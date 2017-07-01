Синявинские высоты: как саперная лопатка стала любимым оружием советской пехоты

В тот день саперные лопатки показали свою страшную эффективность: за 12 минут ими было убито почти 200 фрицев.

Война для 106-го инженерно-саперного батальона началась в июле 1941 года, под Лугой. 600 человек, которым выдали два вмазных котла, 11 винтовок на всех и цинку патронов для пулемета, назвали оперативно-заградительным отрядом Ленфронта и послали минировать дороги перед наступавшими немецкими частями.

«Впрочем, вооружились мы немногим более чем за сутки. До зубов. За счет отступавших. Ведь когда человек из окружения выходит, у него не только винтовку отобрать, штаны снять можно», — вспоминал после войны командир батальона подполковник Иван Соломахин.

С заданием они справились, а потом остановили немецкие танки у Пулкова, где почти все 600 человек погибли. Но славу части и ее боевые традиции они заложили накрепко.

В августе 1943 года, после кровавой командировки на Невский пятачок, 106-й батальон перебросили на другой участок «бутылочного горлышка» Синявинских высот. Так немцы и русские прозвали шлиссельбургско-синявинский выступ, с 1941 года отрезавший Ленинград от Большой земли. Горлышко было узкое: километров десять шириной, не больше. По его середине тянулась Синявинская гряда, на которой окопались немцы.

Десятки тысяч красноармейцев погибли здесь, штурмуя две высотки — 43.3 и 45.0 (на немецких картах участок «Обрыв» — там, где сейчас стоит мемориал «Синявинские высоты»). Если их взять, блокада Ленинграда будет прорвана. На кону стояло спасение миллионов жителей города, поэтому наши атаки через это открытое простреливаемое болото продолжались почти четыре года. Солдаты вновь и вновь поднимались из окопов, бежали к этим высоткам и тысячами умирали перед ними в черной жиже.

Здесь воевала 67-я армия Ленинградского фронта. В ней тогда действовала так называемая «поурочная система Говорова» (по фамилии командарма): высоты дивизии армии штурмовали по очереди, после десяти дней непрерывных атак остатки дивизии отводились в тыл на пополнение, а в атаку шла свежая. Больше десяти дней в «системе Говорова» не выдерживали даже те солдаты и офицеры, которым посчастливилось уцелеть под пулями: они начинали сходили с ума от смерти вокруг.