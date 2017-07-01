Новости Украины и Новороссии 01 июля 2017

Британца могут засудить за поддержку Донбасса

Британцу Бенджамину Стимсону грозит тюремное заключение за поддержку защитников Донбасса.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщает издание Times.

Как пишет издание, 41-летний Стимсон провел четыре месяца в 2015 году в Донбассе. В октябре 2015 года он дал интервью телерадиокорпорации Би-би-си, в котором заявил, что гордится тем, что сделал.

Стимсон надеялся получить российское гражданство и начать новую жизнь в Донбассе. «Я не террорист, я не как эти джихадисты, которые отправляются в Сирию», — подчеркивал он.

После интервью Стимсон возвращался в Манчестер, когда его задержали власти Великобритании. Ему были предъявлены обвинения в «намерении совершить акты терроризма, будучи членом военизированной группировки, противостоящей правительству Украины». Затем обвинение в «намерении совершить теракт» было снято.

По данным газеты, суд вынесет решение 14 июля.

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Власти Украины отменили госрегулирование цен

Государственное регулирование цен на продукты питания с субботы отменяется на Украине. Цель нововведения — снизить давление на бизнес, устранить чрезмерное вмешательство государства в экономические процессы для развития конкуренции на рынке и дебюрократизации в сфере ценообразования.

Нововведение выгодно для предпринимателей, пишет РИА Новости. При этом отдельные эксперты считают, что оно может спровоцировать рост цен на продукты из-за чего пострадают простые граждане.

Свободное плавание

Решение об отмене регулирования цен на продукты питания было принято правительством Украины 7 июня. В документе отмечается, что это даст возможность устранить излишнее административное давление на бизнес, сделать производство инвестиционно привлекательным и предоставить возможность предпринимателям быстрее адаптироваться к конъюнктуре рынка.

Теперь производители не будут обязаны декларировать цены на продукты питания и обосновывать Госпотребслужбе страны необходимость изменения цен. Речь идет о таких продуктах, как мука, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, свинина, говядина, мясо птицы, вареные колбасные изделия, детское питание, куриные яйца, подсолнечное и сливочное масло, сметана, творог, молоко.

Решение кабмина было принято по итогам эксперимента с отменой госрегулирования цен, который проводился в стране с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года.

По информации министерства экономического развития и торговли Украины, результат мониторинга проекта доказал, что приостановление государственного ценового регулирования существенно не повлияло на динамику цен на потребительском рынке, поэтому пилотный проект является успешным.

Чтоб будет с ценами?

По мнению украинского экономического эксперта Александра Охрименко, отмена государственного регулирования цен на продовольствие давно назрела, так как на деле оно уже не влияет на ценообразование в этой сфере.

«Государственное регулирование цен на продовольственные товары уже десять лет не работает, формально — да, фактически — нет. Давно его нужно было отменить», — считает эксперт.

При этом, по его мнению, для предприятий это новшество выгодно, так как сократит количество документов, которые нужно будет подавать в государственные органы.

Охрименко считает, что на цены это решение никак не повлияет. «Никакого подорожания или удешевления продуктов не будет. У нас уже давным-давно рыночные цены», — сказал экономист.

В то же время доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников считает, что нововведение приведет к подорожанию продуктов, что ударит по социально незащищенным слоям населения.

«Мягко выражаясь, это сомнительное решение. Потому что, к сожалению, жизненный уровень на Украине не растет. Понятно, что очень многие граждане были потребителями социальных товаров. Они утром становились в очередь за этими товарами, цены на которые регулировались. В дальнейшем цены подрастут, они будут жестко определяться рынком. Естественно, это ударит, в первую очередь, по малоимущим слоям общества», — поделился мнением Плотников.

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Зрада: Украинские законодатели не признали Россию оккупантом

В законопроекте о реинтеграции Донбасса, представленном в Верховной раде Украины, Россия не признается оккупантом. Это важное заявление сделал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Этот законопроект в Раду обещал представить президент Украины Петр Порошенко. Некоторые украинские партии многократно требовали от Киева признать Донбасс оккупированной Россией территорией, вопреки фактам и здравому смыслу. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, напоминает РИА Новости. Также Россия неоднократно подчеркивала, что заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса пока не был обнародован. При этом, по данным депутатов Рады, законопроект предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса «оккупированными» и переход украинских силовиков к формату «войсковой операции». Как пояснил Георгий Тука, в законопроекте используется термин «гибридная война», но Россия не признается оккупантом. «После признания оккупации нужно определить, кем оккупирована территория. Вооруженными силами России? Тогда мы должны объявить России войну… Объявление официальной войны Российской Федерации — это, во-первых, разрушение всех минских договоренностей, в том числе и введенных санкций на основе этих договоренностей», — пояснил украинский чиновник правовые последствия подобных действий со стороны депутатов Рады. Так называемую антитеррористическую операцию Киев против жителей Донбасса начал в апреле 2014 года, после того как население Луганской и Донецкой народных республик не признали февральский государственный переворот на Украине. Жертвами конфликта, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Россия, Германия и Франция выступают гарантами выполнения минских договоренностей о деэскалации конфликта. Киев, Луганск и Донецк подписали три соглашения в Минске, однако Киев положения этих договоренностей исполнять отказывается, требуя поменять порядок выполнения согласованных пунктов. При этом санкциями за невыполнение Киевом минских соглашений наказывают именно Россию, а не Украину. Абсолютной чушью, которая не поддается никакой критике, назвали голословные обвинения от Киева о поставках российской военной техники и боеприпасов в Донбасс в российском Минобороны. Заявления о присутствии российских военных в Донбассе бездоказательны, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что до сих пор никто России не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные голословные «обвинения во вмешательстве». Читайте также: «Умрет эта ваша Украина», — диспетчер вокзала в Святогорске ответила поющим «Ще нэ вмэрла»

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Главреда «СТРАНА.ua» вызвали на допрос по делу о Майдане

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала главного редактора интернет-издания «СТРАНА.ua» Игоря Гужву на допрос по делу о массовых беспорядках в Киеве в феврале 2014 года.

«При выходе с телеканала «112», где я был сегодня на эфире, ко мне подошли два человека, представились сотрудниками СБУ и вручили мне повестку на допрос по делу о расстрелах на Майдане», — написал Гужва в своём Facebook.

Главред отметил, что к этому делу его «ещё не привязывали».

«Повестки при выходе с эфиров также ещё никогда не вручали. Ну что ж, сходим, поговорим», — добавил он.

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Навальный ничего не отдаст

Сказание о наследном принце.



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Пляски на крови: украинские националисты платят дань Шухевичу

Глумление над памятью. Шухевич, убийства евреев, праздник

Пышные торжества в честь убийцы-антисемита именно в годовщину жестокой резни, в которой погибли тысячи евреев, по мнению международных еврейских организаций, это позор и бесчестье властей Львова.

30 июня во Львове с помпой решили отметить 110-летие со дня рождения командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Фестиваль «ШухевичФест», запланированный на 30 июня — 2 июля 2017 года, совпадает с 76-й годовщиной еврейских погромов во Львове.

Организаторы говорят, совместными усилиями пытаются децентрализовать культуру, что в случае «ШухевичФест» означает вывести событие за пределы центра города Львова, соответственно — значительно расшить историко-познавательное и культурно-художественное пространство.

Но именно 30 июня 1941 года во многих городах Западной Украины начались еврейские погромы. Самым крупный погром был во Львове. В течении двух дней тысячи евреев были убиты. Мирных, ни в чем не повинных и ничего не подозревавших людей избивали, насиловали, выбрасывали из домов, грабили и убивали. Жестокие еврейские погромы были организованы нацистами и ОУН при участии бойцов батальона «Нахтигаль», одним из командиров которого был Роман Шухевич.

Источник: ruptly

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