Биотрансмутация – открытие, напугавшее Ротшильдов

21 июня (2016 г.) произошло событие, претендующее на мировую сенсацию, и проигнорированное крупнейшими мировыми СМИ. Группа российских ученых (В.Курашов, Т.Сахно) на пресс-конференции, проведенной в Швейцарии, заявила об открытии ТРАНСМУТАЦИИ урана и тория с помощью биотехнологии.

При помощи этой технологии можно быстро и дешево получать в больших количествах почти любые изотопы.

Варианты применения:

1. Удовлетворение острого дефицита медицинских изотопов.

2. Превращение ядерных отходов в безвредные вещества.

3. Повышение эффективности атомных электростанций раз в десять, что сделает электроэнергию значительно дешевле.

4. Создание мощных, долгоживущих и портативных источников энергии (размером с батарейку) для военных и гражданских объектов.

5. Быстрый и дешевый способ получения изотопов (уран-235 и уран-233), необходимых для создания АТОМНОГО ОРУЖИЯ, а также СИНТЕЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ (золота, палладия и др).

Действительно ли россисйские ученые совершили прорыв в науке?

Почему молчат глобальные СМИ?

https://www.youtube.com/watch?v=k43a8Zd3S5s

Источник: slavyanskaya-kultura.ru