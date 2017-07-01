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ОТ ЧЕГО ТАК БЫСТРО СТАРЕЮТ ДЕТИ? Мультфильм Нехочуха

08:53. 1 июля 2017 Просмотров - 143 4 коммент. Опубликовал:

Некоторые родители создали для своих детей заповедник, в котором хлеб насущный растет на деревьях. Стоит только протянуть руку и ты сыт, а значит не о чем беспокоиться и можно продолжать развлекаться.

Освоившись в этом заповеднике, дети все дальше и дальше удаляются от родителей и от реального мира, их все меньше интересуют заботы взрослых, у них все меньше поводов отрываться от экрана. Детям просто неинтересно в реальном мире, да он им и не нужен, потому что вместо него есть тихий уголок созданный родительской «заботой» и есть виртуальный мир, в котором так много развлечений.

Жизнь в заповеднике и изобилие впечатлений виртуального мира, день за днем снижают в детях познавательную активность, умение удивляться и радоваться, умение преодолевать трудности и становиться лучше самих себя вчерашних.

В конечном итоге все это порождает апатию у ребенка. Многие современные дети – это старики, которые не знают чем себя занять и которым скучно
жить.

Если это уже произошло с вашим ребенком или если вы чувствуете, что все к этому идет, то может быть стоит закрыть заповедник и начинать возвращать детей в реальный мир?

Источник: http://www.perunica.ru/vospitanie/9267-ot-chego-tak-bystro-stareyut-deti-multfilm-nehochuha.html

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4 коммент.»

  • 3356 3042
    Вячеслав 1 июля 2017 в 10:23 Ссылка Пометить
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    Ну, вот…. А то нам всё уши трут, что продолжительность жизни, увеличивается… Если же отбросить шутки, то детям надо чаще показывать советские мультики – там в доступной им форме описываются правила поведения детей в обществе и их жизнь в нём…

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    • 2293 29
      krikunoleg Вячеслав 1 июля 2017 в 11:47 Ссылка Пометить
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      “А то нам всё уши трут, что продолжительность жизни, увеличивается…” – да, в целом увеличивается, вас не обманывают…;))

      А советские мультики, да, ставлю БОЛЬШОЙ ПЛЮС.

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  • 2972 1402
    SR 1 июля 2017 в 11:08 Ссылка Пометить
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    ***..может быть стоит закрыть заповедник..***
    Всё специально продумано, для одебиления детей, и никто этого заповедника закрывать не будет. Пока у власти ОНИ.. )))

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    • 2293 29
      krikunoleg SR 1 июля 2017 в 11:45 Ссылка Пометить
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      Хватит срать на власть!!!
      Воспитание детей дело РОДИТЕЛЕЙ, а не власти.
      Или Путин снова виноват, что у вас дети дебилы растут?

      В Саудовской Аравии головы рубят нарушителям закона, в США полицейский имеет право стрелять на поражение, в Европе полиция применяет дубинки, водометы и газы для разгона разных сборищ.

      В России ни чего подобного НЕТ!!!
      Хотите “большей демократии” поезжайте в выше перечисленные места и там покритикуйте власть!

      ЗАЙМИТЕСЬ ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ и все у вас будет!!!

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