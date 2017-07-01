Сводки от ополчения Новороссии 01 июля 2017

Дети-сироты из ЛНР посетили Санкт-Петербург

12 воспитанников Луганского детского дома №1 посетили Санкт-Петербург.

Для гостей была подготовлена увлекательная программа, в течение 5 дней ребята знакомились с достопримечательностями Санкт-Петербурга, окунулись в историческое прошлое Северной столицы великой России. Дети посетили Марсово поле, г. Кронштадт, праздник выпускников «Алые Паруса», футбольный матч на Кубока Конфедерации с участием команд Португалии и Новой Зеландии, участвовали в литургии в строящемся храме Царевича Алексея, знаменитые фонтаны в г. Петергоф, имели возможность прокатиться на речном трамвайчике по Фонтанке и Неве, увидеть крейсер Аврора и другие знаменитые места. Посетили главный праздник выпускников «Алые Паруса» и сходили на матч Португалии- Новой Зеландии Кубка Конфедерации 2017 на стадионе»Санкт-Петербург».

Проект “Мир детям Сирии” стартовал в июле 2016 года в Санкт-Петербурге. В разных регионах Российской Федерации для детей проводятся творческие мастер-классы по созданию художественных открыток на темы: «Война и мир», «Семья», «Дружба», «Счастье и любовь», в поддержку детей Сирии. В январе 2017 года проект «Мир детям Сирии» прошел на Донбассе, в котором воспитанники Луганского детского дома № 1 приняли активное участие. Дети, которые сами переживают ужасы войны, в ходе которой потеряли родителей, от всего сердца захотели поддержать своих сверстников из Сирии.

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ДНР: карта обстрелов Украиной в ночь на 1 июля 2017

Карта обстрелов Украиной и столкновений в прифронтовой зоне Донецкой Народной Республики в ночь на 1 июля 2017 года.

— населенный пункт Докучаевск, 21:51;

— город Донецк (Петровский район), 20:59 и 23:11;

— н.п. Старомихайловка, 19:11;

— Донецкий аэропорт, 20:43;

— Спартак, 20:41;

— ЯБП (промзона), 18:49.

Украинский агрессор продолжает устраивать провокации и грубо нарушать Минские соглашения.

Источник — MilitaryMaps

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Армия «АТО» обстреляла 14 населённых пунктов ДНР за сутки, есть разрушения

За прошедшие сутки ВСУ тридцать шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 14 населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Разрушения:

Донецк, Петровский район:

п. Трудовские:

ул. Амударьинская 39 – поврежден газопровод (ведутся восстановительные работы);

ул. Лилина 35 – поврежден газопровод (ведутся восстановительные работы).

п. Александровка ул. Школьная 27 – поврежден гараж.

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Жительница Петровского района о непрекращающихся обстрелах ВСУ

Жительница живущая вблизи линии фронта рассказала о непрекращающихся обстрелах несмотря на очередное перемирие.

«Обстановка не совсем спокойная, стреляю каждую ночь и утро стабильно. Нет никакого перемирия, обстрелы как были, так и есть, никакого перемирия. Стреляют с Марьинки и Красногоровки с украинской стороны», — сказала жительница.

«Как можно стрелять по мирным, здесь дети маленькие, люди живые. Сыну три года, очень боится и пугается. И садик находится с постоянными обстрелами, психика у детей нарушена. Матери Украины гордятся своими детьми, которые воюют против нас. Мы просто защищаем свой дом. Очень хочется чтоб закончилась эта война», — добавила она.

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Военнослужащие ВС ДНР: ВСУ как обстреливали, так и обстреливают

Авторская съемка военкоров команды News Front

Украинские боевики как обстреливали населенные пункты Республики, так и обстреливают. Об этом сообщил военнослужащий ВС ДНР.

«Та было этих перемирий. Одним больше, одним меньше, но все-равно ничего не меняется. Как обстреливали, так и обстреливают.», — сказал он. «Украинская сторона не будет соблюдать «хлебное перемирие»», — дополнил сослуживец

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Военнослужащий ВС ДНР с позывным «Казак»: самое главное — это семья

Авторская съемка военкоров команды News Front

Военнослужащий ВС ДНР с позывным «Казак» рассказал о войне и человеческих ценностях.

«Служить начал с 2014 с апреля, когда администрацию захватывали, блокпосты, батальон Восток так и продолжаем. Увольнения стабильные. У меня сын, две дочки, жена. Самое яркое впечатление, когда приезжаешь к детям, семье, какие еще впечатления. Когда погибают товарищи — это не яркие впечатления», — рассказал военный. «Когда уйдут наши «не товарищи» вернемся к семьям детям, женам матерям. Они разрушают нашу экономику, убивают мирных жителей, кто их сюда звал. Я не военный человек пришлось стать защищать семью, я работал на мебельной фабрике, потом шахтером», — добавил он.

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Офицер ВС ДНР: Украинской стороне перемирие не нужно

Авторская съемка военкоров команды News Front

Украинская сторона не собирается соблюдать перемирие, потому что оно ей не нужно. Об этом заявил старший лейтенант Скляров Тимофей.

«Вообще я отношусь к перемирию положительно. Но если бы они выполнялись с украинской стороны, то это было великолепно. Перемирие существует только для нас, ДНР и ЛНР. А для украинской стороны оно не существует», — сказал он.

Также военнослужащий ДНР показал блокпост ВСУ на Запорожской трассе.

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Военнослужащий ВС ДНР: ВСУ как били по мирному населению, так и будут бить

Военнослужащий ВС ДНР рассказал о ситуации на линии фронта

«На данный момент ситуация дневная более спокойная, в основном вечерние атаки. Вечером у них начинается обстрел. Часов 6-7 начинают потихоньку обстреливать и к часу-двум прекращают. В основном минометы 120, сапоги, РПГ работает, утесы», — рассказал военнослужащий. «Провокации как были, так и будут, как делали они гадости, так и будут делать гадости, как стреляли по мирному населению, так и будут стрелять, им лишь бы куда-нибудь ляпнуть», — добавил он.

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ДНР: ВСУ разбомбили квартиру в Нижней Крынке, ранена девушка

Авторская съемка военкоров команды News Front

Девочка Лолита рассказала о том как попала под обстрел ВСУ и последствиях обстрела.

«Я днем шла поливать цветы, подошла до окна, раздался шум, и я оказалась около выхода из комнаты, побежала в другую комнату, где была моя сестра с мужем и сыном, там было очень много дыма, не было ничего видно и не было окна, они вышли все в крови. Потом вырубили свет и меня забрала скорая», — рассказала пострадавшая девочка.



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ВАЖНО: В сторону Донецка движется танковая колонна ВСУ

Между селами Пески и Тоненькое (под Донецком) замечена колонна танков противника. Об этом сегодня заявили в оперативном командовании Республики. «Наша разведка зафиксировала начало движения колонны танков ВСУ до батальона из района села Тоненькое (Ясиноватский район — прим. ред.) в направлении поселка Пески», — сказал представитель командования, отметив, что обстановка становится напряженной. Последний раз силы Украины пытались атаковать позиции Донецкой Народной Республики 29 июня. Инцидент произошел под Ясиноватой. При боестолкновении противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции. В результате контакта ВСУ потеряли 5 человек убитыми и 11 ранеными, потери ДНР: 1 погибший и 5 раненых. Читайте также: «Умрет эта ваша Украина», — диспетчер вокзала в Святогорске ответила поющим «Ще нэ вмэрла»

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Срочно! ВСУ подтягивают технику к линии разграничения, готовятся к атаке

ВСУ подтягивают технику к линии разграничения, готовятся к атаке. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании ДНР.

«Наша разведка зафиксировала начало движения колонны танков ВСУ (до батальона) из района н.п. Тоненькое в направлении н.п. Пески. Ожидаются серьезные провокации.», — сообщил он.

Обращаем внимание СММ ОБСЕ на грубое нарушение украинской стороной Минских соглашений, в отношении присутствия вблизи линии соприкосновения запрещенных вооружений, дополнил источник.

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95-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе

95-я аэромобильная бригада в ходе боев на Донбассе

Продолжение цикла побликаций про украинские подразделения участвовавшие в боевых действиях на Донбассе.95-я аэромобильная бригада пожалуй была наиболее подготовленным соединением аэромобильных войск ВСУ в ходе боевых действий на Донбассе. Бригада принимала участие в так называемой АТО с самого начала конфликта, однако сумела избежать крупных разгромов, характерных для остальных соединений аэромобильных войск. Бригада была сформирована уже в постсоветское время ,на основании Директивы Генерального штаба Вооружённых Сил Украины № 155/1/0605 от 12.12.1992 года началось формирование 95-го учебного центра подготовки младших специалистов аэромобильных войск. В 1996 году центр был переформирован в бригаду. Бригада дислоцируется в Житомирской области.Военнослужащие соединения несли службу в качестве миротворцев в ходе конфликтов в Боснии, Ираке и Косово. Так в 2005 году в Ираке погибли 3 военнослужащих бригады. В период правления Ющенко военнослужащие бригады периодически обучались инструкторами НАТО, часть офицерского состава обладала реальным боевым опытом. В начале 2014 года бригадой командовал полковник Михаил Забродский.11-й аэромобильный батальон.12-й аэромобильный батальон.13-й отдельный аэромобильный батальон.Артиллерийский дивизион.(18 гаубиц Д-30)Рота снайперов.Батарея противотанковых управляемых ракет.Зенитно-ракетная артиллерийская батарея.Разведывательная рота.Инженерно-саперная рота.Бригада не располагала авиадесантируемой бронетехникой, подразделения были оснащены БТР-80. Примечательно, что на вооружении бригады имелось некоторое количество вездеходов М1097А2 известных как «Хамви»8 марта 2014 соединение было переброшено на границу с Крымом, где дислоцировалась до конца месяца. В апреле бригаду перебросили на Донбасс. Первоначально соединение действовало двумя батальонно-тактическими группами, одна из которых выдвинулась в сторону Славянска, другая в луганском направлении. Примечательно, что колонна, двигающаяся в сторону Луганска была остановлена местными жителями и повернула в обратном направлении. Основные действия на первом этапе так называемой АТО бригада осуществляла в районе Славянска.Первую потерю бригада понесла 28 апреля 2014, когда один из военнослужащих подорвался в результате неосторожного обращения с оружием.2 мая при неудачном штурме Славянска погибли еще двое бойцов 95-й бригады. 13 мая колонна бригады попала в засаду в районе поселка в районе села Октябрьское и понесла серьезные потери, погибли 7 военнослужащих, в том числе два офицера, кроме того был уничтожен один БТР-80. Еще один боец бригады погиб 19 мая под Красным Лиманом.В период осады Славянска артдивизион 95 ОАМБр обстреливал жилые кварталы города с горы Карачун. Весь мир облетели кадры, на которых артиллеристы бригады вели огонь из орудий Д-30, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. Зачастую военнослужащих привлекали для сопровождения колонн снабжения, что приводило к потерям в ходе атак ДРГ ополчения на конвои. Так 3 июня бригада потеряла одного из комбатов, по фамилии Сенюк. Гарнизон Славянска постоянно вел артиллерийский огонь по позициям ВСУ, что приводило к потерям, в том числе и в составе 95-й ОАМБр. Серьезный бой произошел 26 июня, когда в результате танковой атаки ополчения был фактически уничтожен блокпост бригады, причем были уничтожены два БТР-80.Потери в личном составили, по официальным данным, три человека убитыми, что является сомнительной информацией. 28 июня бригада потеряла еще трех человек. Всего за период боев в районе Славянска потери бригады составили 22 человека убитыми, по официальным данным, что являлось довольно крупной цифрой в сравнении с потерями других частей ВСУ на этом этапе. Это объясняется тем, что в условиях отсутствия подготовленных частей в ВСУ, бригада стала фактически костяком войск, блокирующих город. После оставления Славянска ополчением, бригада была размещена в городе, который по сей день остается пунктом временной дислокации соединения в зоне так называемой АТО.Бригада фактически не участвовала в боях первой половины июля, находясь в Славянске и во взаимодействии с подразделениями ВСУ занимаясь репрессиями по отношению к пророссийски настроенному населению.19 июля 2014 бригада вступила в бой под Лисичанском, потеряв при этом 5 человек убитыми, и свыше 40 раненными. После этого соединение приступило к операции, ставшей пожалуй одной из наиболее мифологизированных в ходе конфликта на Донбассе. Так, согласно данным украинских СМИ, 95-я бригада совершила, уникальный и не имеющий аналогов в военной истории, рейд по тылам ополчения, преодолев при этом расстояние свыше 400 километров, уничтожив при этом огромное количество личного состава и техники противника, после чего вернулась в район Славянска. На деле все было проще. согласно документов ГШ ВСУ перед частями 95-й и 30-й бригад была поставлена задача – "организация коридора" между Степановка-Красный Луч-Красная Поляна-Лутугино т.е .выйти в оборонительный район -"Луганский аэропорт" по всей видимости ГШ ВСУ поспешив доложить главнокомандующему о наметившимся успехе и решив что с Миусинском и Красным Лучом собственно дело решенное -поскольку части 30 ОМБр город уже обошли и собственно до Лутугино рукой подать бросили потрепанную в районе Красного Луча 95 -я бригаду в новую авантюру-цель БТГ была поставлена непонятная-осуществить рывок от Красного Луча до Дебальцево.Причем в условиях когда наличных резервов уже не было, а группировка в районе Красного Луча забуксовала возле города, непонятно каким образом все эти 50 километров могла закрыть своим малочисленным батальоном 95-я бригада? Вся "часть военной истории" и "легендарный рейд враждебными тыла" 95-й бригады превращается в спасение от окружения БТГ 95 -й бригады которая рванула от Красного Луча по неконтролируемой на тот момент никем дороге. Из так называемого рейда вернулось, по признаниям украинских волонтеров, всего лишь 40 процентов задействованной техники. Любопытно, что в ходе рейда бригада применяла два ранее захваченных у ополчения в качестве трофеев танка Т-64 БВ, один из которых был уничтожен под Степановкой, второй в последствии под Мариновкой.Бригада не участвовала в окончившемся крупнейшей катастрофой для ВСУ Иловайском сражении. В дальнейшем бригада принимала активное участие в боях в районе донецкого аэропорта. В сентябре 2014 на базе бригады был создан 90-й аэромобильный батальон, укомплектованный добровольцами. Командиром батальона стал бывший комбат 95-й Олег Кузьминых, в последствии попавший в плен и ставший знаменитым благодаря видео с поеданием шевронов. Стоит отметить, что батальон совершенно не был укомплектован бронетехникой, первоначально взаимодействовал с БТРами 79-й бригады, впоследствии получил партию МТ-ЛБ.В ходе осенних боев 14-го года в районе ДАПа, бригада потеряла как минимум 10 человек убитыми. В ноябре 2014 года в состав бригады был включен гаубично-самоходный артдивизион, оснащенный САУ 2С1 «Гвоздика». В конце декабря 90-й батальон был выведен из штата 95-й бригады и включен во вновь сформированную 81-ю десантно-штурмовую бригаду.А 95 ОАМБр приняла активное участие в зимних боях в районе ДАПа, потеряв при этом, по официальным данным, свыше 20 человек убитыми, в том числе погибли командиры двух рот. Стоит отметить, что вывод из состава 90-го батальона капитально улучшило статистику соединения, так как батальон был фактически разгромлен в боях за ДАП. Потери в личном составе батальона вошли в списки потерь новой 81-й ОДШБр.После окончания активной фазы боевых действий, основные силы бригады были передислоцированы в Славянск. На передовой оставались, сменяя друг друга, оставались батальонно-тактические группы бригады. В период снижения интенсивности боевых действий резко пошел рост небоевых потерь. Так, например 3 июня военнослужащий бригады в Славянске открыл огонь по сослуживцам, в результате чего погибли 3 человека.С самого начала конфликта бригада получала активную помощь от волонтеров, передавших большое количество автомобилей. Одной из первых соединение получило бронеавтомобили «Саксон» британского производства. 10 марта 2015 произошло ДТП с бронеавтомобилем этого типа, водитель погиб. В июле 2016 года бригада получила от Укроборонпрома первые Дозор-Б в количестве 10 шт. Также с 2016 г. в структуру бригады включена танковая рота на Т-80БВ. Передача танковой роты в состав бригады фактически закрепила переквалификацию соединения из разряда аэромобильных в разряд ударных соединений сухопутных войск. Осенью 2016 бригада была переименована в десантно-штурмовую.Подводя итоги действий 95-й бригады в боях на Донбассе, стоит признать, что это соединение аэромобильных войск Украины оказалось наименее пострадавшим в ходе кампании. Официальные цифры потерь бригады составляют 86 человек убитыми, в поименных содержаться фамилии 102. Однако бригаде удалось избежать разгромных поражений с массовой гибелью личного состава, в отличии от 25-й и 80-й бригад, не говоря уже о разгромленной в Южном котле 79-й бригаде. Это обусловлено тем, что после взятия Славянска, бригада стала фактическим резервом командования ВСУ и была оставлена в городе, не приняв тем самым участие в провальной операции по перекрытию границы с Россией. В последствии, бригада использовалась при попытках деблокировать Южный котел, что помогло ей избежать участия в боях под Иловайском. И, наконец, огромную роль в статистике потерь бригады, сыграл вывод из ее состава 90-го аэромобильного батальона, разгромленного в ДАПе накануне боев. В данный момент, избежавшая разгрома в боях 2014-15 годов бригада является одним из наиболее боеспособных соединений ВСУ. https://vk.com/military_politik?w=wall-1 40312885_11513 – цинкPS. Кстати, помимо заявлений командования ДНР о том, что ВСУ при неудачной атаки Васильевки потеряли 1 БМП, 1 БТР и 5 убитыми https://mianews.ru/ru/2017/06/29/srochno-v su-predprinyali-popytku-zaxvata-pozicij-a rmii-dnr/ , хороший знакомый из ЛНР сегодня рассказал, что давеча в районе Калиново был уничтожен танк ВСУ (вероятно Т-64) – танк поддерживал действия взвода пехоты противника проводившего разведку боем в районе Калиново, в ходе ответного огня из снаряд БМП удачно перелетел через башню и попал в корму, вызвав пожар, а затем и детонацию.Плюс хороший репортаж Anna-News с этого направления. Позывной "Седьмой" рассказывает о своем участке фронте, активности противника, борьбу за серую зону – много интересных подробностей.

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Морозова: 172 человека погибли в ДНР с начала 2017 из-за обстрелов ВСУ

Сто семьдесят два человека погибли, еще 385 получили ранения в ДНР с начала текущего года в результате военной агрессии со стороны ВСУ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в Республике Дарьи Морозовой. «С 1 января по 29 июня 2017 года на территории Донецкой Народной Республики погибли 172 человека, — отметили в пресс-службе. — Ранения различной степени тяжести получили 385 человек». Всего же, по данным пресс-службы уполномоченного, с начала конфликта на территории ДНР погибли 4 461 человек, среди которых 604 женщины и 3857 мужчин. Источник

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