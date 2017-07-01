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Строительство Севастопольской ТЭС. Июль 2017

12:54. 1 июля 2017 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:


До Севастополя добрались турбины Севастопольской ТЭС, которая должна начать работу в 2018 году, хотя весной высказывались сомнения, что станция будет сдана точно в срок.
Станция существенно повысит внутреннюю генерацию электроэнергии на полуострове, став напару с Симферопольской ТЭС отличным дополнением к энергомосту. Смешно, сказать, но еще 3 года назад многие не верили, что Крым может существовать отдельно от украинской энергосистемы, но как видим – при реализации масштабных инфраструктурных проектов, нет ничего невозможного.









https://vk.com/tmpfm2 – цинк

Плюс по текущему прогрессу строительства Севастопольской ТЭС.


В начале июня завезли трансформаторы.


Прогресс строительства Севастопольской ТЭС на конец июня.


Стройка и маки.

PS. Небольшое лирическое отступление насчет маков.
Всегда нравилась картина нашего Севастопольского художника Мая Чухланцева "Дот зарастающий маками". Очень символическая картина, которая с одной стороны показывает, как память о войне зарастает наступающей новой жизнью, а с другой стороны, красные маки служат напоминанием о том, сколько крови было пролито при обороне и освобождения Севастополя.



По прогрессу строительства Керченского моста и подъездных путей к нему, а также федеральной трассы "Таврида", в отдельном материале.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, инфраструктура, крым, севастополь, фотографии, электроэнергия
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