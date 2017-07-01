ОТ ЧЕГО ТАК БЫСТРО СТАРЕЮТ ДЕТИ? Мультфильм Нехочуха
Некоторые родители создали для своих детей заповедник, в котором хлеб насущный растет на деревьях. Стоит только протянуть руку и ты сыт, а значит не о чем беспокоиться и можно продолжать развлекаться.
Освоившись в этом заповеднике, дети все дальше и дальше удаляются от родителей и от реального мира, их все меньше интересуют заботы взрослых, у них все меньше поводов отрываться от экрана. Детям просто неинтересно в реальном мире, да он им и не нужен, потому что вместо него есть тихий уголок созданный родительской «заботой» и есть виртуальный мир, в котором так много развлечений.
Жизнь в заповеднике и изобилие впечатлений виртуального мира, день за днем снижают в детях познавательную активность, умение удивляться и радоваться, умение преодолевать трудности и становиться лучше самих себя вчерашних.
В конечном итоге все это порождает апатию у ребенка. Многие современные дети – это старики, которые не знают чем себя занять и которым скучно
жить.
Если это уже произошло с вашим ребенком или если вы чувствуете, что все к этому идет, то может быть стоит закрыть заповедник и начинать возвращать детей в реальный мир?
Источник: http://www.perunica.ru/vospitanie/9267-ot-chego-tak-bystro-stareyut-deti-multfilm-nehochuha.html
loading...
Ну, вот…. А то нам всё уши трут, что продолжительность жизни, увеличивается… Если же отбросить шутки, то детям надо чаще показывать советские мультики – там в доступной им форме описываются правила поведения детей в обществе и их жизнь в нём…
loading...
“А то нам всё уши трут, что продолжительность жизни, увеличивается…” – да, в целом увеличивается, вас не обманывают…;))
А советские мультики, да, ставлю БОЛЬШОЙ ПЛЮС.
loading...
***..может быть стоит закрыть заповедник..***
Всё специально продумано, для одебиления детей, и никто этого заповедника закрывать не будет. Пока у власти ОНИ.. )))
loading...
Хватит срать на власть!!!
Воспитание детей дело РОДИТЕЛЕЙ, а не власти.
Или Путин снова виноват, что у вас дети дебилы растут?
В Саудовской Аравии головы рубят нарушителям закона, в США полицейский имеет право стрелять на поражение, в Европе полиция применяет дубинки, водометы и газы для разгона разных сборищ.
В России ни чего подобного НЕТ!!!
Хотите “большей демократии” поезжайте в выше перечисленные места и там покритикуйте власть!
ЗАЙМИТЕСЬ ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ и все у вас будет!!!