Провокация в Сети: фейковый видеоролик с пытками, хохлы и CIT

На первый взгляд, много здесь намешано, поэтому стоит разобраться с самого начала. ВКонтакте и на Facebook появились публикации группы Conflict Intelligence Team с ссылкой на видео, на котором якобы русские пытают пленных в сирийской пустыне. Ссылка на видеоролик была дана по тексту статьи. Но если порыться в Интернете, можно найти пару-тройку других источников, где размещено видео, таких как liveleak.com.

Видео активно распространяется с 30 июня. Сотрудники CIT, специализирующиеся на антироссийских вбросах в Сети, не пропустили это событие и «накатали» статью. Вот только на официальном ресурсе citeam.org постить ее не стали, опубликовав на сайте telegra.ph, ВКонтакте и Фейсбуке.

Кто не в курсе, поясню: telegra.ph – это часть разрешённого украинцам мессенджера Telegram для веб-публикаций. Никто и не сомневался, что без хохлов тут дело не обошлось.

Статья CIT начинается с описания самого видеоролика: мол, «русскоговорящие вооруженные люди избивают мужчину кувалдой, называя его игиловцем. Еще одному мужчине либо отрезали голову, либо закопали его в грунт или залили бетоном по шею». Попыток опорочить россиян в Сирии в последнее время становится все больше и больше, так что попытка подставы налицо.

Так, «аналитики» CIT проанализировали видео и пришли к выводу, что его герои – «вагнеровцы», а место действия – пустыня на востоке Сирии. Именно там, по сведениям «Фонтанки», которая тоже любит публиковать непроверенную информацию, в настоящее время размещаются российские добровольцы, якобы имеющие отношение к ЧВК Вагнера.

Ну, а тот факт, что вооруженные люди одеты не в военную форму и даже в рваные кроссовки, а их автоматы АК-74 и пулемет РПК-74 не новые и без камуфляжной окраски, мол, говорит о том, что это точно не спецназ России. Правда, не все пользователи повелись на «развод» CIT на Facebook:

Странные умозаключения CIT и топорно сработанный фейк. Режиссер за такую работу награду бы точно не получил. Актеры не убедительны, место действия - площадка для сбора металлолома, никаких ориентиров на местности не имеется. Какие-то хмыри в одежде «second-hand» под музыку издеваются над избитым мужчиной, лежащим на земле. Недалеко чья-то голова, то ли отрезанная, то ли человек закопан в землю по шею. Можно только гадать…

Да, периодами слышен русский мат, но качество звуковой дорожки оставляет желать лучшего. Пытались наложить на видео русскую речь, да не вышло? Впрочем, общеизвестно, что русскоязычных террористов в Сирии сейчас хватает, в том числе и с Украины. И этот момент не стоит упускать из виду.

1 июля рано утром на украинских ресурсах появилось еще одно видео о зверствах русских миротворцев в Сирии: «Російські вбивці закатували цивільних в Сирії». И опять нам внушается мысль, что бойцы ЧВК «Вагнер» - отмороженные садисты, которые на камеру избивают мирных сирийцев, превращая «живых еще людей в фарш». Озвучка похожа по качеству исполнения на звукоряд, наложенный на видео CIT.

Не пожалел своего времени и поискал в Сети еще публикации этого видео. Когда и где российские миротворцы так успели в Сирии «опрофаниться»? Нашел и даже не удивился тому, как хохлы опять лоханулись, разместив в Сети топорно сработанный фейк. Только сравните эти два видео:

https://www.youtube.com/watch?v=XePwcEdmRD8

https://www.youtube.com/watch?v=Qx8uZmOxbZg

Они опубликованы с разницей в три года, но второе видео и есть тот самый оригинал, который использовали «небратья». Его описание говорит само за себя: «Ирак: правительственные солдаты издеваются над гражданскими, видео утечка, г. Тикрит. 17.11.2014». В чем разница? Видео одно и то же, а вот звукоряд хохлы сварганили сами и, недолго думая, наложили на оригинал.

И в видео, выложенном CIT, и в украинском ролике пытаются обвинить бойцов ЧВК «Вагнер» в пытках мирных сирийцев, но заказчики фейка забыли, что в Сети при желании всегда можно найти первоисточник. Хохлы уже прокололись на иракском видео, без сомнения и ролик «от CIT» тоже фейк.

Кроме того, организаторы «подставы» не учли пару важных моментов: русские никогда не отрезают голов своим врагам. Этим занимались только ваххабиты и их сторонники в Чечне во время чеченских войн и боевики в Дагестане. Даже англоязычные пользователи, просмотрев видео на сайте www.liveleak.com, сомневаются в его правдивости:

Использован Google – переводчик: «Я серьезно сомневаюсь, что эти люди - русские военные, отрубленные головы, никакой правильной формы, ношение тренеров, я положу деньги на чешские джихадисты» (чуть ниже пользователь уточнил: «чеченских джихадистов»).

Джон Уэйн: «Разумеется, это фейк. Это не русские: оружие старое, униформа разная. Акцент и музыка не русские. Это чеченские игиловцы устроили провокацию и сняли её на видео» (использован Google – переводчик).

Пользователи на одном из иностранных сайтов, через который CIT, видимо, пытались легализовать видео, даже оправдали подобные действия применительно к террористам ИГИЛ в целом:

Брайан Смит: «Террористы ИГИЛ заслужили ровно столько страданий, сколько причинили их невинным людям ради того, чтобы попасть к своим 72 козлам на небо! Я буду рад, если они отправятся в медленное, жестокое, наполненное запредельной болью путешествие, которое заставит их впредь думать дважды».

Интересный комментарий у Кена Уэльша, заявившего, что это, вероятно, съемка террористов ИГИЛ:

Но тут «вклинивается» некий Михайло Приймачук, утверждающий, что это не может быть ИГИЛ, ведь говорят на русском языке. Забыл только сказать, что на русском чисто говорят даже таджики, не говоря уж про украинцев.

А вот еще один пользователь с Незалежной, только адекватный: «тупая еврейская пропаганда для западных идиотов», «музыка 1991 года», «гребаный арабский террористический фейк»:

И что в итоге: фейковые англоязычный и украинский видеоролики, причем оба топорно сработанные, активно распространяют по Сети, пытаясь очернить русских в Сирии, акцентируя внимание на «вагнеровцах». Зачем?

Да в любой военизированной структуре царит железная дисциплина со всеми вытекающими: никаких съемок и тем более утечек информации, учитывая важность тех задач, которые выполняют в Сирии, борясь против международного терроризма. Поведение же садистов на видео CIT характерно для игиловцев либо для тех же бойцов из нацбатов Украины. Не зря Украину мировое сообщество осуждает за применение пыток к военнопленным.

Интересно, кто же автор этой фейконовости? Источник распространения находится на сайте FUNKER530 – «Сообщество ветеранов и боевые материалы», расположенном в американском городке Манчестере. Ну, что ж, становится все интересней и интересней. И что мы уже имеем по факту?

Американцы, вероятно, состряпали фейковый видеоролик и вбросили в Сеть по нескольким разным каналам. Прозападные «расследователи» из CIT интерпретировали на свой лад, добавив бойцов из ЧВК «Вагнера», которых в первоначальном варианте не наблюдалось, и «толкнули» доработанный фейк через подконтрольные ресурсы. Хохлы для усиления эффекта выложили свое видео (как всегда обвиняющее Россию во всех ужасах!), слизанное с иракского первоисточника плюс звукоряд собственного изготовления. В итоге цепочка замкнулась на хохлах…

Кто бы сомневался, что запустили фейк на Западе, а украинские «фейкометы» подхватили эстафету? И ведь цель очевидна: настроить против России весь мир. Кому это на руку? Американцам, вбросившим очередной антироссийский фейк через хохлов? Чистой воды провокация: ноль фактов, ноль аргументов и наглый обман. И кто бы сомневался?

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