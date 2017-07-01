Пора готовится к ……………! Время настало.

Замечательный анализ от Михаила Хазина, но выводы сделал он никудышние:

Уверен, что при реализации старых (допаразитических) моделей развития на планете может жить не 300 млн. человек, а 50 млрд.

Да и готовиться нужно не к худшему, а к лучшему.

Хотя социальным паразитам действительно нужно готовиться к худшему, ибо оно для уже наступает..

С уважением ко всем,

Аккерманец.

1. Возникноыение цеховой модели в экономике

Параллель с событиями описанными в романе Умберто Экко " Имя Розы"

Изменение библейских ценностей в связи с изменением климата и переход к цеховой модели в экономике (= 'обеспечить детям будущее как у родителей'). Пример с венецианскими зеркалами.

1517 г. Мартин-Лютер прибивает к дверям церкви свои Тезисы.

Второй этап - развитие этой системы, которой нужен кредит.

Поэтому через 15-20 лет в середине 16 веке в Голландии принимается банковское законодательство.

Далее - капитализм.

Богатство города определяется уровнем разделения труда. (10:00)

2. Капитализм. У англосаксов нет морали.

Далее - капитализм. Возникновение двух проектов - Западного и Красого проекта (коммунистического).

Почему у англосаксов (и на Западе в целом) нет морали.

Мораль может быть только там, где есть большое количество людей с единой системой ценностей.

Библейские заповеди Моисея. Они появились на момент распада родо-племенного общества. Это своего рода правила общежития.

Ранее ( в родоплеменном обществе) решал всё спорные вопросы старейшина в рамках общины.

Далее - Библейские заповеди. Когда появились города - там нет старейшин. Поэтому нужны правила общежития. Поэтому они и были изобретены.

Отказ хотя бы от одного принципа делает социальную систему неустойчивой, нестабильной. (Пример разрешения растовщичества - описан в книге "Республика ШКИД") (11:45)

Модель капиталистическая- модель эстенсивного развития (быстрее, выше, сильнее), но она оказалась неустойчивой (заповеди же урезали) (12:20)

По этой причине к 18 веку были придуманы ДВЕ концепции - ДВА прогрессистских проекта (требовали прогресса) - Западный и Красный. Оба проекта основаны на углублении разделеия труда.

Западный глобальный проект решал задачи поставленные в 16 веке, продолжением логики 16 века. Раз у нас не годится усечённая система, то разрешим каждому человеку выбирать для себя ценностную базу. Это называется СВОБОДА в западной либеральной модели.

Либеральнын ценности = у каждого человека свои ценности. А задачу стабилизации общества решает ЗАКОН. Для этого он и написан.

Поэтому ОБЩЕЙ морали нет. (Если две группы каждая со своей моралью, то одна группа режет другую за свою мораль. А когда групп много - появляется ЗАКОН, а общие ценности - МОРАЛЬ- исчезает.)

В либеральной доктрине нет морали и быть не может!

Отсюда у англосаксов распространена жестокость, геноцид других народов. (ирландцы, индейцы США, ... ,Сирия, Ирак, Афганистан, ..., Югославия, ... )(15:40)

У них всё просто - если человек законом не защищён, то его можно убить. Отсюда и массовые убийства БлэкВотером: Сначала соревнуются, кто первым подстрелит бегущего (иракца, афганца), а потом пишут бумажку: нам показалось, что он представлят для нас угрозу. И всё - тема снимается.

Это принципиально важный момент! Это модель разная!

Красный проект - вторая модель.

Давайте оставим ссудный процент (для развития промышленности необходим), но запретим его частное присвоение

Базовая идея по Марксу: как только обобществление будет 100%-ое, пролетариат должен будет взять в свои руки банковскую систему. И всё. Как только запретим частное присвоение ссудного процента - получим коммунизм (как тогда называли). (16:35)

3. Политэкономия Маркса. Преимущество. Что после капитализма?

Они единым философским языком описали всю историю человечества от Адама до наших дней. Целью было описать, что будет после капитализма.

Современная экономическая (создававшаяся в конце 19-начале 20 века) создавалась как идеологическая альтернатива марксовской с целью СКРЫТЬ от общества, что у капитализма будет конец.

Сегодняшний кризис (начавшийся 2008) - это последний кризис капитализма. Почему ?

Расширяться некуда (рынки все заняты). Развитие в рамках капитализма невозможно.

Западный и Красный - оба проекта прогрессистские - требуют прогресса. Экономически они основаны на одном и том же - на одной модели - на углубление разделения труда.

В СССР (рынки были меньше) - кризис начал раньше и шёл медленнее. Начался в 60-х До 0-вых темпов роста мы дошли к концу 80-х. А на западе - начался в начале 70-х - и сразу темпы роста стали отрицательными. Тут бы СССР и надо было их дожать. Но мы пошли на уступки:

1) Пописали договор СНВ снизив нагрузку на их бюджет; 2) вышли на нефтяные рынки в условиях жесточайшего нефтяного кризиса; 3) подписали заключительный акт хельсинкского совещания (сохранение границ нам нужно было) и Третью гуманитарную корзину.

В результате - мы дали им время и в 1981 году была принята программа рейгономики. Её суть - кредитное стимулирование частного спроса. Пример (байка про жену, машину, стиралку и тп и кредит)

Цифры по США. 1981 г. и 2008 г.

Покупательная способность домохозяйства находится на уровне 1958 года.

ВВП США падает в 2 раза. (27:46)

Это в 1,5 раза сильнее, чем кризис 1930-32 годов.

4. Развал СССР. Кризис капитализма. Средний класс на западе.

Мы сменили не просто картину - образ будущего. Мы ещё из 'Красного проекта' с традиционными ценностями и МОРАЛЬЮ перешли в проект западный!

Актив-организаторы: мы должны воспитать клаcс людей, которые будут защищать этот строй на случай , если вернутся коммунисты. Многие из них в это верили. (31:00)

И тут произошло страшное.

На Запад обрушился кризис, который они отложили за счёт соц-лагеря - тот же самый кризис. И всё человечество столкнулось с той же проблемой, с которой мы столкнулись в конце 80-х. Как мы будем жить через 5 лет,

Западное общество получило дополнительную проблему. Проблему среднего класса. Закон работает, если его нарушают менее 3%.

Второй способ стабилизации - это семейные ценности воспитываемые с детства. Это закончилось с начала рейгономики. Приоритет получили ништяки.

Мечта банкиров - править миром. Но для этого надо уничтожить традиционные ценности, то есть первое - это ликвидировать семью. Эта операция началась в 1981 году. 36 лет она идёт. (Отсюда - гей парады и пр. "ценности"). Мы её сейчас наблюдаем. (34:54)

Всё бы ничего, но для этого людям надо дать эти самые НИШТЯКИ . Для этого нужен средний класс - люди с типовым потребительским поведением. Которые понимают - им нужен ЗАКОН для защиты своей собственности. Бедным людям и богатым закон не нужен.

В США ожидается более половины населения 'новых бедных', которые ещё помнят, что такое личная квартира, машина и ништяки.

Террор ожидается в США и в Европе.

5. Картина будущего у чиновников в России

- Царь и сословное население. Поэтому и наблюдаем такое сильное лобби.

6. Суть процесса Ходорковского.

Запад восстал против того, что Россия посмела решать вопросы собственности. Россия не имела права вмешиваться в вопрос собственности. ("Мы же (Запад) - хозяева! ")

Всё равно, что крестьяне к барину пришли и говорят: мы тут с мужиками порешали, что это зерно продадим туда-то.

Барин: ваше какое дело, это моё зерно, что хочу - то и сделаю с ним. (46:00)

7. Проблема. США. Китай.

Для поддержания экономики США надо ежегодно изыскивать 3 трлн. долларов. Сейчас они берутся из трёх источников:

1) рост частного долга 2) рост государственного долга 3) снижение сбережений.

В Китае - внешний источник роста. И там структурный кризис проявляется в другом. Если вы хотите (Китай) продать на внутреннем рынке то, что продаёте на внешнем (то есть хотя бы с нулевой рентабельностью, то вам нужно дотировать внутренний рынок 2 трлн долларов каждый год. Этих 2 трлн нету! (Есть 4 трлн - один утащили, у нас Набиуллина "утащила" 200 млрд. Они (США) всех обокрали. В Азейбарджане - 20 млрд.) И Обама отобрал у банкиров 3 трлн. Мы все тут - в одной лодке.

Переходим к самому главному. (48:20)

8. Образ будущего.

В мире было ДВА образа будущего : социалистический и капиталистический при одной модели экономики, а сегодня нету ни одного.

Пара баек. (Встреча со Сванидзе, с Геращенко)

Гринспен понимал, что с рейгномикой они летят в тупик. (52:40)

9. Азиатский способ производства.

Кому-то надо построить дом. В выходной собираются ВСЕ ( в деревне) и бесплатно за пару дней строят этот дом.

Всё ли, к чему мы привыкли, нам необходимо для жизни ? Пример лифта.

10. Прогрессисткая модель. Суть.

Идея ПРОГРЕССА - это идея 18 века (западная), которая появилась как сделствие 200 лет развития капитализма. А вообще, никто не сказал, что цивилизация должна так стремительно развиваться. До этого прогресс был, но очень медленный. Различия (прогресс, улучшения) видны на расстоянии 5-7 веков.

Важно. Суть этой прогрессистской модели состоит в том, что мы всё время залезаем в будущее.

Устройство модели:

Мы оцениваем. Поскольку уровень жизни (багосостояние) вырастет и спорос их вырастет предположим, пусть со скоростью 3% в год. Тогда через 10 лет на 30%. Тогда мцы может мегодня ну не под 30, а под 20% этого будущего спроса выпустить ценные бумаги, выпустить под них дополнительные деньги / И на эти деньги начать строить чего-нибудь.

Вот логика! Мы занимаемся концентрацией капитала во времени. Мы лезем туда, хватаем и берём сюда. Мы берём в долг у будущего. И считаем, что то, что мы построили- это и есть, то что мы отдаём будущему. (01:01:45)

11. Другой способ концентрации капитала.

Есть другой способ концентрации капитала. Он частично использовался в СССР. И этот же способ используется в азиатском способе производства.

Это способ концентрации капитала в пространстве. (Азиатский способ произвдства- это способ концентрации труда, а мы говорим о способах концентрации денег)

100 чел в деревне собрались и дали каждый по 1 коп Васе. Вася иди и делай что-то!

Проблема в том, что если мы посмотрим на исламские и азиатские страны, то никто из них не смог построить индустриальную цивилизацию с глубоким уровнем разделения труда на собственной базе. Они все брали базу внешнюю.

Проблема в том, что если эту внешнюю базу убрать, то велика вероятность того, что уровень разделения труда станет резко падать. А это приведёт к тому, что добавленный продут будет не достаточным для прокорма этого населения.

Роботизированные линии. Почему это не пошло? Разработчики, ремонтники и производители этих линий. Надо создать систему, которая их учит. Пример с Apple. (Мы можем вернуть производство в США, но для этого нам надо 20'000 инженеров, которых в нашей стране просто НЕТ. И нет ифраструктуры по созданию этих инженеров (даже если их для начала привезём инженеров из Китая))

Пример с прерыванием запусков ракет на 5 лет. После 5 лет уже не восстановить. Кто-то уйдёт, кто-то умрёт ... .

И вот эта система стоит СТОЛЬКО!, что роботизированные линии не эффектривны.

12. Выводы.

Есть ощущение, что

1) нет образа будущего

2) его можно создать на основе солидарной концентрации капитала (не только денег, но и труда (азиатский способ сюда же))

Убеждён абсолютно, что любая автоматизация работать не будет в условиях падения уровня жизни населения. И по этой причине ключевой элемент - это разработка этого самого образа будущего.

Вспомните 1956 год, где на съезде КПСС главный троцкист Хрущёв сказал, что главная задача социализма - это обеспечение всевозрастающих материальных потребностей. Вот после этого система и стала разрушаться.

Важно. Не надо путать экономическую модель и модель идейную.

Нам нужна модель экономическая. Без экономической модели образ будущего построить невозможно. Здание нельзя построить без фундамента.

Все проблемы социализма были в том, что фундамент был тот же, что и у капитализма - прогрессистский. Возможно, если бы в 1950-60-х руководство это поняло (и перевели бы социалистическую(идейную) модель на непрогрессисткую экономическую модель) и не думало о увеличении выработки тоннн стали, то, возможно, мы бы и не проиграли. Но всё равно нужна экономическая модель.

Я не сомневаюсь, что есть какие-то старые модели, но как только вы их начинаете реализовывать, то тут же выясняется, что в Китае может жить 300 млн человек (а не несколько миллиардов)

Управляющие компаний говорят (все): Во всех промышленных отраслях мы столкнулись с одной проблемой - Мощностей сильно больше, чем потребностей! Их всех строили под непрерывное возрастание. Возрастание закончилось. 10 лет с лишним нету его.

-- Он думает, что деньги неазываются только нефтедоллары, но есть и другие.

-- Нет. В СССР нефтедолларов не было до 1974 года. СССР практически ничего не экспортировал.

Байка про дебилов 9-классников и их дур.

Михаил Хазин.