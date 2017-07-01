ОТ ЧЕГО ТАК БЫСТРО СТАРЕЮТ ДЕТИ? Мультфильм Нехочуха

Некоторые родители создали для своих детей заповедник, в котором хлеб насущный растет на деревьях. Стоит только протянуть руку и ты сыт, а значит не о чем беспокоиться и можно продолжать развлекаться.



Освоившись в этом заповеднике, дети все дальше и дальше удаляются от родителей и от реального мира, их все меньше интересуют заботы взрослых, у них все меньше поводов отрываться от экрана. Детям просто неинтересно в реальном мире, да он им и не нужен, потому что вместо него есть тихий уголок созданный родительской «заботой» и есть виртуальный мир, в котором так много развлечений.



Жизнь в заповеднике и изобилие впечатлений виртуального мира, день за днем снижают в детях познавательную активность, умение удивляться и радоваться, умение преодолевать трудности и становиться лучше самих себя вчерашних.



В конечном итоге все это порождает апатию у ребенка. Многие современные дети – это старики, которые не знают чем себя занять и которым скучно

жить.



Если это уже произошло с вашим ребенком или если вы чувствуете, что все к этому идет, то может быть стоит закрыть заповедник и начинать возвращать детей в реальный мир?

Источник: http://www.perunica.ru/vospitanie/9267-ot-chego-tak-bystro-stareyut-deti-multfilm-nehochuha.html