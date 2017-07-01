Строительство Севастопольской ТЭС. Июль 2017

...800-840 МВт — завершение ее строительства планируется до лета 2016 года... региона, на полуострове начато строительство крупных ТЭС под Симферополем и Севастополем, общей... всех потребителей. Мы в каталоге Севастопольских сайтов К оглавлению | Источник: ...