНОВО ТЕЛО – результат усложнения внутреннего строения сфер Мёбиуса.

Однако идеальной атомной структуры (полностью заполнены все связи) на Земле НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Эта структура только в вакууме (в Космосе) при условии, что нет никаких решёток по типу трубок связи. Отрывая по лепестку от идеальной структуры (по принципу «любишь-не любишь») получим ВСЁ МНОГООБРАЗИЕ химических элементов.

Атомная структура отображает ВСЕ пять Платоновых тел. В реальном мире мы не наблюдаем «геометрических» (математических), то есть существующих как абстракция, объектов. Все частоты в атомной структуре построены на октавах (степень – 2n), но додекаэдально-икосаэдрально-тетраэдральный контур (ДИТк) дополнительно построен с использованием ИСТИННОГО правила золотого сечения. Также «построен» и контур Генератора, который взаимодействует («принимает») Программы «СветЛ».

Нас должны интересовать ДВА ТЕЛА – куб (структура передачи информации старой Системы Управления) и додекаэдр (структура передачи информации в условиях Новой Системы управления).

* * *

Терри Гудкайнд, чьи книги с интересом читали Светлана и Николай Левашовы, дал толчок к пониманию многогранности Закона Девяток. В одноименном романе автор доводит концепцию основных этапов развития человека. Все ключевые события в жизни человека происходят по закону девяток. Далее загадочный символизм девятки всплывает и в книге - Третье Царство, однако в своем негативном отражении. По всей видимости, Гудкайнд избрал способом передачи информации – художественное повествование и душевные сопереживания читателя. Этим же путем шла и Светлана Левашова в своем Откровении. Ведь Человек Разумный способен на созерцание и сопереживание, и это тоже способ эволюционного развития. Притом не ограничивающий путь искателя в рамках потенциальных заблуждений самого автора.

Кратко смысл в том, что по мере взросления, человек восходит на этапы эволюционного развития материальных тел сущности, 9 лет – нижнеастральное, 18 лет – верхнеастральное, 27-36 лет - первое ментальное и так далее. Каждому этапу соответствуют переходные события в личной жизни. Наградой за успешный переход является попустительство законов мироздания в зарождении качественно нового материального уровня сущности. Таким образом можно обобщить художественное описание Гудкайндом, и научное описание одного и того же процесса Левашовым.

Кстати, есть еще одна интересная контрольная точка в возрасте индивидуума. Это 54 года. Г.П. Климов характеризовал этот возраст, как климактерическое помешательство, выявляющее дегенератов. А.М. Хатыбов интеллигентно пояснял: Для "жидов" Система устанавливает временную подпорку (общее время существования 54 года) и делает из них обычных биороботов с заданными функциями. 54 - максимальное число лет существования мозга для биоструктур типа 1 (код = 421, обеспечивающий Комплекс - Арарат); По завершении кармы роботы прыгают из окон, совершают аварии, берут в руки оружие и т.д. Особенно ОПАСНЫ эти особи в армии. Современная наука не располагает способами и средствами обнаружения и нейтрализации роботов. В свете сказанного нетрудно представить последствия, повышения пенсионного возраста правительством Медведева. И первые ласточки уже полетели из открытых окон гос. структур. Возможно по этой причине первому министру обороны США, Джеймсу Форрестолу, в возрасте 57 лет, всё-таки удалось выбросится из окна. Очевидно, что наши "слуги народа” не читали ни Климова, ни Хатыбова. А эту статью им читать уже поздно.



9 мая, 1945 года, случайна-ли дата окончания второй мировой войны? К маю 1945 года (праздник Дня победы 09 мая — тоже Программный процесс), согласно ОФЧ, к своему завершению подходила вторая фаза очередного этапа развития генотипов мозга социальных паразитов, 1904 г.-1946 г. — "Воинствующий фашизм”. Цинично? Да. Однако использование согласованных с законом девятки дат, лишь подтверждает факт надсистемного управления этим процессом.

Примером перехода по закону девятки может служить 27 января 2016 года, 72 годовщина победы в 900 дневной блокаде Ленинграда.

До сего момента, 27 января отмечался Международный день памяти жертв Холокоста. Установленный Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 (Резолюция № 60/7)

В нумерологическом толковании 27 несет смысл «человек в момент вмешательства в его судьбу Божественного Провидения». Главное значение числа 27 — это союз Бога с Человеком. Символизм числа 72 как бы опровергает распространённое заблуждение, что Бог не принимает участия в наших суетных житейских заботах.

27 и 72 числа перевертыши. 27 это трижды девять (999). И, согласно теософскому сложению 2+7 = 9, и 2+1+6 = 9

Таким образом, Русская победа в блокаде Ленинграда - перевертыш еврейского холокоста. По закону девятки, произошёл перехват цивилизационного вектора развития возрожденной Системой Управления.

Согласно ОФЧ. Прил.7 "... Символом переходного периода по выводу Конструкции политической власти России из состояния саморазрушения (фашизма) может стать символ:

Знак триединства это три цифры «9», т.е. – 999. Символ «девятки» – это раскрутка энергий «на отдачу», символизирующая «хлеб насущный от Всевышнего» («шестерка» раскручивает энергии «на потребление», является символом «эго»). Каждый лепесток символа исходит через 1200, что в простом сложении дает – 3. Это также символизирует «триединство»: надсистему, систему и подсистему, что есть суть и сущность Материального мира.

Для «увлечённых «цифрологов» число 999, как правило, воспринимается как 27 или 72, что с древних времён сочетались с такими явлениями, как 27 - «жизнь, энергия, ковчег», 72 – «смерть, погибель, инферно». "

Факт, В.В. Путин начал политическую карьеру в 1999 году. Потому среди фанатичных адептов новообрядческих христианских сект бытует поверье, о приходе, обманувшего пророчество, Антихриста. Однако их не интересует исторический факт, что в 1666 году Патриарх Никон громил Русское Православие, абсолютизируя власть династии Шляхетско-Ватиканских агентов Британской короны. С ними всегда трагикомедия, как любил говаривать Г.П. Климов.

К слову сказать, в 2018 году наступает юбилей тройной девятки. Провозглашении РФ – 27 лет (25.12.1991), РСФСР провозглашена на 72 года раньше (01.18.1918). 11.05.2017 заканчивается время, позволяющее официально оспорить за 72 часа до истечения срока 11.08.2017, права Елизаветы II (которую Джордж Буш, "случайно” назвал Елизаветой 11) как Суверена на Российскую Империю\РР (с 14.09.1917) - с правами и в границах территории РИ\РР в период с 7.11.1917 до 18.01.1918.

Отгадайте, в какую дату пройдут выборы президента РФ в 2018 году? - https://www.youtube.com/watch?v=guvoNOsSDF4

Факт - При переводе 9 из десятичной системы счисления в восьмеричную, получается 11.

Интересная пляска цифр 9 и 11, случайность? – Не думаю...

Однако, впереди будет еще интересней.

Продолжение следует ...

РНТО

Андрей Рехтин