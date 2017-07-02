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Биотрансмутация – открытие, напугавшее Ротшильдов

08:51. 2 июля 2017 Просмотров - 1,023 2 коммент. Опубликовал:
Биотрансмутация - открытие, напугавшее Ротшильдов

 

21 июня (2016 г.) произошло событие, претендующее на мировую сенсацию, и проигнорированное крупнейшими мировыми СМИ. Группа российских ученых (В.Курашов, Т.Сахно) на пресс-конференции, проведенной в Швейцарии, заявила об открытии ТРАНСМУТАЦИИ урана и тория с помощью биотехнологии. 

 

 При помощи этой технологии можно быстро и дешево получать в больших количествах почти любые изотопы.

Варианты применения:
1. Удовлетворение острого дефицита медицинских изотопов.
2. Превращение ядерных отходов в безвредные вещества.
3. Повышение эффективности атомных электростанций раз в десять, что сделает электроэнергию значительно дешевле.
4. Создание мощных, долгоживущих и портативных источников энергии (размером с батарейку) для военных и гражданских объектов.
5. Быстрый и дешевый способ получения изотопов (уран-235 и уран-233), необходимых для создания АТОМНОГО ОРУЖИЯ, а также СИНТЕЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ (золота, палладия и др).
Действительно ли россисйские ученые совершили прорыв в науке?
Почему молчат глобальные СМИ? 

        https://www.youtube.com/watch?v=k43a8Zd3S5s                                                 

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: наука и технологии
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2 коммент.»

  • 12163 7568
    Волемир 2 июля 2017 в 9:28 Ссылка Пометить
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    Может очередная байка?
    “…Повышение эффективности атомных электростанций раз в десять, что сделает электроэнергию значительно дешевле…” – это можно отнести только к вновь строящимся, т.к. эффективность уже построенных сильно зависит от полезного объема второго контура охлаждения, т.е. – озера, на которых стоят АЭС. Увеличь эффективность в 2 раза – и озеро закипит… Исключение – только если АЭС стоит на большом водоеме с интенсивным протоком и второй контур работает на сброс. Но тут вопросы экологии уже…

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  • 1117 550
    Всеволод 2 июля 2017 в 11:30 Ссылка Пометить
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    Рынок все отрегулирует?

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