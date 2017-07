Почему у Запада получилось?

На протяжении многих тысячелетий (что и породило тягостный многовековой застой) власть и её подданные на любой территории находились в однозначных и очевидных отношениях. А именно: подданные кормили власть от трудов своих, за что власть их защищала (или не защищала в обмороках преступной должностной халатности).

Царь «кормилец» – или для придворных дармоедов, или только в том смысле, что он как военный предводитель, организует защиту полей, огородов, верстаков и станков, на которых производятся трудом подданных материальные блага.

Так и повелось испокон, что царь, бояре (боле-ярые), дворянство – воины и защитники земли, а остальные – её даров и благ обработчики.

Нам очень хорошо (в подробных описаниях самых солидных авторов) известна жизнь рабочего или крестьянина 1900 года. Она если и лучше жизни простолюдина из 900 года, то ненамного.

Для 90% населения даже Европы (не говоря о мире) тысячелетие с 900 до 1900 можно считать потерянным. А до него и предыдущее тысячелетие, и третье, и пятое…

Что с этой бедой делать – придумал только ХХ век. Все предыдущие века если и повышали чуть-чуть уровень жизни, то в буквальном смысле слова, «в тысячу лет по чайной ложке».

+++

Самая главная проблема для человечества на протяжении многих тысяч лет – это ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТИ К НАРОДУ.

Оно шло не только от злобы (хотя и от злобы тоже), но ещё и от невообразимости, невероятности другого. Как ни называй правителя – царь, король, спикер, президент – он в любом случае может только взять у народа. А дать народу ничего не может. Чтобы что-то кому-то дать – он вынужден сперва что-то у кого-то взять.

Жизнь в таком архаическом обществе была (и остаётся) очень суровой, жестокой, рискованной. В этом убедились все, кто прошёл через ад наших 90-х, перечеркнувших наследие ХХ века для мировой цивилизации. Свободно прилагаемый труд предполагает случайность выживания. Нашёл куда приложить труд с выгодой для себя – выжил. Не нашёл точки приложения – или попал в убыточный труд – и кранты…

Поэтому и начинаются разговоры, что государство должно «не мешать» труду. Обычно и они бесполезны, ибо как не мешать? Налогов не брать? Или разбой не регулировать? Получается, что государство ставит себе задачу мешать труду по минимуму, а о том, чтобы ПОМОЧЬ ТРУДУ – нет и речи.

Нельзя же всерьёз думать, что взять налоги с одного полноценного гражданина и дать их другому столь же полноценному есть справедливое или верное решение! Государство не помогает труду, потому что ему НЕЧЕМ помочь. Оно старается не мешать труду там, где у него получается НЕ МЕШАТЬ.

+++

Кратко говоря, государство в либеральном обществе свободно, произвольно прилагаемого людьми труда – подобно человеку, который пытается поднимать тяжести без домкрата.

Например, в 1666 году королева Англии Елизавета издала указ: погребать мертвых только в шерстяной одежде. За нарушение этого указа был установлен штраф: 5 фунтов стерлингов. Это была одна из первых мер ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ, или зародыш Госплана в Европе. Государство плановыми методами (в системе Госплана план не любое расписание будущих действий, он имеет силу закона) помогало со сбытом продукции своей шерстяной промышленности.

А до этого, ещё в 16-м веке в Англии был установлен рыбный день, один день в неделю, в который королевским указом велено было кушать только рыбу. Королева хотела поддержать рыбаков Англии, откуда черпал кадры британский военный флот. Так было запущено плановое производство рыбных блюд – вместо свободы потребления введена обязательность потребления, чтобы сбыт из удачи торговца стал гарантией.

+++

Краткий вывод: госрегулирование нельзя вводить по частям, кусками, сегментами. Оно должно вводиться целиком и сразу, чтобы не убить общество диспропорциями. А поскольку это очень тяжело и технически, и психологически, до 1917 года все меры госрегулирования были скорее курьёзами, чем продуманной стратегией, вроде английских «рыбного дня» или «шерстяных похорон».

Это не просто другая задача – это диаметрально противоположная прежней задача.

Вот представьте, что в каком-то городе не хватает пресной воды. Её в город доставляют бочками, вёдрами, кувшинами и продают за деньги. Задача власти-нахлебника оседлать торговлю водой (она же власть – кто с ней поспорит!) и продавать воду самой. Став хозяйствующим субъектом, власть заинтересована в двух вещах, как и любой выгодополучатель:

А раз так, то наша воображаемая власть, торгующая водой (а хотите – можно подставить воздух!) начинает ограничивать поставки воды (воздуха?) в город, регулирует цены так, чтобы в карманах горожан не оставалось много «лишних» монет.

Ведь всякий коммерсант хочет, естественно, чтобы как можно больше денег покупателя перекочевали к нему! Идеал – если все деньги. Так, чтобы вышел человек из лавки налегке, отдав коммерсанту всю денежную наличность, какую имел…

+++

Теперь смотрите, какая «петрушка»: в России революция, торговцев водой (или воздухом) убили. Ваши подданные посматривают на вас косо – а не сделать ли с вами как в России? Тогда и воды (воздуха) можно станет привести в город побольше, и стоит она будет дешевле…

Вы хотите выжить – и ставите задачу переродиться в СНАБЖЕНЦА. Вы, например, организуете великие работы по строительству акведуков для великого водопровода, который вообще уничтожит саму торговлю водой.

+++

Рузвельт, вытаскивая США из гуманитарной катастрофы свободной рыночной экономики – придумал «Новый Курс», чтобы не говорить слово «социализм». Но никого из современников не обманул, как ни старался. Правая пресса и консерваторы постоянно упрекали Рузвельта в… насаждении социализма.

Рузвельт оправдывался: мол, он спас капитализм и предотвратил социальные потрясения. Крупные частные американские корпорации, акулы рынка, главным образом через Верховный суд, добивались (и не без успеха) отмены целого ряда социальных законов «Нового курса».

Но суть видна, как на ладони: чтобы вытащить общество из ада «Великой Депрессии», стоившей США в 30-е годы не менее 7 млн граждан, умерших от голода (не считая иных пострадавших) – Рузвельтом стали широко внедряться новые виды государственного регулирования. Теоретиком «Нового курса» стал знаменитый экономист и большой друг СССР Дж. М. Кейнс.

Кейнс женился на русской девушке Лидии Лопуховой, ученице великого Дягилева. Он неоднократно бывал в СССР, живо интересовался строительством новой, социалистической экономики, критиковал вопиющие дефекты рыночной системы.

+++

Несмотря на ад кромешный американского голодомора 1929-33 годов и очевидный успех кейнсианства, часть «республиканцев» до конца оставалась в оппозиции политике Рузвельта, мотивируя очень «чубайсово»: она противоречит интересам бизнеса. Более реалистичная часть республиканского актива чем дальше, тем всё больше поддерживала «Новый курс».

В годы рыночной реакции в США многие экономические программы «Нового курса» (такие как программа трудоустройства безработных) были свернуты. Но большинство нововведений Рузвельта, например, программа социального страхования, Федеральная корпорация по страхованию вкладов и Комиссия по ценным бумагам и биржам действуют до сих пор. Собственно, они регулируют на рынке всё – не давая рынку стать развернуться в то, чем он изначально является – прирождённого убийцу.

+++

В XX веке США сползли в глубочайший кризис по совершенно очевидной причине: некоторое регулирование экономики и социальных отношений в этой стране (т.н. эра прогрессивизма) сменилась в 1920-х годах (президенты-республиканцы Гардинг и Кулидж) оголтелой рыночной истерией. США вернулись в самые дикие времена политики laissez-faire[1]. Этим они и вынянчили великую депрессию и голодомор, как в змею в инкубаторе.

Человеку, обманутому этими негодяями-разрушителями придётся несколько раз прочитать кое-какие фразы у американских историков У.Бинкли или Р. Шеррила, а прочитав – усомниться, правильно ли вы перевели с английского. Но они действительно сообщают вам:

Понимаете, правительство президента Кулиджа, самого отчаянного энтузиаста свободной рыночной экономики[3], ВСЁ ЖЕ устанавливало и цены на сельхозсырьё, и зарплату в промышленности!

А ведь иначе и быть не может – понимаем мы с вами, нигде, кроме инфернального зазеркалья ельцинско-гайдаровских «реформ»!

К началу 30-х годов мировая красная революция казалась неизбежной даже её врагам. Россия дышала Америке в затылок: в США следовали один за другим голодные походы, демонстрации, другие формы протеста. В таких условиях на очередных президентских выборах 1932 г. победил Франклин Делано Рузвельт…

+++

США выходят из Великой Депрессии, широко используя опыт сталинского СССР в своих условиях. Что непосредственно и напрямую Рузвельт и Кейнс взяли у Сталина (и даже не скрывали этого)?

Рузвельтом по советскому примеру был запрещен вывоз золота за границу, проведен конфискационный обмен золота на бумажные деньги. Затем Рузвельт делает свой Госплан: «Национальную администрацию восстановления промышленности».



Вся промышленность США была разделена на 17 отраслей, деятельность каждой отрасли регулировалась составленными в срочном порядке нормативными актами, определявшими квоты выпускаемой продукции, распределение рынков сбыта, цены, условия кредита, продолжительность рабочего времени, уровень зарплаты и т. д. Неужели не видите под маской советских министерств?

Администрация регулирования сельского хозяйства наделялась правом регулирования цен на продукцию сельского хозяйства. Правительственные программы помогали там также строительству школ, дорог, лесопосадкам и расширению лесных угодий, находящихся в федеральной собственности.



В частности, в штате Теннесси в 1933 г. администрация Рузвельта организовала финансирование программы строительства дамб с целью предотвращения наводнений, использования водных источников для производства электроэнергии и модернизации беднейших ферм. Пенсионные программы правительства, покрывавшие не только фермеров, но и городскую бедноту, мелких лавочников и торговцев, введенные при президенте Ф. Рузвельте, действуют до сих пор.

Борьба с безработицей возлагалась на Управление общественных работ. Безработных направляли в создаваемые специальные организации, занимавшиеся в плановом режиместроительством и ремонтом дорог, мостов, аэродромов и т. д.

Впервые в общефедеральном масштабе легализовалась деятельность профсоюзов. При этом запрещалось уголовное преследование трудящихся за создание профсоюзов и участие в легальных забастовках; предприниматели обязывались заключать с профсоюзами коллективные договоры и не принимать на работу лиц, не состоящих в профсоюзах, подписавших коллективный договор (вводился так называемый принцип закрытого цеха); признавалось право на забастовки, если нарушались предписания закона. Для контроля за выполнением закона создавалось Национальное управление по трудовым отношениям.

+++

В 1935 г. в США открыто скопировали сталинский советский закон о пенсиях, явившийся первым в истории США общефедеральным нормативным актом такого рода. Создавалось Управление по социальному страхованию.

Россия заставила Рузвельта ввести пособия по безработице, оказание государственной помощи престарелым, слепым и детям из нуждающихся семей. Появились субсидии федерального правительства органам здравоохранения штатов.

Можно отметить и широкую гос-поддержку культуры, связанную с пониманием, что рыночное общество враждебно высокой культуре. Появились аналоги советских союзов – писателей, композиторов и т.п.

+++

Так у экономистов появился свой «домкрат» – аналог домкрата у механиков.

Раньше это казалось невозможным – а в ХХ веке стало казаться невозможным обратное: человек получает значительную часть бытовых благ от государства, хотя у государства нет никаких источников благ, кроме труда этого же самого человека! Но за счёт науки и планирования государство даёт человеку то, что он сам по себе никогда не смог бы выработать.

Жить в нём стало выгоднее, чем удрать на необитаемый остров, где никто не облагает налогами (а почему, вы думаете, англичане бежали в Америку, Австралию, Африку и на самые разные острова? Что им дома не сиделось?)

+++

Нужно ли говорить, что ни одной детали «Нового Курса» США не ввели первыми, и все детали – только после появления и апробации в СССР аналогичных постановлений? Оттого современное рыночное мракобесие глобалистов-либералов – угроза не только России, но и всему человечеству.

В XXI веке вернуть государство от роли снабженца населения к роли нахлебника, труд от гарантированного приложения к свободному поиску – такое же мракобесие, как, например, попытки перейти от земледелия к собирательству.

В ХХ веке враги СССР говорили так: «не нужно нам тут советских агентов, мы сами, без русских построим справедливое общество». О цивилизационном откате на века назад – в ХХ веке никто и не думал. То, что мы имеем сегодня – РЕВАНШ ЭНТРОПИИ, месть зверя человечеству за попытку сделать его человеком.

У него получилось выстоять в ХХ веке – потому что он успешно симулировал строительство общества всеобщего благополучия и справедливости, заимствовав и адаптировав инструменты СССР. Потом Запад выбрал момент для реванша зверя – опираясь на низшие инстинкты, наиболее архаические элементы в человеке.

Человека во всём мире РАСТЛИЛИ МАРОДЁРСТВОМ, то большим, как у олигархов в приватизацию, то мелким, как у несунов с закрывающегося завода. Человека убаюкали сказками, что «цивилизация большая, от твоего воровства у неё не убудет, ложкой реку не вычерпаешь»…

Рабочие обуржуазились, буржуазия же напротив, охамела. «Служители муз» из служителей превратились в «альфонсов». «Хранительницы очага» стали промышлять тушением очагов. Человек в целом вместо культурного роста – стал искать себе культуру-карлика, подгоняемую под его недоразвитость.

Поэтому у Запада получилось вначале выдержать натиск, отразить «мировую революцию», казавшуюся в 30-е годы неизбежной- а потом перейти в контрнаступление, по итогам которого любой западный интеллектуал может сказать, да уже и говорит:

[1] Политика невмешательства правительства в экономику.

[2] R. Sherrill. The Accidental President. New York, 1968, p. 150.

[3] «От регулирования экономики и социальных отношений в эру прогрессивизма, в 1920-х годах президенты-республиканцы Гардинг и Кулидж вернулись к политике laissez-faire (невмешательства правительства в экономику)» – пишет Kennedy David M. В своём капитальном труде «Freedom From Fear: The American people in Depression and War», 1929–1945. — Oxford University Press, 1999. — P. 364. — ISBN 0-19-503834-7.





А. Леонидов