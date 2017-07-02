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Для нищебродов наступает момент истины

14:02. 2 июля 2017 Просмотров - 228 4 коммент. Опубликовал:

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Миллионы россиян оказались в долговой яме

Первому банкроту — физическому лицу в России списали все его долги. Такое решение 28 июня 2017 года принял арбитражный суд Челябинской области.
 
Банкротство — выход для «вечных должников»
 
Дарья Расторгуева, задолжавшая банкам около 14 млн рублей, первой в Российской Федерации подала иск о банкротстве физического лица. И лишь спустя три года женщине списали долги. В критической ситуации Дарья в свое время оказалась не по своей вине. Бизнес перестал приносить доход, за ипотеку приходилось платить по 80 тысяч рублей в месяц, а сама Дарья ждала третьего ребенка. Банкротство стало для нее спасительным шансом избавиться от многочисленных долгов.
 
Напомним — чтобы стать банкротом, физическое лицо должно иметь долг перед кредиторами не менее 500 тысяч рублей и более чем трехмесячную просрочку по исполнению кредитных обязательств. Но это еще не все — необходимо потратиться на услуги управляющего, который руководит процедурой банкротства. Поэтому, погрязнув в кредитах, многие россияне не спешат и инициировать процедуру банкротства физического лица. Юрист Изабелла Атласкирова считает, что банкротство физических лиц для России — еще очень новая практика, поэтому пока не стоит делать поспешных выводов о неэффективности этой процедуры. Чтобы процедура банкротства физического лица действительно стала востребованной, она должна приносить гарантированное освобождение от долгов и, кроме того, не быть слишком дорогой для должника, и так находящегося в сложной ситуации.
 
Чем больше кредитов — тем сложнее их отдавать
Неподъемные кредиты стали настоящей бедой для многих российских граждан. Многие россияне, будучи не в состоянии расплатиться по кредитам, увязают в долгах все глубже и глубже. По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), 71% заемщиков на момент взятия очередного кредита уже имеют по пять и более займов. Чем больше на гражданине «висит» кредитов, тем сложнее ему исполнять долговые обязательства. Например, среди граждан с одним кредитом просрочку платежа на срок более месяца допускает лишь 12%, а среди людей с пятью и более кредитами — уже почти 40%.
 
Иногда взять кредит россиян заставляют вынужденные обстоятельства, например — тяжелая болезнь, необходимость срочного приобретения жилья, проблемы с законом. Но во многих случаях деньги в долг берутся на приобретение товаров и услуг, без которых, на первый взгляд, вполне можно было бы и обойтись. Например, чего стоит одна вечная эпопея со взятием в кредит дорогостоящих смартфонов? Пышным цветом расцвели микрофинансовые организации, которые предоставляют людям займы под баснословные проценты. Должники, взяв 10 тысяч рублей, должны отдать 15,20,30 тысяч — в зависимости от просрочки платежа. Кто-то предпочитает не отдавать — и становится жертвой нападок коллекторов. Недобросовестные МФО просто разоряют людей, пользуясь финансовой и правовой неграмотностью многих среднестатистических россиян.
 
Кредит не сделает богаче
 
Что заставляет людей брать кредиты даже тогда, когда в этом нет реальной необходимости? Известный психолог Алена Ал-Ас убеждена, что все не так однозначно. Многие люди хотят продемонстрировать, что они живут на достойном уровне, имеют возможность ездить на хорошей машине, посещать курорты, щеголять в новых нарядах. Такая мораль нищебродов. Которым главное — пустить пыль в глаза.
 
«СП»: -Какова мотивация людей, берущих кредиты?
 
Можно весьма условно выделить два типа людей. Первые считают, что если у них стабильный доход, подержанный автомобиль и квартира в собственности или аренде, но при этом нет кредитов, то они — свободные люди, не имеют долгов и никогда не могут стать «рабами» кредитного бремени. Другие, напротив, убеждены в том, что с помощью кредитов можно «здесь и сейчас» хорошо жить. Зачем откладывать на покупку квартиры десятилетиями, ютясь на съемном жилье, если можно взять ипотеку и уже через считанные месяцы жить в комфортабельной квартире? Так же и с авто — зачем ездить на старой подержанной машине, если можно взять дорогой джип, пусть и в кредит.
 
«СП»: — То есть, «жизнь в кредит» превратилась в стиль современного человека?
 
— У нас в стране более половины россиян «в кредитах». Я не вижу ничего плохого в том, чтобы взять кредит на более хорошую машину или взять ипотечный кредит, чтобы не жить годами и десятилетиями на съемной квартире. Но когда в кредит берутся шубы, украшения, дорогие смартфоны — это уже следование общему потребительскому настрою общества. Но ведь не всегда принцип «делай как все» разумен. Можно попасть в очень неприятную ситуацию, если не думать своей головой, а оглядываться на окружающих.
 
«СП»: — Кредит расширяет «зону комфорта»?
 
— Есть такая точка зрения, что «должники», обрастающие кредитными автомобилями, предметами роскоши, совершающие турне в кредит по всему миру — просто гедонисты, стремящиеся здесь и сейчас жить максимально комфортно. Они живут сегодняшним днем и не хотят откладывать на завтра то, что можно получить сегодня. Но я бы сказала, что многие из них просто инфантильны. Как ребенок не может отказаться от идеи покупки новой игрушки и начинает ее требовать с родителей, так и подобные заемщики начинают набирать все новые и новые кредиты. Достаточно часто это приводит к серьезным проблемам. Возникают крупные долги перед банками, а ведь высокооплачиваемой работы или доходного бизнеса тоже можно лишиться.
 
«СП»: — Можно ли жить не в кредит и обеспечивать свои потребности в должном виде?
 
— Конечно. Только для этого необходимо грамотно планировать свой бюджет. Это не столь сложно, но очень полезно. И, кроме того, надо понять, что жить следует по средствам и в соответствии со своим положением в обществе. Если вы трудитесь простым рабочим или офисным клерком, то кредитный джип или дорогостоящие часы не превратят вас в директора или собственника своего бизнеса. Более того, в некоторых ситуациях это будет смотреться просто нелепо. Например, машины ценой в несколько миллионов припаркованы у общежитий. Их владельцы будут годами платить половину зарплаты за престижный автомобиль, проживая в 10−15 метровой комнате общежития с общими удобствами. Надо просто задуматься, разумно ли это? Кредит не сделает вас богаче, не повысит ваш социальный статус, в дорогой одежде или на престижном авто вы останетесь тем же человеком — с прежними интеллектом, квалификацией, физическими и психологическими данными и т. д.  
 
http://svpressa.ru/society/art...

 

 
 
 

 

 

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4 коммент.»

  • 1067 741
    Андрей 2 июля 2017 в 15:06 Ссылка Пометить
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    “Банкротство физ. лица” ещё один способ “честного” отъёма бабла с населения, как говориться “поскрести по сусекам” этого лица, ну хоть что нибудь да поиметь.

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  • 1887 1380
    любопытный 2 июля 2017 в 15:26 Ссылка Пометить
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    Кредит кредиту рознь. Когда мы приехади в россию то в 2001г я взяла в кредит холодильник, переплотила 750руб. Потом компьютер переплотила 2000 руб. А сейчас взяла планшет, что бы с детьми быть на связи, по привычке думала переплочу ну 2000 руб., а оказалось, когда всё оформили двойная цена. Планшет 9900 и кредит 9000 итого 18900 на два года. Ну ладно выплачу.
    А оформление банкродства физ.лица около 100-200 тыс руб стоит.
    Хотя по тв передавали, есть тастья, если три года тебя не найдут, то кредит списывается автоматически. А в сша пять лет

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