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Топ вооружений, обеспечивающих военную мощь России (ФОТО)

09:11. 1 июля 2017 Просмотров - 127 Один комментарий Опубликовал:
Топ вооружений, обеспечивающих военную мощь России (ФОТО) | Русская весна

В подборке представлены образцы вооружений, обеспечивающих военную мощь РФ на земле, в море и в воздухе. Это оружие, которое делает Россию одной из самых мощных, с военной точки зрения, стран.

Стоит оговориться, что в этот список не попали прототипы, такие как ПАК ФА, или предсерийные изделия, например Т-14 на базе «Арматы».

Р-36 М

Что собой представляет

Перед нами легендарная «Сатана» по западной классификации: шахтный комплекс с жидкотопливной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Россия сейчас имеет более 40 комплексов Р-36 М/Р-36 М2 с примерно 460 боезарядами.

В чем значимость

Р-36 М — комплекс довольно старый: его приняли на вооружение в 1975 году. Но ракеты этого типа до сих пор являются мощнейшими из всех межконтинентальных баллистических ракет в мире.

Р-36 М2 «Воевода» может нести 8 Мт моноблочную часть или десять боеголовок мощностью 800 Кт.

В будущем основой ядерных сил РФ станут твердотопливные (а значит, более безопасные в эксплуатации) ракеты.

Р-36 М / ©Wikiwand

«Тополь-М»

Что собой представляет

РТ-2ПМ2 «Тополь-М» стал первым комплексом с межконтинентальной баллистической ракетой, который закончили разрабатывать уже в независимой РФ. Существует два варианта — шахтного и мобильного базирования.

В чем значимость

«Тополь-М» — оружие гарантированного ответного удара. При предельной дальности 11000 км оно может поразить даже самый удаленный стратегически важный объект.

Ракета «Тополь-М» сильно проигрывает Р-36 М по разрушительному воздействию — она имеет всего лишь один боевой блок мощностью 550 Кт. С другой стороны, «Тополь-М» безопасней, а еще он имеет современные технологи преодоления ПРО.

Тополь-М / ©militaryarms

PC-24 «Ярс»

Что собой представляет

PC-24 «Ярс» — комплекс шахтного и мобильного базирования с твердотопливной баллистической ракетой, имеющей разделяющуюся головную часть. Число боевых блоков — 3–6. Мощность заряда составляет примерно 300 Кт. Максимальная дальность — 12 тыс. км. Всего у России примерно 100 «Ярсов».

В чем значимость

После отказа от дальнейших закупок «Тополя» PC-24 «Ярс» стал главной надеждой российской ядерной триады. Именно эта ракета сменит, в частности, уже упомянутую «Сатану».

Среди достоинств — широкое применение мер противодействия ПРО. На PC-24 использованы генераторы активных помех, аэрозоли, источники инфракрасного излучения и квазитяжелые ложные цели.

PC-24/ ©wikipedia

667БДРМ «Дельфин»

Что собой представляет

Серия из семи советских атомных подводных лодок, вооруженных баллистическими ракетами Р-29РМ. Базой для лодки стала субмарина проекта 667БДР «Кальмар» второго поколения. В дальнейшем субмарины перевооружили на ракеты Р-29РМУ2 «Синева» и Р-29РМУ2.1 «Лайнер». Всего на борту подлодки — 16 баллистических ракет.

В чем значимость

Важность морского компонента ядерной триады сложно переоценить: обнаружить лодку очень трудно, она может запустить ракеты практически из любой точки Мирового океана.

Главной надеждой для РФ в данном случае была лодка проекта 955 «Борей» с баллистическими ракетами «Булава». Последнюю все еще испытывают, и пока что процент неудачных запусков слишком высок, чтобы считать это ракету полноценной заменой уже имеющимся. Так что старенькие «Дельфины» еще послужат.

667БДРМ «Дельфин». Модель / ©shipsmodel

Ту-160

Что собой представляет

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, который является носителем как ядерных, так и «обычных» вооружений. Главное предназначение — запуск крылатых ракет Х-55 с ядерными боеголовками по стратегически важным объектам противника. Всего во внутренних отсеках помещается 12 ракет Х-55. В Сирии Ту-160 запускали и новые неядерные крылатые ракеты Х-101.

В чем значимость

Это единственный в мире сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное оружие. К слову, США вывели свои B-1B и B-2 из состава ядерных сил.

Способность развивать сверхзвуковую скорость может быть полезна при прорыве ПВО вероятного противника. Другой российский «стратег» — Ту-95 — таких возможностей не имеет. Максимальная боевая нагрузка Ту-160 составляет 45 тонн: это выше аналогичного показателя у Ту-95, B-2 и B-52.

Ту-160 / ©Avia

Су-27 (Су-30/35)

Что собой представляет

Ядерная триада — важнейший оборонный компонент РФ. Но без «обычных» вооружений говорить о военной мощи было бы тоже неразумно. Главную роль здесь в XXI столетии играет авиация. Основным же истребителем России является Су-27, а если быть точнее, многочисленные варианты этой машины, такие как Су-35С или Су-30 СМ. Именно на их плечах лежит обеспечение воздушной безопасности.

В чем значимость

Все варианты Су-27 имеют прекрасную маневренность, хороший боевой радиус и высокую боевую нагрузку. У Су-27 она составляет 8000 кг. Для сравнения, МиГ-29 имеет боевую нагрузку всего лишь 2000 кг. 

Су-35С может нести целый арсенал, например десять новых ракет РВВ-АЕ.

По сумме качеств модернизированные Су-27 сильно проигрывают только истребителям пятого поколения.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 2972 1402
    SR 1 июля 2017 в 11:22 Ссылка Пометить
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    Дорогостоящие безполезные игрушки.
    Всё равно утопят или порежут и задаром уран в США отправят.
    Покуда в Ульяновске база ВВС США -это индикатор рабской покорности РФ перед США. Остальное мишура.

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