Путин и заговор элиты: кто кого опередит?

Давление в котле нарастает

Империя всегда должна уметь себя защищать. Не останавливаясь ни перед чем.

Но бывает, что имперская старая власть дряхлеет и ей на смену прорывается молодёжь, готовая попробовать незыблемость государства на прочность. Если она получит по морде очень сильно, то, возможно, на несколько поколений успокоится.

Если нет, Империя падёт.

Но кроме умения дать по морде нужно понимание того, что будет после. А после может быть как затишье, так и ответная реакция. Если властная элита сделает то, что от неё ждёт народ, ей простят насилие. Если не сделает – её саму изнасилуют. И припомнят ей сполна все прошлые обиды.

Экспертов говорят, что лишь 10% пришедших на митинги Навального знали об истинных планах организаторов. Остальные оказались там из за накипевшего возмущения. И эти митинги, как бы ни пытались их показать движением изменников и предателей, имеют в своей основе совершенно объективные основания. Это:

1. Непрерывное падение жизненного уровня.

2. Непрерывное враньё в СМИ.

3. Превысившая порог терпения наглость нынешней элиты и членов её семей.

То есть дело не в Навальном, а в том, что сложилась система, где общество ничем кроме бунта не может влиять на поведение элиты.

Никакие изменения в поведении элиты не наступают даже после замены одних одиозных её представителей на других. Пришедший на смену Улюкаеву Орешкин ничем не отличается от предшественника во взглядах на экономическую политику. Кудрин, Силуанов, Греф, Костин, Набиуллина, Дворкович, Медведев, Сечин, Роттенберги с Платоном, Якунин с шубохранилищем, иконами и сыном в Лондоне с британским гражданством, Шувалов с недвижимостью везде, миллиардеры из Единой России, принимающие грабительские законы, Ткачёв в ранге сельского министра-феодала, министр мёртвой промышленности Мантуров на трёх Феррари с замком в Шотландии, лицо Путина Песков с запредельными по цене часами, дочкой во Франции, открыто презирающей Россию в соцсетях, олигарх Абызов в ранге министра без портфеля, непотопляемый Чубайс, Ельцин-центр, памятник Солженицыну – все это в глазах населения давно слилось в единый поток, от которого ни спастись, ни закрыться.

И никакие вопли охранителей о происках Госдепа и пятой колонны не убеждают население в обратном. Охранители теряют авторитет и становятся посмешищем, их приверженцы приобретают славу глупцов, не видящих того, что ими просто манипулируют ради сохранения власти той самой пятой колонны… То есть они просто спускают "пар в свисток", а за их наивными спинами элиты сохраняются и преследуют совершенно иные цели, чем те, которые с пеной у рта отстаивают среднеоплачиваемые кургиняны, стариковы и прочие фёдоровы.

Всякие ноды, сути времени, антимайданы, партии-великое-отечество оказались сборищем наивных простаков на оплате у тех, против кого они устраивают свои безопасные тусовки. А молодые гвардии и идущие вместе наши и вовсе оказались не просто деньгами на ветер, а позорными провалами, убавившими авторитет власти, а не укрепившими его. Народ устал от них и отвернулся.

Так власть стала на глазах дряхлеть и не успевать за оппозицией. Процесс вызревания контрэлиты пошёл вперёд на всех парах, и существующая элита перестала опережать события.

Проблема Путина: как оторваться от скомпрометированной элиты, не отрываясь от неё

Элита нынешняя давно стала не элитой, а паразитом. На этом возник новый общенациональный консенсус.

Административная элита полстью проиграла борьбу за влияние на умы и души народа. Больше того – народ настолько её ненавидит, что Путину стало опасно стоять к ней слишком близко.

Как и опасно показать желание от неё удалиться.

Нынешняя элита на крючке у Запада – это ясно всем.

Путин – на крючке у элиты. Это тоже ясно.

Но при этом Путин в конфликте с Западом, у которого путинская элита на крючке – это тоже общеизвестное место.

Такая конструкция накапливает потенциал заговора сильнее, чем потоки тока в обмотке ротора и статора накапливает магнитное поле.

Когда-то Путин показал умение делать силовые шаги и идти до конца. Но это было войной в Чечне. Локальная проблема. Невменяемые олигархи были устранены, вменяемые остались, на место устранённых были поставлены свои назначенцы, но система осталась прежней. В отношении собственной элиты Путин был более осторожным. И для этого были причины.

Теперь элиты и Путин объективно расходятся в конфликте интересов всё дальше и дальше. Уже известно, что либералы активизировались первыми и начали накат на Путина с требованием изменить политику в сторону интересов Запада. Для другой части элиты это означает смерть – и по факту возник раскол элит. Путин выжидает. Запад давит снаружи. Либералы изнутри.

Кризис системы внутренней накладывается на кризис системы глобальной. И в этих условиях нарастает необходимость сменить тактику лавирования на череду сильных шагов по переформатированию системы. Причём такая нужда стоит как перед Путиным, так и пред либералами.

Компромисс перестал устраивать всех. Старый консенсус исчерпан, и в воздухе повисло ожидание перемен. Весь вопрос в том, кто начнёт первым и как ответят оппоненты. Тема заговора против Путина стала постоянной темой экспертного сообщества. Варьируются лишь формы и сроки, но не подвергается сомнению сам заговор. Слишком очевидны расхождения ведущих элитных групп и населения страны. Обозначились три уровня конфликта:

1. Конфликт либералов и силовиков внутри элитного сообщества.

2. Конфликт всего элитного сообщества в целом с населением и отчуждение народа от его правящего класса.

3. Промежуточное положение Путина в конфликте между элитами и народом и конфликтующими элитными группами. Это самое трудное положение из всех возможных. Посреднику всё больше не доверяют, подозревая его в сговоре с другими игроками, что постепенно превращает его в изолированную фигуру, ценой устранения которой прочие группы могут установить новый компромисс.

Так в своё время убрали Николая II, Сталина, Хрущёва, Горбачёва. Ельцин успел упредить такой ход событий и ушёл сам. Тем же путём сейчас теряет власть Порошенко на Украине.

Теперь такая угроза нависла над Путиным. Тактика лавирования вызывает вопрос: Путин трус или стратег? Его выжидание – это признак одряхления вожака волчьей стаи или ловушка опытного хищника?

Логика Империи

Логика Империи диктует Верховному Правителю линию поведения. Когда в Империи начинают разжигать конфликты, власть может защититься только силой, направленной не против народов, а против разжигателей.

Путина однозначно втягивают в воронку решений, всё более возбуждающих в народе ненависть к власти и лично к нему. Это прежде всего все экономические решения, перекладывающие тяготы кризиса с элиты на народ.

Если не изменить подход и не заставить элиты делиться в кризис в гораздо большей степени, чем прежде, то бунт сметёт государство. Но остановить такое под силу только диктатору. Только он сможет, опираясь на народ, подчинить элиты одной воле и выйти из кризиса. Правда, потом диктатора не благодарят, а проклинают. Даже если у него получилось. Повезло лишь испанскому Франко, но это исключение. В целом же без диктатуры выход из кризиса системы невозможен.

Путин однозначно не Сталин, не Муссолини и не Гитлер. Он даже не Франко и не Пиночет.

И потому рискует стать Николаем II.

Наверняка он это понимает – и сделает всё, чтобы этого не допустить. Просто об этом говорит вся логика его прошлых поступков.

Но чтобы серьёзно нажать на элиты, Путину нужен феноменальный результат на выборах, который даст ему социальную базу для зачистки элиты и смены её формата. Для дозируемых и мягких репрессий – говоря совсем прямо. Чего пытаются изо всех сил не допустить либералы.

Именно отсюда растут уши Навального, обыгрывающего совершенно реальные пороки власти.

Ложь Навального в том, что он и критикуемая им власть – нанайские мальчики, лишь имитирующие борьбу. Но сорвать феноменальный успех Путина эти игры вполне способны. И потому будут продолжены с нарастающей мощью.

Если Путин будет бояться непопулярных решений как Горбачёв, то кончит он так же – за тем лишь исключением, что вместо замка в Германии его ждёт камера в Гааге. И могила рядом с Милошевичем. У нас же бабахнет так, что мало не покажется.

И потому Путин обречен на зачистку элиты – если он хочет жить сам и спасти Россию. Таких хвостов оставлять нельзя. Но пойти на это он сможет только по результатам сокрушительной победы на выборах. Если этого не произойдёт, политика лавирования продолжится и окончится тем, что лавирующего загонят в угол.

Откуда правителя уведут в подвал Ипатьевского дома. И неважно, будет у него к тому времени фамилия Путин или какая-то другая.

Ибо загонять будут не правителя, а Россию. А это уже совсем другая цена вопроса.

Александр Халдей

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107559/19312/-