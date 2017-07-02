Биотрансмутация – открытие, напугавшее Ротшильдов
21 июня (2016 г.) произошло событие, претендующее на мировую сенсацию, и проигнорированное крупнейшими мировыми СМИ. Группа российских ученых (В.Курашов, Т.Сахно) на пресс-конференции, проведенной в Швейцарии, заявила об открытии ТРАНСМУТАЦИИ урана и тория с помощью биотехнологии.
При помощи этой технологии можно быстро и дешево получать в больших количествах почти любые изотопы.
Варианты применения:
1. Удовлетворение острого дефицита медицинских изотопов.
2. Превращение ядерных отходов в безвредные вещества.
3. Повышение эффективности атомных электростанций раз в десять, что сделает электроэнергию значительно дешевле.
4. Создание мощных, долгоживущих и портативных источников энергии (размером с батарейку) для военных и гражданских объектов.
5. Быстрый и дешевый способ получения изотопов (уран-235 и уран-233), необходимых для создания АТОМНОГО ОРУЖИЯ, а также СИНТЕЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ (золота, палладия и др).
Действительно ли россисйские ученые совершили прорыв в науке?
Почему молчат глобальные СМИ?
https://www.youtube.com/watch?v=k43a8Zd3S5s
Источник: slavyanskaya-kultura.ru
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Может очередная байка?
“…Повышение эффективности атомных электростанций раз в десять, что сделает электроэнергию значительно дешевле…” – это можно отнести только к вновь строящимся, т.к. эффективность уже построенных сильно зависит от полезного объема второго контура охлаждения, т.е. – озера, на которых стоят АЭС. Увеличь эффективность в 2 раза – и озеро закипит… Исключение – только если АЭС стоит на большом водоеме с интенсивным протоком и второй контур работает на сброс. Но тут вопросы экологии уже…
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Рынок все отрегулирует?