“Daily Mail” сравнила экипировку российского солдата будущего со штурмовиком из “Звездных войн”
Очередной вышедший номер английской газеты Daily Mail представил материал, в котором сравнил экипировку российского солдата будущего, продемонстрированную накануне на выставке в Москве, с формой штурмовика из эпопеи "Звездных войн", передает РИА Новости
Издание опубликовало две фотографии: на одной — новейшая экипировка, созданная российскими конструкторами, на другой — боец армии клонов из киноэпопеи Джорджа Лукаса.
Боевая экипировка включает в себя титановый экзоскелет, который позволит увеличить физическую силу и выносливость солдата, отмечает автор статьи. В комплект также входит камуфляжная форма, которая может подстраиваться под погодные условия и защитит бойца от огня и влаги. Бронированный шлем оснащен фонариком и прибором ночного видения. Кроме того, он способен проецировать перед солдатом информацию о его здоровье и о ситуации на поле боя. В сапоги планируется вмонтировать датчики мин и систему подавления радиосигнала.
Боевой комплект создали в НИИ точного машиностроения, который также разработал экипировку "Ратник".
— уверен автор материала.
Он напоминает, что генерал-лейтенант Андрей Григорьев, глава Фонда перспективных исследований, ранее заявлял, что войны будущего будут вести роботы и беспилотники, а солдат превратится в оператора, управляющего военной техникой.
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https://topwar.ru/119420-daily-mail-sravnila-ekipirovku-rossiyskogo-soldata-buduschego-so-shturmovikom-iz-zvezdnyh-voyn.html