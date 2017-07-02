Э. БАЙКОВ: КАК ЖИВЁШЬ, ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ?

На государственном уровне, чиновники высшего ранга, да и первое лицо, тот же Президент, призывают поддерживать фермеров, предпринимателей, малый и средний бизнес… А на деле на местах мы наблюдаем совершенно иную картину, и она не радует. Как живёт сегодня человек на земле? Как в капле воды отражается небо – в судьбе героя очерка отразилась судьба фермерства российского… Широкая русская душа и немецкая педантичность позволили Анатолию Лихому стать успешным фермером. Но…

Герой нашего очерка родился в далёком 1957 году в д. Нижегородка Уфимского района. А в 1961 году, когда отца перевели главным инженером совхоза имени Цюрупы, семья переехала в с. Булгаково. Так что, детство и юность Анатолия Лихого прошло в сельской местности. Понятен последующий выбор молодого человека – он поступил в Башкирский сельскохозяйственный институт, где выучился на зоотехника. Там же познакомился и со своей будущей супругой Екатериной – учились в одной группе и незадолго до окончания, на пятом курсе сыграли свадьбу.

Молодожёны по распределению попали на Алтай, где пять лет проработали зоотехниками по пчеловодству. Впрочем, была мечта заняться животноводством. Потому, когда в 1984 году вернулись в родные края, поселились в с. Таптыково, да так тут и осели. Поначалу Анатолий Васильевич устроился главным зоотехником, а через семь лет перевёлся на автобазу Башмелиорации в Дёме.

С 1999 года Лихие завели себе пасеку в лесу. Но хотелось большего. Наблюдая воочию, как хозяйства стали сокращать объемы и площади посевов, решили: чем бурьяном будет поле зарастать, лучше самим заняться выращиванием сельскохозяйственных культур. Сказано – сделано: поначалу взяли в аренду на двадцать пять лет 160 гектаров. Приобрели трактор «Алтай», распахали поле и посеяли пшеницу, а под покров – люцерну и донник. Затем стали сеять и гречиху.

Хорошие урожаи позволили постепенно приобрести в лизинг трактор МТЗ и прочую сельхозтехнику, среди которой гордость крестьянско-фермерского хозяйства Лихих два новых комбайна «Акрос» и косилка «КПС». Построили свою мастерскую. Часть участка пришлось отдать под паи, появились другие хозяева, поэтому решили взять в аренду ещё земли. Арендовали у пайщиков «Агро-Ойла» и «Урал-агро». Всего набрали 650 гектаров.

На вопрос, как справляются, Анатолий Васильевич пожимает плечами: труд фермера всегда был нелегким, но это то, что умеешь делать хорошо и с любовью. Поэтому в прошлом году Лихие арендовали 1850 гектаров в Давлекановском районе. Туда перекинули часть культур, в частности горох и нут.

– В этом году зерновые засеяли, а вот гречиху только наполовину, – сетует глава хозяйства, – мешает непогода.

Тем не менее, большую часть своего времени хозяин КФХ проводит на полях. Вообще работоспособность у Лихого-старшего в крови.

– По материнской линии я немец, – рассказывает Анатолий Лихой, – мои бабка с дедом, поженившись, в 1914 году нанялись в батраки к хозяину. Видно, хорошо работали, что при расчёте получили лошадь, телегу и корову-нетель. Вот с этого и начали своё хозяйство. Жили в Казахстане, к 1932 году поставили крепкое хозяйство – были свои лошади, коровы, даже верблюды. Тут их и стали раскулачивать.

С одной лошадью и коровой, взяв жену и шестерых детей, дед нашего героя подался на Волгу. Увы, возле г. Энгельса глава семейства заболел тифом и вскоре скончался. Пришлось бабушке одной с шестью детьми как-то устраивать жизнь. Добралась до Саратовской области, где у неё родственник работал директором кооперативного хозяйства. Взял он её ухаживать за гусями. Интересный факт: до неё гуси не плодились, а женщина, хоть и была молодой, но знала секрет – в стаде преобладали гусаки, потому она, выявив их, лишних убрала и дело тут же заладилось. Увы, через некоторое время родственника сняли с должности, пришлось уйти и ей. Устроилась в опытное хозяйство портной, а потом переехала в Башкирию. Так предки Анатолия Лихого оказались в наших краях.

С особой теплотой вспоминает наш собеседник своего отца Василия Логиновича. Несмотря на тяжелый крестьянский труд, тот успевал писать стихи и даже выпустил несколько книг поэтической лирики. Интересно, что и Анатолий Васильевич человек творческий, ещё во время учебы в институте руководил вокально-инструментальным ансамблем, а, приехав в Таптыково, сразу же организовал здесь при клубе музыкальный коллектив.

– Да он и поёт очень хорошо! – улыбается супруга.

Теперь уже у самих Анатолия Васильевича и Екатерины Леонидовны выросли и возмужали трое сыновей, окончившие родной вуз родителей – Башкирский государственный аграрный университет, и активно помогающие им в хозяйстве: старший Антон в качестве ветеринара и юриста, средний Лев – экономиста, младший Леонид – инженера-механика. Радуют дедушку с бабушкой двое внуков и две внучки.

Что говорить, хозяйство у Лихих крепкое, пусть же будет таким же крепким их здоровье и семья, а урожаи неизменно радуют.

Василий Лихой

Первая любовь

За рекою жарким летом

Бор сосновый томно млел,

А за бором в роще где-то

Соловей-стозвонник пел.

И туда, где перезвоном

Занимало соловья,

В рощу липовую с клёном

Я водил, любовь, тебя.

Там в тени, под шапкой клённой,

Шёл любовный ритуал,

Ненаглядною мадонной

Тебя, помню, называл.

И на травном одеяле,

Утопая средь цветов,

Словно первенца ласкал я

Тебя, первая любовь.

Ты, чарующе, поила

Красотой меня своей

И стрелой любви пронзила

Сердце юности моей.

Очарованный тобою

Я любви взаимной ждал

И невинною любовью

Красоту оберегал.

Изъяснялся я, не смея,

Без речисто-пышных слов,

Поцелуями лелея,

Ждал ответную любовь.

Твой ответ тогда был кратким,

Не излив словесных струй,

Но зато каким был сладким

Твой ответный поцелуй.

С поднебесья в шапку клёна

Солнца канули лучи,

И в тени твои, мадонна,

Были губки горячи.

На всю жизнь во мне остались

Те укромные места,

От любви где возгорались

Наши юные сердца.

Не судьба, Любовь рассталась,

Не пришлось свестись ей вновь…

Так невинной и осталась